Українські воїни затрофеїли російський БТР-Д поблизу Високопілля на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожу БТР-Д.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно це сталося поблизу Високопілля на Херсонщині. Відеозапис із трофейною бронемашиною бійці опублікували в соцмережах.

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Бронетранспортер десантний БТР-Д - основний базовий бронетранспортер повітрянодесантних та аеромобільних військ. Гусеничний, плавучий, авіатранспортабельний, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадковими способами.

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