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Два вцілілі окупанти втікають на велосипедах після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Двом російським окупантам, що вціліли під час атаки українських артилеристів, вдалося втекти на велосипедах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українські воїни опублікували у соцмережах. На записі видно, як снаряди влучають у будинок, де перебували окупанти. Двом з них удалося вціліти і вони почали тікати, скориставшись велосипедами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український бойовий дрон скидає міну в окоп з окупантами. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
Я буду долго гнать велосипед
В глухих лесах его остановлю..
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05.09.2022 16:57
+45
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05.09.2022 16:57
+25
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05.09.2022 17:02
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Я буду долго гнать велосипед
В глухих лесах его остановлю..
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05.09.2022 16:57 Відповісти
Шалені перегони ))
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05.09.2022 17:02 Відповісти
призрачные гонщики
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05.09.2022 17:17 Відповісти
А ЦСК бежит? - Все бегут!
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05.09.2022 17:44 Відповісти
Лютi велосипиздiсти...Там логотипа на роверах не видно? Бо реклама була б-бомба!
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05.09.2022 18:27 Відповісти
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05.09.2022 20:29 Відповісти
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05.09.2022 16:57 Відповісти
Никогда такого не было!
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05.09.2022 19:16 Відповісти
Ти даремно тиждень тому тут зарегався , іди на руззкі ресурси там тільки правду показують
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05.09.2022 17:03 Відповісти
Тіпа, хтось має час і натхнення клепати монтаж на 15 секундне відео? Ти ідіот чи просто кацап? Кому це нафіг потрібно? Яка ціль клепати цей монтаж?Дискредитувати вашу армію? Рілі!?)))
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05.09.2022 17:26 Відповісти
"Ти ідіот чи просто кацап?"

Какой-то странный вопрос, мне кажется. Всю жизнь думал, что это одно и то же.
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05.09.2022 17:59 Відповісти
Ні,не одне і те ж саме...Кожен кацап - ідіот,але не кожен ідіот - кацап...А щодо відео - типовий "нах остен" вже в кацапському варіанті...Видно по тіням сонця що сходить...
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06.09.2022 09:24 Відповісти
"Потримайте його півгодини - ми за цей час устигнемо добігти до канадського кордону!" (О"Генрі "Вождь червоношкірих")
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05.09.2022 18:24 Відповісти
Хапай собі ровер, та швидко жени... (Скрябін)
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05.09.2022 16:59 Відповісти
Шось згадалось-круті пєдалі пака нє далі...
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05.09.2022 17:00 Відповісти
електро-велосипеди, мені здається
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05.09.2022 17:00 Відповісти
Та нi, то в нього з дупи iскри летять...
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05.09.2022 18:34 Відповісти
Там без сідла.
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05.09.2022 20:21 Відповісти
Друга армія міра....xyлє
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05.09.2022 17:00 Відповісти
#дидывелосипедыворовали. "я буду долго гнать велосипед" )))
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05.09.2022 17:01 Відповісти
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05.09.2022 17:02 Відповісти
классика жанра
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05.09.2022 17:04 Відповісти
дужє класна "класіка", по місту, селу, по бездоріжжю дуже зручно, "годувати" не треба
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05.09.2022 18:51 Відповісти
А веліки де взяли? Звісно ж вкрали. Шкода, що не знищили обох мародерів разом з награбованим, під час втечі з місця злочину.
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05.09.2022 17:02 Відповісти
А таких руїнах має бути москальська територія.
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05.09.2022 17:06 Відповісти
нажаль у них то там усе ціле, впк працює, зомбі шеренгою крокують в Україну, снарядів і совкових железяк ще предостатньо, а у нас рахуй практично вся важка індустрія знищена,купу міст,містечок,сіл також уже немає, у них на це і розрахунок стерти Україну з лиця землі, завдати якомога більше руйнувань в той час коли у них нічого такого не відбувається
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05.09.2022 17:12 Відповісти
как в Белгороде погода?
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05.09.2022 17:25 Відповісти
Нажаль така реальність. Якщо не підходить, можете одягати рожеві окуляри,вмикати арестовича і слухати про перемогу за місяць і парад української армії на красній площі, вибір за вами
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05.09.2022 17:30 Відповісти
вам не сюда. Контузии от телеграмканалов здесь не лечат, так что ваша симптоматика здесь никому не интересна.
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05.09.2022 17:33 Відповісти
Так, Андрій Саган, вони стирають з лиця землі деякі села і міста, а разом з ними і свою репутацію і самих себе. Ми вистоїмо, бо з нами США і Англія, а як показала практика і час, с ким вони ті вигравали і не тільки бій, війну, а все. Подивіться на Кубу і на Північну Корею і подивіться на Південну Корею. Де був СРСР і московити там все на самому низькому рівні. Нам допоможуть ввідбудувати і економіку і міста і села, а кацапська імперія зникне з карти світу назавжди.
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05.09.2022 17:49 Відповісти
для того щоб це усе відбудувати уже за оцінками американських і британських експертів знадобиться декілька десятків років, ну а то що кацапська імперія зникне не факт, для світу це не особливо і вигідно, їм вигідно знову получити в росії більш менш лояльну владу і використовувати їх як бензоколонку для своїх потреб
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05.09.2022 17:57 Відповісти
Я думаю, шановний, що ві попутали русню з українцями.

Це русня не могла відбудувати до 1954 Крим і прийшлось його відбудовувати Україні.

Це Західна Німеччина і Франція в 1950 вже була піднята і розвивалась коли на московії ще жінки в полі замість трактора тягли ярмо з плугом.

Подивіться на області які звільнили від орди. Не дивлячись нато що зЕлені крадуть безбожно все-таки відновлюється інфраструктура і домівки. Це за 4 місяця після звільнення.

Так що з допомогою Америки та Європи Україна швидко відновиться. Головне вигнати орду і поставити "Залазний Заслін" (по типу "Залізного купола" в Ізраїлі - що цілком можливо з допомогою Заходу) на кордоні.
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05.09.2022 18:30 Відповісти
" швидко " це декілька десятиліть по оцінках тих же американців і європейці
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05.09.2022 18:43 Відповісти
Ну то стрибай в бебібокс і бігом до Польші. Без тебе відбудуєм.
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05.09.2022 19:35 Відповісти
як скажеш шеф, без тебе я б не розібрався куди мені йти і що робити
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05.09.2022 19:42 Відповісти
це нульовка, спеціально паніку сіяти, в спам тутваину і не спілкуйся, во 24.08 зарегалось спеціально щоб отаку фігню пейсати
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06.09.2022 06:43 Відповісти
Беги,****,беги!!!
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05.09.2022 17:06 Відповісти
"Цікаво, яка у них середня швидкість?"
(Лесь Подерв'янський)
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05.09.2022 17:09 Відповісти
Нас не догонят.
https://www.youtube.com/watch?v=Py4yg4sHl2k&ab_channel=gjgj888gjgj
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05.09.2022 17:13 Відповісти
Здохнут уставшими
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05.09.2022 17:17 Відповісти
на разряд сдали=)
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05.09.2022 17:18 Відповісти
Еще никогда "Тур де Франс" не проходил так зажигательно!
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05.09.2022 17:18 Відповісти
Драпали медведи на велосипеде
А за ними дрон задом наперед...
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05.09.2022 17:18 Відповісти
Так це ж відомі велосипедні війська паРаші! Це їх останній аргумент, якщо вже цих кинули в бій, то значить справи зовсім кепські.
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05.09.2022 17:19 Відповісти
нас еще удивят мелитопольские лыжники и бердянские биатлонисты.
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05.09.2022 17:23 Відповісти
Не хтілося б так довго чекати. краще вже підводна авіація.
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05.09.2022 18:29 Відповісти
Садове Херсонської області, увага!

Потрібні ваші очі ‼️

Де орки живуть, яка де э техніка, кількість.
Координати до бота

@nadzor_kherson_bot
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05.09.2022 17:26 Відповісти

Велосипедные Войска
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05.09.2022 17:28 Відповісти
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05.09.2022 18:39 Відповісти
ВЕЛКОМ ТУ ЮКРЄЙН......СУКИ !!!!!! ****** ИХ ПАРНИ , ВСЕХ паРАШНИКОВ ******.!!!!
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05.09.2022 17:31 Відповісти
Мабуть, сидіння у вєліків дуже смердючі тепер… ніхто після расистів не їздитиме ..
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05.09.2022 17:42 Відповісти
Iм без сидiння приЭмнiше мантулить...Й
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05.09.2022 18:40 Відповісти
Яке слушне зауваження Й правда …
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05.09.2022 23:47 Відповісти
А мені навіяло пісню Тиніса Мягі "Олімпіада".

Реет в вышине и зовёт олимпийский огонь золотой.
Будет Земля счастливой и молодой.
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05.09.2022 17:54 Відповісти
Ці щасливчики, що вижили, поїхали на велосипедах без сідла...
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05.09.2022 18:24 Відповісти
Жаль, не догнали...
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05.09.2022 20:37 Відповісти
Filmen kann jeder Trottel warum haben sie die zwei Nicht Eliminiert.???
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05.09.2022 21:08 Відповісти
На спізджених велосипедах.
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05.09.2022 21:18 Відповісти
Ета очень палєзна для здаровя )))
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05.09.2022 22:51 Відповісти
мені просто дивно, що ті руSSкі вбивці спокійно тікають на велосипедах...і НІХТО з місцевих їх НЕ добиває.....
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06.09.2022 11:40 Відповісти
 
 