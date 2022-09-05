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Два вцілілі окупанти втікають на велосипедах після атаки українських артилеристів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Двом російським окупантам, що вціліли під час атаки українських артилеристів, вдалося втекти на велосипедах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українські воїни опублікували у соцмережах. На записі видно, як снаряди влучають у будинок, де перебували окупанти. Двом з них удалося вціліти і вони почали тікати, скориставшись велосипедами.
Топ коментарі
+52 arye z.
показати весь коментар05.09.2022 16:57
+45 Павло ШОвте
показати весь коментар05.09.2022 16:57
+25 Олег Квиташ
показати весь коментар05.09.2022 17:02
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Будь ласка, зачекайте...
В глухих лесах его остановлю..
Какой-то странный вопрос, мне кажется. Всю жизнь думал, что это одно и то же.
Це русня не могла відбудувати до 1954 Крим і прийшлось його відбудовувати Україні.
Це Західна Німеччина і Франція в 1950 вже була піднята і розвивалась коли на московії ще жінки в полі замість трактора тягли ярмо з плугом.
Подивіться на області які звільнили від орди. Не дивлячись нато що зЕлені крадуть безбожно все-таки відновлюється інфраструктура і домівки. Це за 4 місяця після звільнення.
Так що з допомогою Америки та Європи Україна швидко відновиться. Головне вигнати орду і поставити "Залазний Заслін" (по типу "Залізного купола" в Ізраїлі - що цілком можливо з допомогою Заходу) на кордоні.
(Лесь Подерв'янський)
https://www.youtube.com/watch?v=Py4yg4sHl2k&ab_channel=gjgj888gjgj
А за ними дрон задом наперед...
Потрібні ваші очі ‼️
Де орки живуть, яка де э техніка, кількість.
Координати до бота
@nadzor_kherson_bot
Велосипедные Войска
Реет в вышине и зовёт олимпийский огонь золотой.
Будет Земля счастливой и молодой.