Україна та Австрія підписали угоду про економічну співпрацю, серед іншого передбачено створення реабілітаційного центру у Львові, - Свириденко. ВIДЕО
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Український та австрійський уряди підписали Рамкову угоду про економічну співпрацю у розвитку проєктів, зокрема у сфері охорони здоров’я, яка передбачає будівництво та оснащення низки медичних закладів.
Про це повідомила у фейсбуці перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"4 вересня Урядами України та Австрії була підписана Рамкова угода про економічну співпрацю у розвитку проєктів. Ми вдячні нашим австрійським партнерам за готовність брати активну участь у відбудові України, інвестувати в її розвиток. Підписаний документ - це ще один важливий крок для поглиблення партнерства та співпраці між нашими країнами", - зазначила вона.
Міністерка уточнила, що документ передбачає реалізацію низки спільних проєктів - зокрема, в сфері охорони здоров’я. Серед першочергових - будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові.
"Хочу висловити вдячність австрійським партнерам та особисто Мартіну Кохеру, міністру праці та економіки Австрії. За фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також ініціативу взяти шефство над Запорізькою областю, яка потребує розмінування та відновлення", - додала Свириденко.
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