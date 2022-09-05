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Український бойовий дрон скидає міну в окоп з окупантами. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці за допомогою бойового дрона здійснили атаку на позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки бійці опублікували в соцмережі. На записі видно, що міна скинута з безпілотника влучила в окоп поблизу двох загарбників.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Красіває...
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05.09.2022 10:20
+38
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
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05.09.2022 10:25
+35
Надеюсь, эти твари рашисткие долго и мучительно сдыхали. Смерть врагам!
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05.09.2022 10:23
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05.09.2022 10:20 Відповісти
polzajut tam kak tarakani po sheljam
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05.09.2022 10:22 Відповісти
Наглухо.
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05.09.2022 10:22 Відповісти
Надеюсь, эти твари рашисткие долго и мучительно сдыхали. Смерть врагам!
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05.09.2022 10:23 Відповісти
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
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05.09.2022 10:25 Відповісти
це вог. його завдання не вбити а поранити.
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05.09.2022 10:31 Відповісти
покалеченные враги лучше убитых, так как потом еще сосут деньги из бюджета и демотивируют своих орков собирая милостыню по вокзалам.
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05.09.2022 10:50 Відповісти
Працює артилерія, ібашать пацани. Одним кацапом меньше а вторий - насрав в штани
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05.09.2022 11:38 Відповісти
Дорожче ніж куля, але деморалізуюче... Коли неможливо сховатись і питання поранення - розуміння найближчого часу, краще убігти чи здатись...
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05.09.2022 10:28 Відповісти
Не знаю какая мотивация у уроков, что в тех окопах сидят. Там же и смародерить нечего, за что умирают то? за бункерного *****?
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05.09.2022 10:31 Відповісти
Сподіваються відсидіти тихенько свій трьохмісячний контракт і повернутися "хєроєм" в своє забите село з купою грошей і медаллю, щоб всі дівки давали...

Але перспектива отримати ось такий демотиватор з неба може трохи зіпсувати настрій ))
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05.09.2022 10:46 Відповісти
йому да,його самці навпаки - це джек пот.
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05.09.2022 11:32 Відповісти
повзають, як таргани, і дохнуть так же: невідомо де, невідомо за що, а після смерті на смітник.
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05.09.2022 10:31 Відповісти
окоп какой-то маленький, по сравнению с травой и соломой по краю
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05.09.2022 10:34 Відповісти
Якщо це район Бахмута,то там пів метра і дальше красна глина,яку лопата не бере.Тому і окопи мілкі.
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05.09.2022 11:35 Відповісти
Цікаво, що то за другий вибух був.
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05.09.2022 10:35 Відповісти
То по окопу осколки розліталися,можливо в боєкомплект попали.
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05.09.2022 11:38 Відповісти
А мені сподобалось, що кацап лежав в окопі, закривши голову руками, ще до вибуху, відчуваючи дупою, яка гостинна для москаля українська земля.
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05.09.2022 10:38 Відповісти
По домашнему и душевно
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05.09.2022 10:38 Відповісти
И не хотят от нас уезжать, значит надо прикопать.
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05.09.2022 10:41 Відповісти
от просто гарне кіно..., і режисура, і оператор..., актори таке собі..., але все рятує гарний сценарій...
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05.09.2022 10:47 Відповісти
Почему нельзя таких дронов закупить тысячами чтобы летели перед наступающими войсками и забрасывали рашистов минами на давая им высунуть даже голову из норы до подхода нашей пехоты
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05.09.2022 10:49 Відповісти
Лепота!СЛАВА ЗСУ!!!
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05.09.2022 10:51 Відповісти
"Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла!(с)
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05.09.2022 11:36 Відповісти
Метві орки ляжуть в грунт - допоможе ЗСУ!
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05.09.2022 11:43 Відповісти
Все орки получили по паре белых лаптей.
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05.09.2022 11:46 Відповісти
Так від подарунку з неба у кацапа ще й граната здетонувала )))
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05.09.2022 11:52 Відповісти
Віктор Трегубов
Чому події останніх днів схожі на перелам у війні

Маю таке враження, що десь з тиждень тому ми почали поволі перемагати.

Пов'язане це навіть не зі звільненням окремих населених пунктів, хоча то теж приємно. Ні, тут інші речі.

По-перше, зараз ми диктуємо, де буде наступне поле бою. Росіяни змушені реагувати, нервово перекидаючи сили туди-сюди.

По-друге, ми безперешкодно знищуємо інфраструктурні вузли їхньої військової машини. В них немає та не передбачається відповіді на нашу нову здатність - застосування довгої руки.

По-третє, в них вже помітні ознаки ресурсного виснаження. Це і падіння обсягів та ефективності ракетних обстрілів, і зменшення частоти використання вогняного валу, і спроби шукати зброї по диких країнах.

Я давно казав, що ми в цій війні воюємо за Лідл-Гартом. Цей британський військовий теоретик підкреслював важливість непрямих дій - коли ти сковуєш рух противника, знищуєш його логістику, нав'язуєш бій на своїх умовах та перемагаєш навіть при його перевазі у чисельності. Поки що все йде за планом. Росіяни не мають відповідей на наші нові закиди - а час досі швидко працює на нас.
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05.09.2022 11:54 Відповісти
прилетіла ковбаса по 2.20
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05.09.2022 11:56 Відповісти
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05.09.2022 12:13 Відповісти
Нет, не всё: в окоп не попал (в бруствер угодил).
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05.09.2022 12:21 Відповісти
Жигулей не будет?
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05.09.2022 12:28 Відповісти
Ага, яка засада
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05.09.2022 12:59 Відповісти
3,14💤дєц падкрался нєзамєтно 💣
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05.09.2022 19:26 Відповісти
 
 