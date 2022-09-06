Пара українських СУ-25 пролітає на наднизькій висоті після виконання бойового завдання на Донеччині. ВIДЕО

Жінка у військовій формі прапором України вітала пілотів штурмовиків СУ-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що повертаються з бойового завдання на сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала на своїй сторінці в соцмережі радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.

"У небі Донеччини українські штурмовички повертаються з бойової задачі", - написала Шевцова в коментарі.

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