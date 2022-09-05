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Українські Bayraktar TB-2 нищать техніку окупантів на херсонському та донецькому напрямках. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковані нові відеозаписи бойової роботи ударних безпілотників Bayraktar TB-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішні атаки українських безпілотників зафіксовані на херсонському та донецькому напрямках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За три доби "Байрактари" знищили техніки окупантів на загальну суму близько $26,5 млн, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
Байрактар Пікчерз викликає заздрість у всіх кіногігантів. Такі цікаві відео неспроможні знімати ані Дісней, ані Нетфлікс, ані Ворнер Бразерс...
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05.09.2022 09:51
+40
Хіба що Стугна Продакшн може посперечатися!
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05.09.2022 09:53
+22
Або Хаймерс пікчерс компані...
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05.09.2022 10:02
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Байрактар Пікчерз викликає заздрість у всіх кіногігантів. Такі цікаві відео неспроможні знімати ані Дісней, ані Нетфлікс, ані Ворнер Бразерс...
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05.09.2022 09:51 Відповісти
Хіба що Стугна Продакшн може посперечатися!
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05.09.2022 09:53 Відповісти
Або Хаймерс пікчерс компані...
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05.09.2022 10:02 Відповісти
Нептун Студія - неперевершена!
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05.09.2022 10:07 Відповісти
Тут Жак-Ів Кусто та Джеймс Кемерон просто діти по підводним зйомкам!
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05.09.2022 10:14 Відповісти
Навіть бразерс без ворнер не може таку цікавинку запропонувати
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05.09.2022 10:02 Відповісти
ZSU-Film Corporation - Найкращі!
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05.09.2022 11:33 Відповісти
Красота полЬЙОта...
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05.09.2022 09:51 Відповісти
щось у кацапів перегрівся навар.....
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05.09.2022 09:52 Відповісти
можу помилятися але, здається, використання байрактара у прив'язці до артилерії як розвідки набагато краще аніж як ударного дрона, якого постійно збивають.

стабільно надійна 50 км тепловізійна камера проти десятки красивих відео, після яких вже відео не буде бо нічим.
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05.09.2022 09:52 Відповісти
Теж правда. У війні за Карабах у азербайджанців цих байрактарів було необмежено, тож і я ударні використовувались.
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05.09.2022 09:55 Відповісти
масштаби не ті
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05.09.2022 10:07 Відповісти
байрактар и в качестве целеуказания и в качестве ударного дрона бесподобная. Его просто нужно заблаговременно интегрировать другими ударными средствами, например полученными ударными дронами, чешскими "DANA" и другими. Еще, скорость и полоса пропускания видеопоток желает лучшего.
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Очевиден результат кабзды у кацапского ПВО.
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05.09.2022 09:53 Відповісти
Байрактар працює в основному по Херсонській області...там роботи багацько... мости мости переправи Чорнобайка...💙💛💪👍
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05.09.2022 10:01 Відповісти
Нічне полювання на рашистських щурів...
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05.09.2022 10:32 Відповісти
Ой славно ж хлопці пополювали....
Молодці! Давайте ще!!!
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05.09.2022 11:02 Відповісти
Чарівно...))
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05.09.2022 11:17 Відповісти
Для чого показувати чим валять русню. Щоб їхнє керівництво зробило висновки і вжило заходів проти байрактарів? Після перемоги будете показувати
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05.09.2022 18:51 Відповісти
Для деморалізації ворога.
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06.09.2022 09:39 Відповісти
 
 