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Біля посольства РФ у Кабулі пролунав вибух, загинули щонайменше 10 осіб, зокрема російські дипломати. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном
Біля російського посольства у Кабулі стався вибух, загинули два російських дипломати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
"Вибух біля російського посольства у Кабулі стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, загинули або постраждали від 15 до 20 осіб", - зазначає видання із посиланням на джерело.
Повідомляється, що мінімум 10 людей загинули, ще 8 госпіталізовано.
В МЗС РФ повідомили, що серед загиблих - два російських дипломати.
Топ коментарі
+55 Deodar Revolution
показати весь коментар05.09.2022 12:15
+48 Борменталь Незабаром
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+47 Роман Літвін
показати весь коментар05.09.2022 12:15
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Будь ласка, зачекайте...
Дошло до того, что белоруские войска там дежурят - затыкают "резиновую опу".
По ходу бецька в доле - начал фсб-шных конкурентов устранять.
"...эксперты считают, что за этими терактами могут стоят западные спецслужбы, для которых важно не допустить того, чтобы новые власти Афганистана могли продуктивно контактировать с такими странами как Россия, Китай, Иран...".
дипломатиsvinosobaki....harashoooo
накрайняк томик сочинений Шевченко.
ну чтоб рашапропагаша не подшила сюда украинский след - сроду не поверю
думаю, это наступил эквивалент периода чеченской войны "дома на Каширском шоссе"
Кацапи, вАс будуть їбашити в любому кінці світу!!!
в Мордорі немає дипломатів, є лише солдати фюрера під дипломатичним прикриттям
Ось побачите яке завивання піде від Солов'я, ********** і СО!
мочити каців по всьому світу !
https://topwar.ru/201307-britanskie-smi-vzryv-bliz-rossijskogo-posolstva-v-kabule-ustroil-terrorist-smertnik.html
Кацапські дипломати суворі, оформили візи афганцям, а самі відразу в "рай")