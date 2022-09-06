У Києві три 16-річні дівчини жорстоко побили свою однокласницю. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Києві три 16-річні дівчини жорстоко побили свою однокласницю просто посеред вулиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, запис бійки опублікований у соцмережах. На кадрах видно, як одна з дівчат бризнула в обличчя однокласниці газовим балончиком, а потім повалила її на землю та почала бити. Згодом до побиття приєдналося ще дві дівчини.
У поліції Києва вже відреагували на інцидент. За попередніми даними, до поліціянтів звернувся батько постраждалої. За фактом хуліганських дій, вчинених 16-річними дівчатами, слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Будь ласка, зачекайте...
а щодо того, як вдається виховувати на заході - то ви самі реченням раніше й відповіли на своє питання: агресія породжує агресію.
достатньо одного разу стукнути дитину, щоб вона відчула, що так теж можна.
+ перший шок вкарбовується в мозок в підсвідомість.
відео - просто жуть
В целом что я что вы - мы говорим об одном и том же, что корень зла - воспитание.
Ні, ось він тут у Києві. Руцкій язик = руцкє мір.
І аніскільки не дивує, що мнєнія руцкачєлюстних коментаторів в основному звинувачує жертву у правакациі.
Какаяразніца, вканцеканцов...
"У соціальній мережі "Фейсбук" прикарпатець Тарас Кузьмин повідомив, що у Коломиї в суботу, 27 серпня, близько 22 години підлітки-боксери скоїли напад на кіборга з інвалідністю і завдали йому важких тілесних ушкоджень.
За словами Кузьмина, молодий чоловік лежить на даний час в реанімації міста Коломия."
А це теж російський світ? Чи вже український?
Коли вже здохне в кривавих муках радянська стигма про те, що в школі "виховують" дітей? Ніхто не буде вашу дитину виховувати, крім вас. Ніхто. Прочитайте це, бляха, триста раз, зазубріть напам'ять, а краще зробіть татуху на лобі!! Бо нема сил вже це читати. Копійчана вчителька мало того що вашим дебілам в голови намагається вкласти хоч щось, так ще й має виховувати. Ага, ну да, ну да. А ви, батьки, будете вдома пивко сосать і в танчікі граться, з матюгами і харчками під ножки. Так-так.
Дитині щось не ясно? Я впевнений, що 99% вчителів не відмовлять у проханні пояснити матеріал чи додатково якось роз'яснити незрозумілий момент.
Але якщо ви чекаєте, що вчитель буде близько до серця приймати небажання вашої дитини вчити його предмет - то чекаєте надарма.
Родители, родители и еще раз родители. Факт - от рождения ребенок чистый лист. А родители - художники которые рисуют эту картину. И только от них зависит что получится в итоге.
Ватне виховання дає свої результати.
---------
Звичайно би не зробили....Бо російська мова - це мова АГРЕСІЇ, тому тюремний сленг на основі російської....українська мова, "ЧТОБЫ НАПРЯГАТЬ И ГРУЗИТЬ ПО ПОНЯТИЯМ ДРУГИХ ЗЕКА" не підходить...
4 роки кожній...і нехай до своєї російської, додадуть і тюремний сленг.....лярвиська малолітні....
Все таки нам треба чим по швидше реформувати систему освіти щоб отримати можливість сортувати дітей відповідно до генів та відділяти тих хто застряг попередньому щеблі еволюції і не позбувся генів агресії. В тих же німців школи діляться на 3 типи, а в нас на жаль цього немає но є школи для всіх і гімназії для дітей батьків з грошима. В ідеалі нам треба перейняти чиюсь систему.
Зробити так щоб тих кого треба бити палкою щоб з них щось вийшло відправляти в один тип сконцентрований на спортивно-воєнній тематиці, дисципліні та майбутній службі державі. Тих кого не треба, бо вони не агресивні і слухняні в інший тип. При чому в ідеалі ці типи теж розділяти по інтелектуальних здібностях та схильностях на ще більш вужчі підтипи. І буде Україна процвітати як інші країни що так роблять, що сортують дітей по їх якості якби в кого від цієї цинічної правди (визнаною офіційною соціологією) не горіла жопа.
Подожать 18-летия и запроторить лет на 10-20.
Скорее всего эти малолетние ******** получат условный срок, но я бы посадил.
Не буде ніякого адекватного покарання, а тим більше позбавлення волі. Спишуть на побутовий характер, сучки "вибачаться" і все.
Мене дивує реакція оточуючих, повна байдужість до жертви, видно ця трійка відчуває свою безнаказаність., чомусь нагадує школи рашки, де такі побиття стали нормою для кацапських підлітків вихованих на "АУЄ"
Для довідки
«Ареста́нтский укла́д еди́н»[1] (АУЕ, также используется вариант А. У. Е.[1]; другое название - «ареста́нтское уркага́нское еди́нство»[1]) - название и девиз криминальной субкультуры[1] и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних (подростков, юношей и девушек)[2][3][4]. Это молодёжное сообщество пропагандирует систему ценностей и норм поведения, тождественных по смыслу криминальной идеологии российской организованной преступности («воровским понятиям»), но не скопированных с них под кальку
Информация о деятельности банд АУЕ и методике их действий
Члены преступных объединений, относящих себя к АУЕ, обычно устанавливают в учебных заведениях свои порядки - вымогательствами и угрозами собирают с детей деньги в воровской общак, а отказывающихся сдавать деньги делают «опущенными», устанавливают отдельные парты для таких опущенных, особо обозначают их посуду и одежду, применяя разные способы запугивания, вплоть до избиений и сексуальных преступлений[2][63]. По некоторым данным, скрытыми кураторами из взрослых криминальных группировок назначаются смотрящие из числа местных подростков[2]. Члены АУЕ создают сообщества в социальных сетях, на которые подписываются сотни тысяч человек[2].
Основное свойство банд АУЕ заключается в несовершеннолетнем возрасте её членов. По мнению экспертов, это придаёт им ощущение безнаказанности и неуязвимости. Более того, эта неподсудность из-за возраста используется ими как средство запугивания и как защита при задержании полицией, на суде, особенно если взрослые избили их, пусть даже в целях самообороны[64].
Кодекс АУЕ запрещает любое взаимодействие и помощь полиции, другим властным структурам. В любом районе действия банда АУЕ прежде всего старается вербовать детей и собирать с них «налог», строить параллельную структуру власти и порядка на основе понятий взрослых криминальных структур[65]. Идея такого «налога», сборов на «общак» в некотором роде издевательски копирует систему социального страхования, пенсионную систему: деньги, собранные с детей сейчас, идут тем, кто сейчас в тюрьме, и потом, в будущем, те члены АУЕ, что сдавали деньги сейчас, будут получать деньги от других (более молодых адептов АУЕ), находясь при этом в тюрьме (члены АУЕ верят, что они окажутся в тюрьме когда-нибудь).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95
А решта стоять і дивляться..
а этим существам-- причина без разницы- им бы реализовать свою жестокость. а повод найдется
І ніхто не втрутився