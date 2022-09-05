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Українські Bayraktar TB-2 нищать техніку окупантів на херсонському та донецькому напрямках. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковані нові відеозаписи бойової роботи ударних безпілотників Bayraktar TB-2.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішні атаки українських безпілотників зафіксовані на херсонському та донецькому напрямках.
Топ коментарі
+40 vadyan
показати весь коментар05.09.2022 09:51
+40 vadyan
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+22 Грышка Распутный 2
показати весь коментар05.09.2022 10:02
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Будь ласка, зачекайте...
стабільно надійна 50 км тепловізійна камера проти десятки красивих відео, після яких вже відео не буде бо нічим.
Молодці! Давайте ще!!!