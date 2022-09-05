"Да им не помочь, братан", - ЗСУ знищили ЗРК Бук окупантів з екіпажами. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри як ЗСУ знищили декілька російських зентітно-ракетних комплексів Бук разом із екіпажами.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео шириться мережею.
Кадри зняті російськими окупантами, де вони марно шукають живих серед екіпажів буків.
Локалізації місця події поки немає.
Топ коментарі
+84 адвокат офіс
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+80 Slava Lavochkin
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+69 Скул Бас
показати весь коментар05.09.2022 21:54
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Будь ласка, зачекайте...
Тепер їх побільшало у мережі.
А причина тут криється у певному психологічному надламі у головах вояків ворожих військ, які дедалі частіше попадають під подібні обстріли та стають свідками смертей своїх "братішек".
Та ти, кацапчику, не в рубашці, а у футлярі оцинкованому народився. Розмір 2x1 метр. Тільки ти ще про це не знаєш.
Респект українським ракетникам і артилеристам. Велика повага американським (і європейським) інженерам і робітникам, які створили і виготовили таку чудову зброю.
🇺🇦🇺🇸
Чем больше их уничтожить (и меньше брать в плен) тем быстрее дойдет до остальных, если не через голову (в которой помои и дерьмо вместо мозгов), так через "чувствительную" ЗАДНИЦУ, как все там у них принято!
Вроде Харм ракета, какой-то стабилизатор лежит на нее похожий, только покрашенный. Или это нога гоблинская, кто ж его знает. Уже сложно понять, из чего прожарили кацапов. То ли харм, то ли байрактар, то ли бримстоун на каком-то дроне (и их тоже много самолетного типа или летающее крыло), то ли с земли отработали, а может это кроты из биолаборатории прорыли туннель и забрали кацапов с собой. Плюс когда закончится подготовка на ф16 к зиме наших летчиков, то там уже столько наименований ракетного оружия будет использовано против кацапской техники и орков поблизости, что тяжко будет бедненьким, кто не успеет сделать жест дохлой моли.
@kharkiv_warnews
·
7 ч
Oops...
https://twitter.com/i/status/1566757885652213761
Goga38
@sobigo1
·
17 ч
В ответ
@kharkiv_warnews
Кто укладчик?)
4
1
30
SVP
@SVP35214254
·
15 ч
Асфальтоукладчик))
Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов не рук нет не ног
И порвали в деревне гармонь
За Жигуль, что в хозяйстве помог...
ХАРМ переехал отряд москалят"
У свинячій сраці з назвою "расія" вас під*расів уродило!
Гандони (ОЙ)бані...
Видно руки, видно ноги,
Видно сраку...
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
Ну и что, что они немного разбросаны на местности? Это не повод для уныния, главное, что они есть!
Соберись, воин!
Бегает некто по полю
Он не поможет ничем
Всё потому что он сам
Курица без головы
Четверть часа ей осталось.
Орки розгублені,бігають по згарищу,як очумілі.
Слава нашим мужнім бійцям,які боронять українську землю.
Стало "Гранта" и "Калина".
наступ зсу звичайно провалився