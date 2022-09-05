Український танк розстрілює позиції російських окупантів під вогнем ворожих мінометів. ВIДЕО безпілотника

Екіпаж українського танку здійснив наступальні дії не зважаючи на мінометний обстріл з боку російських окупантів.

Фрагмент такого моменту бою українських воїнів із загарбниками опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою з окупантами на Півдні України загинув воїн В’ячеслав Наливайко