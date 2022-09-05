Український бойовий дрон скидає міну в окоп з окупантами. ВIДЕО безпілотника

Українські бійці за допомогою бойового дрона здійснили атаку на позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки бійці опублікували в соцмережі. На записі видно, що міна скинута з безпілотника влучила в окоп поблизу двох загарбників.

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