Окупант на Донбасі: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський військовий, перебуваючи в Донецькій області, розповідає про сором перед місцевими мешканцями за руйнування, що спричинили окупанти.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Какую родину защищаю? Бабку тут увижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - розповідає окупант.

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