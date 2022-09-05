"Да им не помочь, братан", - ЗСУ знищили ЗРК Бук окупантів з екіпажами. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри як ЗСУ знищили декілька російських зентітно-ракетних комплексів Бук разом із екіпажами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео шириться мережею.

Кадри зняті російськими окупантами, де вони марно шукають живих серед екіпажів буків.

Локалізації місця події поки немає.

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