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Афганістан (450) вибух (3746) посольство РФ (314)

Біля посольства РФ у Кабулі пролунав вибух, загинули щонайменше 10 осіб, зокрема російські дипломати. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Біля російського посольства у Кабулі стався вибух, загинули два російських дипломати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Вибух біля російського посольства у Кабулі стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, загинули або постраждали від 15 до 20 осіб", - зазначає видання із посиланням на джерело.

Повідомляється, що мінімум 10 людей загинули, ще 8 госпіталізовано.

В МЗС РФ повідомили, що серед загиблих - два російських дипломати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби запропонували розплачуватись за російську нафту родзинками та травами. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
тенденция вдохновляет

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05.09.2022 12:15
+48
какие нафик "российские дипломаты"? опыт последних лет показывает, что это эфэсбешники! там ненаком клеймо ставить
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05.09.2022 12:19
+47
В братской то стране
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05.09.2022 12:15
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В братской то стране
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05.09.2022 12:15 Відповісти
какие нафик "российские дипломаты"? опыт последних лет показывает, что это эфэсбешники! там ненаком клеймо ставить
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05.09.2022 12:19 Відповісти
Все - наркотрафик. По слухам - армии рф на границе нету - трафик идет полным ходом.
Дошло до того, что белоруские войска там дежурят - затыкают "резиновую опу".
По ходу бецька в доле - начал фсб-шных конкурентов устранять.
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05.09.2022 12:33 Відповісти
не хотіли міняти ішаків на бензин
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05.09.2022 13:12 Відповісти
тенденция вдохновляет

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05.09.2022 12:15 Відповісти
Инцидент уже прокомментировали в МИД РФ.

"...эксперты считают, что за этими терактами могут стоят западные спецслужбы, для которых важно не допустить того, чтобы новые власти Афганистана могли продуктивно контактировать с такими странами как Россия, Китай, Иран...".
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05.09.2022 15:48 Відповісти
Буває.
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05.09.2022 12:15 Відповісти
Кацапська провокація шоб їх пожаліли. Але - Христофор Ульяна Йосип вам.
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05.09.2022 12:15 Відповісти
Креативненько
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05.09.2022 13:40 Відповісти
Русофобія чи просто так ?
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05.09.2022 12:15 Відповісти
зокрема російські дипломати svinosobaki....harashoooo
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05.09.2022 12:15 Відповісти
Загинули агенти ФСБ під дипломатичною легендою...
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05.09.2022 12:16 Відповісти
наркотики до добра не доводят.
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05.09.2022 12:17 Відповісти
Не поделили
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05.09.2022 12:20 Відповісти
спорим - или визитку Яроша найдут или украинский паспорт с украинским флагом?
накрайняк томик сочинений Шевченко.
ну чтоб рашапропагаша не подшила сюда украинский след - сроду не поверю

думаю, это наступил эквивалент периода чеченской войны "дома на Каширском шоссе"
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05.09.2022 12:17 Відповісти
Візитка Яроша уже не актуальна, тепер в тренді візитка Смєшка
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05.09.2022 12:29 Відповісти
А якже Зорян , та Шкіряк, вже не в тренді?
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05.09.2022 12:35 Відповісти
Спорим, похрену, что они там найдут?
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05.09.2022 15:36 Відповісти
Навіть Афган пам'ятає ваш иНтернациональниый долг))))
Кацапи, вАс будуть їбашити в любому кінці світу!!!
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05.09.2022 12:18 Відповісти
Какие визы? Афганистан же вроде уже братская страна для РФ
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05.09.2022 12:19 Відповісти
А говорили, что ракеты для химарса только на 70 километров поставили.
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05.09.2022 12:19 Відповісти
Тепер раші треба оголосити війну талібам, тому що нє справілісь, нє убєрєглі.
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05.09.2022 12:20 Відповісти
А хде ж они тада будут "травами" харчеваться?
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05.09.2022 12:22 Відповісти
Для чого так категорично, нічого страшного не сталось, ну коротнуло щось там в мужичка в рюкзачку
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05.09.2022 12:33 Відповісти
По великому рахунку поспішив смертник, потрібно було получити візу, приїхати в засрашку , а вже там бахнути
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05.09.2022 12:22 Відповісти
nesderzhalsa kak uvidel rjuzke - podumal "nu evo naher" , lutshe srazu
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05.09.2022 12:27 Відповісти
Це їм брати-таліби ножвспіну вирішили вставить?
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05.09.2022 12:23 Відповісти
душманобандерівці?
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05.09.2022 12:23 Відповісти
Хороший росийский дипломат- мертвый дипломат
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05.09.2022 12:24 Відповісти
Яка сумна новина
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05.09.2022 12:27 Відповісти
Жаль,що коняки Лаврова там не було.Гарна картинка вийшла б-шкапа відкинула копита в Кабулі.
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05.09.2022 12:29 Відповісти
Русню треба ******* так, що б таліби хрестилися!!!
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05.09.2022 12:29 Відповісти
Нарко кортель ошибок не прощяет.
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05.09.2022 12:30 Відповісти
Дорогие афганские товарищи прозрачно намекают, что пора уже выплатить обещанные бабки за спокойствие ОДКБэ
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05.09.2022 12:30 Відповісти
Що, рашка кинула талібів, а ті виразили глибоку занепокоєність?
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05.09.2022 12:30 Відповісти
незрозуміло, що там за люди в Мордор хотіли потрапити (може найманці?), але принаймні кількість ворогів України зменшилася на дві особи,
в Мордорі немає дипломатів, є лише солдати фюрера під дипломатичним прикриттям
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05.09.2022 12:31 Відповісти
Путен введи вайска в Афганистан. Притесняют руzгоязычных.
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05.09.2022 12:33 Відповісти
Not bad, not bad. Але цікаво дізнатися подробиць
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05.09.2022 12:33 Відповісти
Таліби ж поставили русню на "счетчик". За те, щоб таліби не вторгалися в Таджикистан вони здерли з русні 3, потім підняли ставку до 5 лярдів зелені. Русня почала виляти - то продуктами, то бензином будуть розраховуватися з ними. Може щось пішло не так в "розрахунках" і поки що замість вторгнення в Таджикистан таліби вирішили мочканути мокшанських дипломатів. хз. далі буде видно.
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05.09.2022 12:36 Відповісти
поделом.., наркотрафик не дурак..
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05.09.2022 12:37 Відповісти
Не сошлись в цене "пряностей и трав" для хрюсии. Ничего страшного, бывает.
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05.09.2022 12:38 Відповісти
яка сумна новина!
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05.09.2022 12:39 Відповісти
Сумна треба брати в лапки...))...
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05.09.2022 12:51 Відповісти
рассчитались рублями ?
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05.09.2022 12:41 Відповісти
Російське МЗС це терористична організація, всі дипломати п"дораші мають бути знищені!
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05.09.2022 12:44 Відповісти
я навіть знаю, кого звинуватять в цьому
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05.09.2022 12:49 Відповісти
Хах, бандерівців!
Ось побачите яке завивання піде від Солов'я, ********** і СО!
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05.09.2022 12:53 Відповісти
путін пообіцяв індусам, що таліби не будуть воювати в Кашмірі. Там 60% мусульман, того і вошкаються з ними, родзинками торгують.
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05.09.2022 12:51 Відповісти
Прийміть мої щирі "І х*й з ними"...
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05.09.2022 13:11 Відповісти
Аллах акбар !

мочити каців по всьому світу !
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05.09.2022 13:15 Відповісти
В результате теракта погибли 2 сотрудника российской дипмиссии.
https://topwar.ru/201307-britanskie-smi-vzryv-bliz-rossijskogo-posolstva-v-kabule-ustroil-terrorist-smertnik.html
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05.09.2022 13:22 Відповісти
первая приятная новость за день...
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05.09.2022 13:19 Відповісти
Смерть ворогам!
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05.09.2022 13:23 Відповісти
Медаль смертнику. Посмертно.
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05.09.2022 13:27 Відповісти
"від 15 до 20 осіб" на добу ну ніяк не врятують Армію РоZZії
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05.09.2022 13:36 Відповісти
Это русофобия какая-то! Срочно десант в Кабул! На защиту гускоязычных кабуловчан!
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05.09.2022 14:33 Відповісти
Шо, опять Ярош?
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05.09.2022 14:57 Відповісти
Яка жалість! Чого так мало.орків сконало?
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05.09.2022 14:58 Відповісти
Виза на тот свет...
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05.09.2022 15:18 Відповісти
счастья здоровья погибшим
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05.09.2022 15:35 Відповісти
Кинули душманов на бабки получили ответку.
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05.09.2022 15:38 Відповісти
"Вибух біля російського посольства у Кабулі стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, Джерело: https://censor.net/ua/v3365148

Кацапські дипломати суворі, оформили візи афганцям, а самі відразу в "рай")
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05.09.2022 15:47 Відповісти
обычна история, пАрашинськи дэпламаты киданули авганских фермеров мака, но, недолго музыка играла , недолго лапоть танцевал!
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05.09.2022 20:17 Відповісти
не тим дали візи... роздратували талібів... на всіх віз не хватить...
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05.09.2022 22:30 Відповісти
 
 