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Австрія (567) війна (56233) медицина (1438) Свириденко (139) відбудова (275)

Україна та Австрія підписали угоду про економічну співпрацю, серед іншого передбачено створення реабілітаційного центру у Львові, - Свириденко. ВIДЕО

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Український та австрійський уряди підписали Рамкову угоду про економічну співпрацю у розвитку проєктів, зокрема у сфері охорони здоров’я, яка передбачає будівництво та оснащення низки медичних закладів.

Про це повідомила у фейсбуці перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"4 вересня Урядами України та Австрії була підписана Рамкова угода про економічну співпрацю у розвитку проєктів. Ми вдячні нашим австрійським партнерам за готовність брати активну участь у відбудові України, інвестувати в її розвиток. Підписаний документ - це ще один важливий крок для поглиблення партнерства та співпраці між нашими країнами", - зазначила вона.

Міністерка уточнила, що документ передбачає реалізацію низки спільних проєктів - зокрема, в сфері охорони здоров’я. Серед першочергових - будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка почне зростати вже наступного року, - міністр економіки Свириденко

"Хочу висловити вдячність австрійським партнерам та особисто Мартіну Кохеру, міністру праці та економіки Австрії. За фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також ініціативу взяти шефство над Запорізькою областю, яка потребує розмінування та відновлення", - додала Свириденко.

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Автор: Анна Судак
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Свидеренко это чито за сосна? побирака от слуги урота? ну тогда понятно. будете вы, чмони, реабилитироваться у себя на районе
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04.09.2022 18:14 Відповісти
хотя, если еще без елдака то завидная подруга, скажу я вам!!!
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04.09.2022 18:15 Відповісти
Австрияки делают и молчат. Я бы сказал больше - не пи"здят без темы. Норвеги не вытуливают свою харизму, финны, про близких молчу.
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04.09.2022 18:19 Відповісти
Факт - варті ті що фактично роблять ...
А не ті що голосно тілько пі*з*дять
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04.09.2022 18:46 Відповісти
поки що , це зовсім не "Австрияки делают и молчат".а всього навсього ("4 вересня Урядами України та Австрії була підписана Рамкова угода про економічну співпрацю у розвитку проєктів. ))) іншими слова "рамкова 3,14стеж по темі"
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04.09.2022 18:54 Відповісти
Ну мне хочется видеть это так.
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04.09.2022 18:56 Відповісти
Ваш погляд має місце
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04.09.2022 18:59 Відповісти
Дякую
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04.09.2022 19:04 Відповісти
як завжди - конгеніально! СПОЧАТКУ ТРЕБА БУЛО ЗНИЩИТИ НИЗКУ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ певними "реформами" щоб тепер з австрійцями пнроект робити "зокрема у сфері охорони здоров'я, яка передбачає будівництво та оснащення низки медичних закладв". ото нове джерело для дерибана!!!
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04.09.2022 19:04 Відповісти
 
 