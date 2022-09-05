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війна (56290) Зеленський (17415)

ЗСУ ретельно та акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Росіяни втечуть, не маючи жодної іншої надії на порятунок, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у фейсбуці президента

"Збройні Сили України й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок.

І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні.

Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили три населених пункти, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Валерій Прозапас
2 год

Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.

Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.

Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.

І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".

.............................

Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.

Як бачите, все всім завжди повертається.

Valeriy Prozapas
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05.09.2022 22:33
+10
Угу. А в то же самое время твои орденоносцы мародерят гуманитарку. Ты, сученок, в доле?
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05.09.2022 23:07
+10
Не менее ретельно та акуратно знищують журик, колбасы, сыры, хамоны и прочии деликатесы в странах Европы близкие друзья Зе, кошевой с пикаловым и колей тищенко. Тем самым эти бойцы - орденоносцы глубочайшего тыла наносят непоправимый и невосполнимый урон войскам противника. И что бы не говорили клеветники-порохоботы, их боевая работа тяжела и опасна. То живот заболит, то срачка нападёт. От обжорства и трусости.
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05.09.2022 23:17
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Дай Боже !
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05.09.2022 22:24 Відповісти
.
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05.09.2022 22:26 Відповісти
А задвухсотити тварюк кацапских ніяк не можна? Щоб не втікли живими?
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05.09.2022 22:28 Відповісти
"Росіяни втечуть"?...а мали би бути знищені.
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05.09.2022 22:29 Відповісти
хто заважає? знишчь.
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05.09.2022 22:31 Відповісти
чим, вилами?
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05.09.2022 23:31 Відповісти
Зеля з телевізора дає їм координати куди пуляти.
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05.09.2022 22:32 Відповісти
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05.09.2022 22:32 Відповісти
Валерій Прозапас
2 год

Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.

Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.

Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.

І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".

.............................

Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.

Як бачите, все всім завжди повертається.

Valeriy Prozapas
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05.09.2022 22:33 Відповісти
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05.09.2022 22:35 Відповісти
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05.09.2022 22:35 Відповісти
тактика разумная, если бы к этому производился регулярный планомерный отстрел в тылу врага бешанного политического и военного руководства агрессора и оккупанта, а также мерзких пропагандонов ымперской войны, то это было бы куда эффективнее!
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05.09.2022 22:39 Відповісти
и как много "канонизированых" на сей день?
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05.09.2022 22:44 Відповісти
Ну ты езжай и отстреливать. Если сможешь, Джеймс Бонд недоделанный.
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05.09.2022 23:04 Відповісти
І це на території де у нас значна перева, а от як далі? Схоже після звільнення херсонщини почнеться безстрокове нове ато.
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05.09.2022 22:40 Відповісти
Кацапи втечуть, а агенти кацапів з ОП Моніка та Козир втічуть?
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05.09.2022 22:40 Відповісти
Мені цікаво , а ця зелупна сволота зі свого кармана хоч 1 гривню на зсу дало? Чи воно тільки краде зі своїми друзями, та ордена їм роздає..
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05.09.2022 22:45 Відповісти
Ні, він тільки кілька мільйонів $ дав на кацапську армію з подадків які заплатив в кацапії за свої серіали, фільми та франшизу ліги сміху
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05.09.2022 22:48 Відповісти
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05.09.2022 23:22 Відповісти
а в цей час ми, ретельно та акуратно протягуємо антинародні закони в ВР
та забираємо гроші у ЗСУ.
я казав що янелох
а ви лошари,
і на протест не вийдете бо військовий стан
а вийдете, розстріляємо всіх нажуй......
бо основний костяк АЗОВУ ми знищили, остальних розкидали по підроздіоах і вже нікого не боїмося
Ось таким мав бути заголовок цієї статті
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05.09.2022 22:49 Відповісти
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05.09.2022 22:50 Відповісти
Угу. А в то же самое время твои орденоносцы мародерят гуманитарку. Ты, сученок, в доле?
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05.09.2022 23:07 Відповісти
Не менее ретельно та акуратно знищують журик, колбасы, сыры, хамоны и прочии деликатесы в странах Европы близкие друзья Зе, кошевой с пикаловым и колей тищенко. Тем самым эти бойцы - орденоносцы глубочайшего тыла наносят непоправимый и невосполнимый урон войскам противника. И что бы не говорили клеветники-порохоботы, их боевая работа тяжела и опасна. То живот заболит, то срачка нападёт. От обжорства и трусости.
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05.09.2022 23:17 Відповісти
Більше зброї на Схід, харчів!! Але так, за що буде нюхати і беня кусок лайна тирити разом з Єрмаком кротом кацапськи
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06.09.2022 00:21 Відповісти
Зелена падаль іди геть!!!! Точніше гнити тобі в тюрмі і всім зрадникам !!!
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06.09.2022 00:22 Відповісти
Це незаперечно ЗСУ знищують,те що ви з дермаком запустили !
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06.09.2022 05:59 Відповісти
Что там с ЗАЭС происходит, мудило?
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06.09.2022 06:21 Відповісти
 
 