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В окупованому Лисичанську люди днями стоять у довжелезних чергах за хлібом, - Гайдай. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На загарбаних територіях Луганщини сталося повернення у 30-ті роки минулого сторіччя.
Відео оприлюднив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти "виховують" українців голодом. Мешканці окупованого Лисичанська днями стоять у довжелезних чергах за хлібом. У 21 столітті - це не піддається розумінню. Ми мали все: могли обирати і отримати потрібне будь-коли. Ніхто і ніколи не міг подумати, що за буханку хліба треба буде принижуватися перед кимось", - наголосив він.
Топ коментарі
+54 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар05.09.2022 11:24
+51 Olga Mansika
показати весь коментар05.09.2022 11:29
+47 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.09.2022 11:25
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Будь ласка, зачекайте...
сталинпутин будет говорить им правду как запад им завидует и хочет на них напасть и отобрать у них скрепы. А интернет им нах. ненужон
Мабуть в вони не такі вже?
Они же об этом мечтали
Так мне пару секунд хватило, чтобы догадаться где хлеба достать.
Купил муку и дома испек хлеб в хлебопечке...
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Или там даже муки нет?
«Патриоты» не могут понять простую вещь, которая базируется на простой жизненной логике.
Если человеку предложат на выбор жить в Туапсе или Майами, он, как правило, выберет Майами.
На свете есть две модели развития, продвигаемые двумя крупными странами. Одна модель позволяет из любого Туапсе сделать Майами. Другая модель любой Майами может превратить в Туапсе.
У одной модели получается Батуми. У другой - Сухуми.
Следуя одной модели можно получить Ким Чен Ына, а другой - Самсунг, КИА, LG и т.д.
По одной модели можно вложить 50 млрд. в Сочи, но все равно население будет ездить в Анталью, которая разработана по другой модели.
В одной модели люди живут до 85 лет, в другой - 65.
В одной модели люди не тонут в дерьме, а в другой модели они там не только не тонут, но и живут.
В одной модели люди признают свои проколы, анализируют их, делают выводы и исправляют. В другой у них комплекс «чести мундира», и они свои ошибки признавать не хотят с упрямством баранов.
В одной модели человек может, не имея высшего образования, создать компанию, логотип которой будет стоить как два военных бюджета другой модели. А в другой модели человек может реализоваться, только сбежав из этой модели в другую.
В одной модели люди свободно продают стрелковое оружие в магазинах и имеют 5,5 умышленных убийств на 100.000 населения. В другой модели могут посадить за ношение перочинного ножика и иметь 11,4 убийства на 100.000 населения.
В одной модели получается «Келвин Клайн», а в другой - фабрика «Большевичка».
В одной модели создают ценную информацию, и потому люди сами пытаются выучить ее язык, в другой модели продвигают интересы своего языка мордобоем и бомбежками.
Итог: если человек не мазохист и не имеет других психических отклонений, он выбирает «Самсунг», а не Ким Чен Ына, Майами а не Туапсе, жизнь длиною в 85 лет, а не в 65. Люди желают жить дольше, ничего не поделаешь.
Именно поэтому, а не потому что у «Америки есть ядерная бомба» все стараются быть ближе к ней, а не к тем, что хочет вернуть фабрику «Большевичка» и колбасу «Собачья радость».
Надеюсь, понятно объяснил...
Більше таких націй не буває.
Путін буде вдячний таким крикунам, які його тези щодо "на Донбасі живуть русскіє, їх треба рятувати" підтверджують.
здав кацапам Луганську областьсть,
Зараз рапортуєш , як чмо у фейсбуці.
Питання до ОП, це чмо отримує зарплату з наших налогів, при тому , що воно кончене?