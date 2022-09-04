Російська пропаганда використовує відео, на якому воїни 40-ї ОАБр знищують ворожий танк, як "доказ" своєї перемоги, - блогер. ВIДЕО

Військовий блогер Necro Mancer оприлюднив інформацію про те, що російські пропагандисти використовують кадри знищення їхнього танку, як знищення танку ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Він зазначив: "Ахахах, марочки украли видео 40оабр ВСУ с разъ#бом российского танка в н.п.Ивановка Харьковской обл. и выдают его за свою работу в Соледар'е. Совсем с перемогами херово стало, походу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни-десантники 79-ї бригади знищили два танки та живу силу російських окупантів, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО