10 148 16
Маріупольці продовжують жити в будинках, де не провели ексгумацію тіл, - міськрада. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителі окупованого Маріуполя знаходять під завалами на Лівобережжі трупи людей. Увага! Відео 18+
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Частину тіл вже обглодали голодні собаки. Така картина на бульварі Морському. Сусіди знайшли останки приблизно 4-6 людей. Окупаційна влада не реагує. Маріупольці продовжують жити у знищених будинках, де не проведена ексгумація тіл. Жодної поваги до тих, хто вмер через війну. Натомість – штампують "добрі картинки з покращеннями", а на квартали, де досі не розчищені завали – не звертають жодної уваги", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.09.2022 10:15
+23 wittmann1980
показати весь коментар05.09.2022 10:05
+21 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар05.09.2022 10:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сегодня ты жывешь так как прагаласавал вчира (с) В.А. Зеленский
Чим зеленським відміний від Януковоща ? Той позвав російські війська в Україну, цей
їх пропустив через Чонгар і усипив народ України знаючи про вторгнення.