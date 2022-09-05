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Український танк розстрілює позиції російських окупантів під вогнем ворожих мінометів. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Екіпаж українського танку здійснив наступальні дії не зважаючи на мінометний обстріл з боку російських окупантів.
Фрагмент такого моменту бою українських воїнів із загарбниками опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.09.2022 13:14 Відповісти Мені подобається 44
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