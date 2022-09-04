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пропаганда (2563) танк (1655) блогер (157) 40 артилерійська бригада (25)

Російська пропаганда використовує відео, на якому воїни 40-ї ОАБр знищують ворожий танк, як "доказ" своєї перемоги, - блогер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий блогер Necro Mancer оприлюднив інформацію про те, що російські пропагандисти використовують кадри знищення їхнього танку, як знищення танку ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Він зазначив: "Ахахах, марочки украли видео 40оабр ВСУ с разъ#бом российского танка в н.п.Ивановка Харьковской обл. и выдают его за свою работу в Соледар'е. Совсем с перемогами херово стало, походу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни-десантники 79-ї бригади знищили два танки та живу силу російських окупантів, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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щоб потім сказати на чиєму боці вони були
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04.09.2022 20:55 Відповісти
А наша пропаганда в пісочниці пасочки ліпить? Ібашим тим же і по тій же сраці.
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04.09.2022 20:59 Відповісти
Що таке "наша пропаганда"?
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11.02.2023 02:14 Відповісти
мені взагалі не цікаво про що торочить кацапська пропаганда у будь яких мережах..
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04.09.2022 21:10 Відповісти
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04.09.2022 21:44 Відповісти
Рот оказался своим же!
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05.09.2022 13:02 Відповісти
російські новини мають бути лише такі https://www.youtube.com/watch?v=ZKoN641gLAQ
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04.09.2022 22:03 Відповісти
********* уже три раза кончила на то видео с танчиком. А тут такой облом...
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05.09.2022 10:12 Відповісти
 
 