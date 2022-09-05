Два вцілілі окупанти втікають на велосипедах після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Двом російським окупантам, що вціліли під час атаки українських артилеристів, вдалося втекти на велосипедах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українські воїни опублікували у соцмережах. На записі видно, як снаряди влучають у будинок, де перебували окупанти. Двом з них удалося вціліти і вони почали тікати, скориставшись велосипедами.

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