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Український бойовий дрон скидає міну в окоп з окупантами. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці за допомогою бойового дрона здійснили атаку на позиції російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки бійці опублікували в соцмережі. На записі видно, що міна скинута з безпілотника влучила в окоп поблизу двох загарбників.
Топ коментарі
+41 Alexander DGuess
показати весь коментар05.09.2022 10:20
+38 vadyan
показати весь коментар05.09.2022 10:25
+35 Schiedel Schiedel
показати весь коментар05.09.2022 10:23
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Немає ***** вопше, сама сира земля
Але перспектива отримати ось такий демотиватор з неба може трохи зіпсувати настрій ))
Чому події останніх днів схожі на перелам у війні
Маю таке враження, що десь з тиждень тому ми почали поволі перемагати.
Пов'язане це навіть не зі звільненням окремих населених пунктів, хоча то теж приємно. Ні, тут інші речі.
По-перше, зараз ми диктуємо, де буде наступне поле бою. Росіяни змушені реагувати, нервово перекидаючи сили туди-сюди.
По-друге, ми безперешкодно знищуємо інфраструктурні вузли їхньої військової машини. В них немає та не передбачається відповіді на нашу нову здатність - застосування довгої руки.
По-третє, в них вже помітні ознаки ресурсного виснаження. Це і падіння обсягів та ефективності ракетних обстрілів, і зменшення частоти використання вогняного валу, і спроби шукати зброї по диких країнах.
Я давно казав, що ми в цій війні воюємо за Лідл-Гартом. Цей британський військовий теоретик підкреслював важливість непрямих дій - коли ти сковуєш рух противника, знищуєш його логістику, нав'язуєш бій на своїх умовах та перемагаєш навіть при його перевазі у чисельності. Поки що все йде за планом. Росіяни не мають відповідей на наші нові закиди - а час досі швидко працює на нас.