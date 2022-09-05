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Український танк розстрілює позиції російських окупантів під вогнем ворожих мінометів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Екіпаж українського танку здійснив наступальні дії не зважаючи на мінометний обстріл з боку російських окупантів.

Фрагмент такого моменту бою українських воїнів із загарбниками опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим хлопчикам
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05.09.2022 13:14 Відповісти
Красави! Бережи Вас Боже!
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05.09.2022 13:45 Відповісти
Вообще бесстрашные танкисты)) Долго стоите без движения на одной позиции, маневрируйте парни. Кацапы уже научились на своих танчиках крутиться в разные стороны, боятся наших матадоров/энлавов/джавелинов/стугн.
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05.09.2022 17:49 Відповісти
 
 