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Окупант на Донбасі: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовий, перебуваючи в Донецькій області, розповідає про сором перед місцевими мешканцями за руйнування, що спричинили окупанти.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Какую родину защищаю? Бабку тут увижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - розповідає окупант.

Також читайте: "Подкосячил и въ#бал, кого не надо": Військовий РФ зізнався дружині у воєнному злочині, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
У этого орка хоть какой-то рудимент от совести остался.
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05.09.2022 19:15
+12
если их не выдворить, они атомную в хлам разнесут
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05.09.2022 19:16
+10
Кацап і совість речі несумісні.
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05.09.2022 19:24
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ну одну бабку которая случайно с совковым флагом бойцов ЗСУ встретила, говорила что ждала долго и молилвсь ***** - мы уже видели. и дом у нее тоже теперь в кусочки.
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05.09.2022 19:11 Відповісти
Его мамка, хотя у такого выродка наверное два папки, наверное гордятся своим недоразумением..
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05.09.2022 19:12 Відповісти
У этого орка хоть какой-то рудимент от совести остался.
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05.09.2022 19:15 Відповісти
если их не выдворить, они атомную в хлам разнесут
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05.09.2022 19:16 Відповісти
Кацап і совість речі несумісні.
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05.09.2022 19:24 Відповісти
Свинособака ошибка природы.
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05.09.2022 19:57 Відповісти
У бабки снова будет норм, а ты уже как сдохнешь, так сдохнешь
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05.09.2022 20:10 Відповісти
..чем меньше ты руzzкий, тем больше у тебя совести
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05.09.2022 20:12 Відповісти
Рюзьгєбидло - то навіть не таргани чи якась сарана! То просто смердюча пліснява, що паскудить усе до чого прилипає - яку треба випалювати лютим вогнем шоб вона далі не лізла!
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05.09.2022 21:02 Відповісти
В Гостомелі була бабуля. До останнього думала,що кацапи її звільняють. Навіть коли змінились "декорації". Тепер ні бабулі,ні будинку.
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05.09.2022 22:10 Відповісти
Стидно в глаза сматрєть? Ах ти ж виродок! Про що ти думав, коли йшов зі зброєю в чужу країну?
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06.09.2022 07:21 Відповісти
 
 