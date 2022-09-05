ЗСУ ретельно та акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Росіяни втечуть, не маючи жодної іншої надії на порятунок, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у фейсбуці президента.
"Збройні Сили України й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок.
І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні.
Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
2 год
Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.
Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.
Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.
І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".
.............................
Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.
Як бачите, все всім завжди повертається.
Valeriy Prozapas
та забираємо гроші у ЗСУ.
я казав що янелох
а ви лошари,
і на протест не вийдете бо військовий стан
а вийдете, розстріляємо всіх нажуй......
бо основний костяк АЗОВУ ми знищили, остальних розкидали по підроздіоах і вже нікого не боїмося
Ось таким мав бути заголовок цієї статті