ЗСУ ретельно та акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Росіяни втечуть, не маючи жодної іншої надії на порятунок, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у фейсбуці президента.

"Збройні Сили України й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок.

І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні.

Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників.

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