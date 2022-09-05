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Українські воїни затрофеїли російський БТР-Д поблизу Високопілля на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни захопили ворожу БТР-Д.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно це сталося поблизу Високопілля на Херсонщині. Відеозапис із трофейною бронемашиною бійці опублікували в соцмережах.
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Бронетранспортер десантний БТР-Д - основний базовий бронетранспортер повітрянодесантних та аеромобільних військ. Гусеничний, плавучий, авіатранспортабельний, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадковими способами.
Топ коментарі
+20 AbOriginal_UA
показати весь коментар05.09.2022 12:08
+17 Харьков Сумской
показати весь коментар05.09.2022 12:10
+15 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар05.09.2022 12:28
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Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...
А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
Их было только 28,
А за спиной была Москва.