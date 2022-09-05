В окупованому Лисичанську люди днями стоять у довжелезних чергах за хлібом, - Гайдай. ВIДЕО

На загарбаних територіях Луганщини сталося повернення у 30-ті роки минулого сторіччя.

Відео оприлюднив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

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"Окупанти "виховують" українців голодом. Мешканці окупованого Лисичанська днями стоять у довжелезних чергах за хлібом. У 21 столітті - це не піддається розумінню. Ми мали все: могли обирати і отримати потрібне будь-коли. Ніхто і ніколи не міг подумати, що за буханку хліба треба буде принижуватися перед кимось", - наголосив він.

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