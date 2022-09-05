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Українські воїни затрофеїли російський БТР-Д поблизу Високопілля на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни захопили ворожу БТР-Д.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно це сталося поблизу Високопілля на Херсонщині. Відеозапис із трофейною бронемашиною бійці опублікували в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Бронетранспортер десантний БТР-Д - основний базовий бронетранспортер повітрянодесантних та аеромобільних військ. Гусеничний, плавучий, авіатранспортабельний, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадковими способами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці тестують трофейні бронеплити: "Це з якогось пожежного щита зігнуто. Х#йово бути орком". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
Боец был краток - к сказанному и добавить нечего !
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05.09.2022 12:08
+17
На житомирській трасі та навколо таких було десятки спалених...

Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...

А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
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05.09.2022 12:10
+15
28 памфілівців-фейк та висер кацапо-радянської пропаганди,фіговий листочок який прикривав катастрофи червоної армії.
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05.09.2022 12:28
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Боец был краток - к сказанному и добавить нечего !
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05.09.2022 12:08 Відповісти
На житомирській трасі та навколо таких було десятки спалених...

Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...

А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
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05.09.2022 12:10 Відповісти
Нехай про 28 панфіловців співають.
Их было только 28,
А за спиной была Москва.
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05.09.2022 12:18 Відповісти
28 памфілівців-фейк та висер кацапо-радянської пропаганди,фіговий листочок який прикривав катастрофи червоної армії.
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05.09.2022 12:28 Відповісти
Навіть після війни військова прокуратура кримінальну справу проти кореспондента відкрила за "недостовірну фронтову інформацію", але там вже Сралін оди панфіловцям співав, тому все затихло...
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05.09.2022 12:31 Відповісти
А один з "панфіловців" служив у німців в поліції.
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05.09.2022 15:06 Відповісти
Та чув, але співати ж можна. Аби привід був - коли орки за 20 км від Москви стоятимуть, а Хаймарси обстрілюватимуть Кремль.
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05.09.2022 13:10 Відповісти
Прочитал - одноразовый базовый бронетранспортер.
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05.09.2022 12:19 Відповісти
На війні рано чи пізно все одноразове.
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05.09.2022 15:08 Відповісти
Коментар до відео на п'ять.
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05.09.2022 12:24 Відповісти
Молодцы!
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05.09.2022 12:37 Відповісти
заїбца,молодца! давай щееееее!👍😀
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05.09.2022 14:07 Відповісти
Загрузить взрывчаткой и в беспилотном режиме направить на позиции орков! Это же кацапский хлам!
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05.09.2022 14:21 Відповісти
 
 