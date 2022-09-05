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"Да им не помочь, братан", - ЗСУ знищили ЗРК Бук окупантів з екіпажами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри як ЗСУ знищили декілька російських зентітно-ракетних комплексів Бук разом із екіпажами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео шириться мережею.

Кадри зняті російськими окупантами, де вони марно шукають живих серед екіпажів буків.

Локалізації місця події поки немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерією ДШВ та Сухопутних військ знищено російську батарею ЗРК "Бук". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+84
Щоб знали виродки, як лізти на чужу землю.
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05.09.2022 21:50
+80
Мозгов при рождении природа не дала конечно. "В рубашке родился..." Баран, ты в пакете для трупов родился. Через сто метров уже. Если бы в "рубашке", то бухал бы у себя в селе и девок за сиськи трогал, а не трупы мацал в чужой стране.
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05.09.2022 21:57
+69
Не пойняв, чого він так нервується? Все ж чудово.
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05.09.2022 21:54
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Ну, если 10 к 1, тоже хлеб.
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05.09.2022 23:10 Відповісти
Они русне взагалi не цикави. Мясо. Пленных мобиков в Украине полно, их русня тупо вычеркивает из списков на обмен. А зечье вообще одноразовые гондоны, этих лучше сразу резать, до того как их на видео снимут как пленных.
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05.09.2022 23:15 Відповісти
Но сначала допрос с пристраствием.
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05.09.2022 23:42 Відповісти
Бросили трупы и руки-ноги своих... 200-е попадут в категорию "без вести пропавших". И семья не получит НИЧЕГО. Делайте выводы, орки. Стоило?
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05.09.2022 22:08 Відповісти
Оленям ,оленяча смерть.Їх не в кацапії заїбашили.А значить так і треба.Як говорив його коріш..земля будяками..
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05.09.2022 22:09 Відповісти
*** буду... своих не бросают.... но только тогда, когда им уже ни чем не поможешь.... А на хера эти тела им нужны? Руки, ноги, тела... ну и на последок - прости БРАТАН-2022... лежи жмуром и нахер ты кому в своей стране нужен... даже эти хмыри яйца подобрали и смылись по быстрячку. А че, ЭТИМ братанам уже никто не поможет... даже свои братаны.
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05.09.2022 22:09 Відповісти
Скоро на всех экранах кацапстана, новый патриотический фильм "Брат-2022"
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05.09.2022 23:13 Відповісти
...або "Год 2022. Брат-200"
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06.09.2022 12:26 Відповісти
Да, всё верно, руZZкие своих не бросают, руZZкие своих, просто, оставляют.
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06.09.2022 01:42 Відповісти
Зємля вам не пухом, а стєкловатой, посони😁😁😁😂
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05.09.2022 22:10 Відповісти
Раніше такі кадри розгрому рашистських позицій українською артилерією, озвучених панічними коментарями від першої особи - оператора відео були рідкістю, адже вони справляють відверто деморалізуючий ефект на ворога.
Тепер їх побільшало у мережі.
А причина тут криється у певному психологічному надламі у головах вояків ворожих військ, які дедалі частіше попадають під подібні обстріли та стають свідками смертей своїх "братішек".
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05.09.2022 22:11 Відповісти
кацапським солдатам розумно викладати такі відео. тому що вдома їм кажуть, що все йде чудово, «за планом». тож нехай вони побачать правду і вимагають від свого уряду повернути солдатів додому.
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06.09.2022 07:57 Відповісти
"в рубашкє роділся..."

Та ти, кацапчику, не в рубашці, а у футлярі оцинкованому народився. Розмір 2x1 метр. Тільки ти ще про це не знаєш.

Респект українським ракетникам і артилеристам. Велика повага американським (і європейським) інженерам і робітникам, які створили і виготовили таку чудову зброю.
🇺🇦🇺🇸
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05.09.2022 22:11 Відповісти
"в рубашкє роділся", а здох без неї
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05.09.2022 22:14 Відповісти
Підараси це ті які без запрошення приходять до чужої домівки
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05.09.2022 22:12 Відповісти
русские - это те самые свиньи, которых нельзя сажать за стол.
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05.09.2022 22:15 Відповісти
свиньи благороднее этих рашистких уродов !
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06.09.2022 08:53 Відповісти
от судьбы не уйдешь, братан) Мертвий ти вже... Хоча бігаєш, кричиш щось там, але мертві ви вже всі.
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05.09.2022 22:14 Відповісти
да им не помочь, братан,только мобильній крематорей
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05.09.2022 22:51 Відповісти
Поправлю, не мертві-дохлі. Вмирають люди й більшість тварин. А цей глюк природи під назвою "росіянин" вмерти не може, тільки здохнути.
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06.09.2022 06:31 Відповісти
Прости, братан, да и йух с тобой, перекрестил он ******** гундяевским знамением.
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05.09.2022 22:14 Відповісти
Пригадалось "это фиаско, братан"
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05.09.2022 22:16 Відповісти
Там всё разложено по полочкам, аккуратненько.
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05.09.2022 22:17 Відповісти
душевно так, по домашнему.
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05.09.2022 22:31 Відповісти
Судячи по відео, батарею у повному складі знищено. Непогано...
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05.09.2022 22:17 Відповісти
чому саме "батарею", можете пояснити? і що взагалі по вашому "батарея"?
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05.09.2022 23:44 Відповісти
згоден що непогано! але що по вашому "батарея"?
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05.09.2022 23:55 Відповісти
Вот это - самые лучшие доводы для того, чтоб кацапня МИР полюбила!
Чем больше их уничтожить (и меньше брать в плен) тем быстрее дойдет до остальных, если не через голову (в которой помои и дерьмо вместо мозгов), так через "чувствительную" ЗАДНИЦУ, как все там у них принято!
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05.09.2022 22:20 Відповісти
А что случилось? Вы же хотели на украинскую землю. Только с предлогом ошиблись. Не "на", а "в". Небольшая ошибочка, ничего страшного.

Вроде Харм ракета, какой-то стабилизатор лежит на нее похожий, только покрашенный. Или это нога гоблинская, кто ж его знает. Уже сложно понять, из чего прожарили кацапов. То ли харм, то ли байрактар, то ли бримстоун на каком-то дроне (и их тоже много самолетного типа или летающее крыло), то ли с земли отработали, а может это кроты из биолаборатории прорыли туннель и забрали кацапов с собой. Плюс когда закончится подготовка на ф16 к зиме наших летчиков, то там уже столько наименований ракетного оружия будет использовано против кацапской техники и орков поблизости, что тяжко будет бедненьким, кто не успеет сделать жест дохлой моли.
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05.09.2022 22:20 Відповісти
"жест дохлой моли", це п'ядь
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05.09.2022 22:29 Відповісти
Харьков даст пи@ды рашистам!

@kharkiv_warnews

·

7 ч

Oops...

https://twitter.com/i/status/1566757885652213761
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05.09.2022 22:21 Відповісти
Там тоже стропы порезали?
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05.09.2022 22:29 Відповісти
Кросивое.Коменты вообще жгут.

Goga38

@sobigo1

·

17 ч

В ответ

@kharkiv_warnews

Кто укладчик?)

4

1

30



SVP

@SVP35214254

·

15 ч

Асфальтоукладчик))
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06.09.2022 09:31 Відповісти
Гут , вольдемар , гут !
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05.09.2022 22:22 Відповісти
Цензор у Аслана там ще багато відео
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05.09.2022 22:23 Відповісти
Зємля вам стєкловатою, виродки!
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05.09.2022 22:29 Відповісти
а не включали бы локатор, тогда бы месяц-другой еще пожили. Но это не точно.
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05.09.2022 22:29 Відповісти
Да пускай они там всё включают, зачем их учить..
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05.09.2022 23:04 Відповісти
росиян учить бесполезно, потому что итог один и тот же: включаешь радар - прилетает харм, не включаешь радар - прилетает байрактар.
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05.09.2022 23:18 Відповісти
отойдешь от установки - прилетают три топора.
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05.09.2022 23:24 Відповісти
Свалишь в самоволку -прилетает красный коммисар
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05.09.2022 23:58 Відповісти
Ноги, руки розкидані по кущах 🤔 Прям тобі спецвипуск конструктора "Лего", армійський варіант, ексклюзив для учасників спєцьапєрації ЗС РФ в Україні, гра "Сабьєрі братана", - палучі бьєліє "Жігулі" 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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05.09.2022 22:30 Відповісти
Тушка копчённая, моск рядом валяется. Там и так всё понятно, мог и не тыкать.
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05.09.2022 22:30 Відповісти
Так без мозоку - то для них нормальний стан, тому міг і потикати
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06.09.2022 14:19 Відповісти
А он пришел сюда шагать лаптями по Хрищатику , **** кацапская , пацаныыы, кули орешь , когда пинцеты пригорают вместе с щами....Да нет , сучня , только так с подливой....
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05.09.2022 22:32 Відповісти
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05.09.2022 22:36 Відповісти
Открытый люк в "Буке" навеял:

Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов не рук нет не ног
И порвали в деревне гармонь
За Жигуль, что в хозяйстве помог...
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05.09.2022 22:40 Відповісти
"Ребрышко к ребрышку, косточки вряд
ХАРМ переехал отряд москалят"
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05.09.2022 22:44 Відповісти
... ХАРМ нахлобучил отряд москалят
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05.09.2022 23:23 Відповісти
"В рубашке роділісь", ага....)))
У свинячій сраці з назвою "расія" вас під*расів уродило!
Гандони (ОЙ)бані...
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05.09.2022 22:45 Відповісти
в атб завезли неплохое итальянское вино solicello (merlo). Cавпадение? Не думаю..
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05.09.2022 22:49 Відповісти
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги,
Видно сраку...
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
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05.09.2022 22:49 Відповісти
Старьё..
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05.09.2022 23:05 Відповісти
Всегда вызывали недоумение недовольные чем-то люди, у которых есть и руки и ноги.
Ну и что, что они немного разбросаны на местности? Это не повод для уныния, главное, что они есть!
Соберись, воин!
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05.09.2022 22:53 Відповісти
Забагато дохлой русні не буває
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05.09.2022 22:58 Відповісти
Кто скажет, что єто не японская мудрость, пусть кинет в меня камень.

Бегает некто по полю
Он не поможет ничем
Всё потому что он сам
Курица без головы
Четверть часа ей осталось.
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05.09.2022 23:07 Відповісти
МИ З УКРАЇНИ!!!
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05.09.2022 23:15 Відповісти
Он "в рубашке родился" выродок. Ну ничего, ему эту рубашку скоро наизнанку вывернут.
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05.09.2022 23:21 Відповісти
лисы на Херсонщине перестают есть сырое мясо. Скоро сами научатся готовить на огне.
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05.09.2022 23:25 Відповісти
И так будет со всеми орками на нашей земле.
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05.09.2022 23:30 Відповісти
оно ещё жмура под конец покрестило! а может он был мусульманин, буддист или вообще атеист?
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05.09.2022 23:36 Відповісти
В рубашке вы родились? Да ладно. Может этим покойничкам ещё и повезло по сравнению с будущей участью "оператора" ролика
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05.09.2022 23:51 Відповісти
Шось згадалося оте -Люди бігають суєтяться , а мені нравиця як воно горить.
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05.09.2022 23:57 Відповісти
Сегодня в рубашке, завтра деревянный бушлат, инфа сотка
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05.09.2022 23:57 Відповісти
Красиво! Душевно!
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06.09.2022 00:01 Відповісти
Красєво.
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06.09.2022 00:11 Відповісти
На деякі речі можна дивитись безкінечно: Як гарно"працюють" ЗСУ по оркам, як хвацько та сморідно горить задвохсочена кацападлота і як "горять пукани" у запарєбрікових рашопадлів від Перемог ЗСУ!
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06.09.2022 00:11 Відповісти
Ну й чого перлися,козли смердючі,на чужу землю?Щоб подохнути за вижившого з розуму бункерного діда?Така вона доля окупантів-удобрювати землю України
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06.09.2022 00:11 Відповісти
А чо трупы не пособирали, руzzкие своих не бросают?
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06.09.2022 00:37 Відповісти
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06.09.2022 00:52 Відповісти
Це, мабуть, той "Бук", який Харків обстрілював...
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06.09.2022 01:00 Відповісти
как бы из "бука" не получается.
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06.09.2022 01:03 Відповісти
ЗСУ - Молодцы!
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06.09.2022 01:08 Відповісти
Відео захоплююче!
Орки розгублені,бігають по згарищу,як очумілі.

Слава нашим мужнім бійцям,які боронять українську землю.
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06.09.2022 01:11 Відповісти
Danke schön, ЗСУ!
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06.09.2022 01:33 Відповісти
чудово, труп окупанта, який більше нікого не вб'є і нічого не зруйнує, сприяє релаксації.
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06.09.2022 04:25 Відповісти
Было у отца два сына
Стало "Гранта" и "Калина".
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06.09.2022 05:09 Відповісти
Вот что должны были сделать малазийцы за MH17. Но все ссут рашку.
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06.09.2022 07:19 Відповісти
земля горить під ногами рашистів. Це значить, що Україна їх не стерпить. Слава ЗСУ!
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06.09.2022 07:38 Відповісти
«все йде за планом. можемо повторити»
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06.09.2022 07:45 Відповісти
Хороша робота, молодці хлопці! Бийте цих виродків.
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06.09.2022 07:57 Відповісти
Не по православному лівою рукою хрестити Кирил не зрозуміє,братан.
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06.09.2022 07:58 Відповісти
"а анИ просто сдохнут"(хйло)
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06.09.2022 08:16 Відповісти
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06.09.2022 08:16 Відповісти
мені нравиться як воно горить, орки бігають суєтяться, видно підгорівші сраки. КРАСОТА.
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06.09.2022 09:41 Відповісти
Всё идёт по плану? Хороший план
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06.09.2022 09:56 Відповісти
Не переживайте свинособаки, мы вас спасем
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06.09.2022 11:31 Відповісти
руки ноги кишки то цілі, що їм ще треба?)))
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06.09.2022 11:38 Відповісти
так и запишем. Рожденные в обосранной рубашке
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06.09.2022 11:40 Відповісти
А мастер спорта прапорщик Кокошников расскажет, что потерь нет.
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06.09.2022 12:19 Відповісти
И это они еще не начинали)
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06.09.2022 12:59 Відповісти
і хто це під@раси, якого хера сюди приперся під@рас,

наступ зсу звичайно провалився
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06.09.2022 14:54 Відповісти
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