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В окупованому Лисичанську люди днями стоять у довжелезних чергах за хлібом, - Гайдай. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На загарбаних територіях Луганщини сталося повернення у 30-ті роки минулого сторіччя.

Відео оприлюднив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти "виховують" українців голодом. Мешканці окупованого Лисичанська днями стоять у довжелезних чергах за хлібом. У 21 столітті - це не піддається розумінню. Ми мали все: могли обирати і отримати потрібне будь-коли. Ніхто і ніколи не міг подумати, що за буханку хліба треба буде принижуватися перед кимось", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
Мрія багатьох совків здійснилося повернувся срср з чергами,злиднями та розрухою,на горизонті голодомор та безкоштовна путівку на сибір....
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05.09.2022 11:24
+51
Цікаво,де зараз ті люди з фотографії.Задоволені тим,що натворили,чи вже склеїли ласти,залишивши своїм дітят і онукам спадщину,створену їхньою тупизною і дурістю- смерть,розруху і страх
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05.09.2022 11:29
+47
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05.09.2022 11:25
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Мрія багатьох совків здійснилося повернувся срср з чергами,злиднями та розрухою,на горизонті голодомор та безкоштовна путівку на сибір....
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05.09.2022 11:24 Відповісти
Ні! Ці совкоящери не задоволені й тепер! Черги як в ссср - повернулися а ось два сакральні для всіх совків продуктів -- ні: ковбаса по 2,20 і водка по 3,40 !
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05.09.2022 12:43 Відповісти
Какую страну прасралі....
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05.09.2022 12:47 Відповісти
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05.09.2022 22:44 Відповісти
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05.09.2022 11:25 Відповісти
Цікаво,де зараз ті люди з фотографії.Задоволені тим,що натворили,чи вже склеїли ласти,залишивши своїм дітят і онукам спадщину,створену їхньою тупизною і дурістю- смерть,розруху і страх
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05.09.2022 11:29 Відповісти
Результат ненависті до всього українського.
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05.09.2022 11:37 Відповісти
В черзі за хлібом, або евакуювались до карателів у тил і зуби точать.
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05.09.2022 16:58 Відповісти
Украине не нужны луганчанские нахлебники!
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05.09.2022 13:25 Відповісти
багато з них чекали на орків,дочекалися
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05.09.2022 11:27 Відповісти
не митингуют, а стоят в очереди как положено
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05.09.2022 11:28 Відповісти
Все в них добре...
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05.09.2022 11:33 Відповісти
Зато в очереди можно узнать последние новости, люди становятся ближе и добрее к друг другу, происходит эдакая социализация и консолидация общества
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05.09.2022 11:37 Відповісти
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05.09.2022 14:44 Відповісти
+ осущєствляются скрєпи....
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05.09.2022 21:14 Відповісти
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05.09.2022 22:46 Відповісти
Люди, наконец, попали в СССР, они теперь счастливы!
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06.09.2022 06:24 Відповісти
Зато вспомнят молодость и шоветский шоюз, о котором уверен многие из етой очереди мечтали. Еще им ретранслятор поставят с которого товарищ сталин путин будет говорить им правду как запад им завидует и хочет на них напасть и отобрать у них скрепы. А интернет им нах. ненужон
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05.09.2022 12:16 Відповісти
Ні, шановні, місто ми здали. Це не 2014 рік. Це трагедія. Коли пала Попасна, Лисичанськ вже був приречений на оточення. Але окупантам в місті не дуже зручно. Вони там збираться до купи бояться і спати лягать. Це вже не 2014 рік.
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05.09.2022 16:37 Відповісти
при "людожерах кривавих бандерівцях" не стояли би мовчки як барани у стаді- а вже б мітингували б на всю!
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05.09.2022 12:45 Відповісти
Херсон з Мелітополем теж не мітингують?
Мабуть в вони не такі вже?
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05.09.2022 13:36 Відповісти
Ці люди мали можливість виїхати, але не виїхали, дочекались "освободителей", тепер стоять в черзі за хлібом і цьому я нічого поганого чи дивного не бачу..., в 30 роках не було ніяких черг, українці помирали з голоду їх умисне убивали, щоб засилити наші землі батьками промосковських п#дарасів, які зараз стоять у черзі...
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05.09.2022 11:32 Відповісти
Чим ми ім поможем -- звільнити.
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05.09.2022 11:34 Відповісти
А где та самка.из Лисичанска,что любит руцке дерьмо.? Она их ждала.
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05.09.2022 11:41 Відповісти
кормильцам очень хотелось в совок, но пришедший совок немножко не корреллируется с красивыми сериалами Тодоровского Младшего =) там ничего про очереди не было)
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05.09.2022 11:47 Відповісти
30-і роки - це саме той час, куди усі ці люди хотіли повернутися. тому не жаліти, а радіти за них треба!!!
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05.09.2022 11:47 Відповісти
Ot zhe Lsysychansku ne pidfartylo - tilky staly osoznannymy *************, yak Puylo nazhahalo chergamy. Napevno mozhna chekaty chergy usyudy. Moskalska sarana vse tam zagadyt, a nam potim vidmyvaty
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05.09.2022 11:49 Відповісти
А так бы дома сидели, скучали, грустили... Как же хорошо с утра, по холодку бодрящему, да с разговорами, шутками провести день в обществе таких же умных людей, а как бонус - может быть и хлеб купить!
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05.09.2022 11:55 Відповісти
А шо трапилось?
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05.09.2022 12:06 Відповісти
донбасовські грудасті самки на фото-радіють! дочекалися своїх" -ну - ну!
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05.09.2022 12:47 Відповісти
Від руского міра треба тікати цілими містами і селами - життя більше не буде все одно.
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05.09.2022 12:09 Відповісти
это все взрослые люди и это их осознанный выбор..., многие из тех что остались, ждали "русский мир" и дождались и готовы терпеть все что угодно... и такие унижения никак не изменят их отношение к русским и к своей родине..., я читала многие интервью с нашими военными, которые воевали в Киевской области, а потом на Донбассе и они говорили, что это 2 большие разницы..., там на севере тебе почти каждый готов был помочь, а на Донбассе почти каждый готов тебя сдать или проклясть... эта какртинака скорее утешение для тех, кто уехал, они правильно поступили...
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05.09.2022 12:10 Відповісти
Как говорил Хрущев, общипанная курица к ногам тулится. Голодные люди за кусок хлеба готовы стать рабами и выполнять все прихоти и приказы хозяина.
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05.09.2022 12:11 Відповісти
Добро пожаловать в Сруский МирЪ, наследник ссср.
Они же об этом мечтали
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05.09.2022 12:12 Відповісти
😂

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05.09.2022 12:15 Відповісти
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05.09.2022 21:48 Відповісти
Там в очереди 100% людей во всём обвиняют Украину и благодарят рашу за кусок хлеба.Они неисправимые.
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05.09.2022 12:33 Відповісти
холоп с рук барина готов жрать кусок хлеба это в генах и нечего не изменишь
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05.09.2022 12:38 Відповісти
У нас вначале войны, на пару дней как-то хлеб пропал.
Так мне пару секунд хватило, чтобы догадаться где хлеба достать.
Купил муку и дома испек хлеб в хлебопечке...
===
Или там даже муки нет?
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05.09.2022 12:54 Відповісти
Яка мука? Там де кацапи там взимку й сніг в дефіциті
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05.09.2022 14:52 Відповісти
Там немає світла, води, газу.
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05.09.2022 16:43 Відповісти
Фикрет Мамедов: Две модели развития..

«Патриоты» не могут понять простую вещь, которая базируется на простой жизненной логике.

Если человеку предложат на выбор жить в Туапсе или Майами, он, как правило, выберет Майами.

На свете есть две модели развития, продвигаемые двумя крупными странами. Одна модель позволяет из любого Туапсе сделать Майами. Другая модель любой Майами может превратить в Туапсе.

У одной модели получается Батуми. У другой - Сухуми.

Следуя одной модели можно получить Ким Чен Ына, а другой - Самсунг, КИА, LG и т.д.

По одной модели можно вложить 50 млрд. в Сочи, но все равно население будет ездить в Анталью, которая разработана по другой модели.

В одной модели люди живут до 85 лет, в другой - 65.

В одной модели люди не тонут в дерьме, а в другой модели они там не только не тонут, но и живут.

В одной модели люди признают свои проколы, анализируют их, делают выводы и исправляют. В другой у них комплекс «чести мундира», и они свои ошибки признавать не хотят с упрямством баранов.

В одной модели человек может, не имея высшего образования, создать компанию, логотип которой будет стоить как два военных бюджета другой модели. А в другой модели человек может реализоваться, только сбежав из этой модели в другую.

В одной модели люди свободно продают стрелковое оружие в магазинах и имеют 5,5 умышленных убийств на 100.000 населения. В другой модели могут посадить за ношение перочинного ножика и иметь 11,4 убийства на 100.000 населения.

В одной модели получается «Келвин Клайн», а в другой - фабрика «Большевичка».

В одной модели создают ценную информацию, и потому люди сами пытаются выучить ее язык, в другой модели продвигают интересы своего языка мордобоем и бомбежками.

Итог: если человек не мазохист и не имеет других психических отклонений, он выбирает «Самсунг», а не Ким Чен Ына, Майами а не Туапсе, жизнь длиною в 85 лет, а не в 65. Люди желают жить дольше, ничего не поделаешь.

Именно поэтому, а не потому что у «Америки есть ядерная бомба» все стараются быть ближе к ней, а не к тем, что хочет вернуть фабрику «Большевичка» и колбасу «Собачья радость».

Надеюсь, понятно объяснил...
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05.09.2022 13:04 Відповісти
На Київщині теж таке було в березні... Уг.. Аж дріж в колінцях...
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05.09.2022 13:04 Відповісти
Они могли уехать но ждали руцкий мир. Жрите теперь.
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05.09.2022 13:06 Відповісти
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05.09.2022 13:14 Відповісти
усьО вернулось взад неизлечимым дебилам-кацапофилам..
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05.09.2022 13:28 Відповісти
Є простий висновок - не потрібно нам то тупе жлобьйо лугондона! То невиліковно! А за Херсон, Мелітополь, Н.Каховку, Бердянськ, Маріуполь рвати орків на клапті!
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05.09.2022 13:34 Відповісти
Тільки українці можуть гнобити своїх, які потрапили в окупацію, немов би то їх провина, а не держави яка окупувала, чи яка не змогла не допустити цього.
Більше таких націй не буває.
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05.09.2022 13:39 Відповісти
Кацапи нiколи не були своiми для украiнцiв!
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05.09.2022 14:01 Відповісти
Тобто Лисичанськ є кацапським містом?

Путін буде вдячний таким крикунам, які його тези щодо "на Донбасі живуть русскіє, їх треба рятувати" підтверджують.
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05.09.2022 15:55 Відповісти
Менi абсолютно насрати кому й защо буде вдячний ху*ло. Я не слiдкую за таким облiком..Якщо ви його поцiновувач, то вiзмить цю функцiю на себе..
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05.09.2022 18:49 Відповісти
Мабуть тому що срати - то єдине, на що ви інтелектуально спроможні.
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05.09.2022 20:14 Відповісти
Тут москальський дух, тут москальнею тхне...
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05.09.2022 21:42 Відповісти
Помийся, не буде тхнути.
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05.09.2022 22:51 Відповісти
Гайдай, ти не готувався до оборони, до кацапського вторгнення, херней займавсь,
здав кацапам Луганську областьсть,
Зараз рапортуєш , як чмо у фейсбуці.
Питання до ОП, це чмо отримує зарплату з наших налогів, при тому , що воно кончене?
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05.09.2022 14:07 Відповісти
Їм хліб потрібен для того, щоб що..?
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05.09.2022 14:09 Відповісти
Ну й добре,а то при бандерах прийшлось би ковбасами та сирами труїтись,а так дві буханки на руки,та води відро,і добре,можна гуляти
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05.09.2022 14:56 Відповісти
****, а в них ще гроші на хліб є? нормальні люди здриснули звідти ще 8 років назад, тепер їжте те що народили!
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05.09.2022 15:11 Відповісти
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05.09.2022 16:16 Відповісти
Что-за бред?
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05.09.2022 16:39 Відповісти
Реалії совкодрочерів
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06.09.2022 08:04 Відповісти
Карателі розвозили продукти по домівках, а "освободители" спочатку апетит, як в санаторії, нагулюють, правда в чергах.
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05.09.2022 17:00 Відповісти
За що боролися, на те й напоролися. Та впевнений, що більшість з "черги" чекали руській мір.
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05.09.2022 19:44 Відповісти
І будете стояти - ви ж так хотіли хла. А знали б трохи історію, поважали свою мову і культуру, хто зна може б такої біди не сталося.
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05.09.2022 20:19 Відповісти
Їх дуже наполегливо закликали евакуюватися, а вони чогось чекали. Дочекалися.
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06.09.2022 08:52 Відповісти
 
 