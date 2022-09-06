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авіація (1653) війна (56365) Донецька область (5688)

Пара українських СУ-25 пролітає на наднизькій висоті після виконання бойового завдання на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Жінка у військовій формі прапором України вітала пілотів штурмовиків СУ-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що повертаються з бойового завдання на сході України.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала на своїй сторінці в соцмережі радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.

"У небі Донеччини українські штурмовички повертаються з бойової задачі", - написала Шевцова в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ на передовій радіють бойовій роботі української авіації: "Красавчики! Умнічки! Оце підтримочка!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
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06.09.2022 10:53
+19
devushke ponravilos
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06.09.2022 10:50
+18
Кажуть люди, що на підході гарні новини по літаках.
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06.09.2022 10:55
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devushke ponravilos
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06.09.2022 10:50 Відповісти
А недавно тут некоторые ехзперты исходили на говно ( расейское), что вертушка под электролинией пролететь не может и то видео было фейком.
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06.09.2022 10:50 Відповісти
a kak oni argumentirovali eto ?
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06.09.2022 10:53 Відповісти
А просто - вот не возможно и точка.
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06.09.2022 10:55 Відповісти
"Этава ниможит быть, патамушта ниможит быть никагда".
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06.09.2022 12:07 Відповісти
Тут тоже под электролинией? И вообще, к чему это?
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06.09.2022 11:00 Відповісти
так конкретно в том видео были низкие столбы метров 8 высотой (чуть выше одноэтажных домов на переднем плане). Под таким столбом вертолет не пролетит и там было видно что линия заканчивалась или сворачивала, а вертолеты летели в стороне
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06.09.2022 11:23 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8#Specifications_(Mi-8MT)

Length: 18.4 m

Height: 5.5 m
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06.09.2022 11:30 Відповісти
Обратите внимание,- а вот и вышеозначенные эхсперды тут как тут.
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06.09.2022 11:57 Відповісти
tak , tak - chomu ja i podkinul "seljodku" im mene argumenti cekave
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06.09.2022 12:00 Відповісти
друже, не поставиш собі кириліцю, хіба це так важко?
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06.09.2022 15:48 Відповісти
ni. ce principova
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06.09.2022 15:50 Відповісти
тож є українська кириліця
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06.09.2022 17:20 Відповісти
Ukraine pora perehodjit na latinicu
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06.09.2022 18:19 Відповісти
А вот и слепой, которому что-то показалось 😁
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06.09.2022 12:05 Відповісти
Если вы слепой, то как тогда читаете тут? ну, ответить клавой со брайлем ещё можно, но КАК ВЫ, СЛЕПОЙ ЧИТАЕТЕ тут?
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06.09.2022 12:40 Відповісти
Слепой увидел, как вертолёт летит под проводами там, где их нет.
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06.09.2022 15:48 Відповісти
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06.09.2022 10:53 Відповісти
🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍👍✊АСЫ !Супер ! 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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06.09.2022 11:08 Відповісти
Пора уже над белгородом так поупражняться...
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06.09.2022 10:54 Відповісти
Шоб там всрались?
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06.09.2022 11:08 Відповісти
Мы - упражняемся, они - испражняются.
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06.09.2022 13:05 Відповісти
Там із "жінкою у військовій формі" все гаразд?
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06.09.2022 10:54 Відповісти
Це жінка, але у військовій формі . Ну шо поробиш зі старими штампами.
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06.09.2022 11:06 Відповісти
Кажуть люди, що на підході гарні новини по літаках.
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06.09.2022 10:55 Відповісти
Новости про самолеты не на подходе, а на подлете.
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06.09.2022 13:06 Відповісти
🇺🇦 👍👍👍
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06.09.2022 10:58 Відповісти
Це ті саме ВПС, які русня "знищила" ще 24 лютого 😆
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06.09.2022 11:02 Відповісти
красавцы! Жиночка тоже хороша
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06.09.2022 11:09 Відповісти
Красавчеги.
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06.09.2022 11:10 Відповісти
Вот реальный "Тор Gun" а не голливудские сказки с Томом Крузом.
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06.09.2022 11:22 Відповісти
Та ладно, Том Круз нормальный мужик
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06.09.2022 13:10 Відповісти
Жінка у віськовій формі це Альона Шевцова.
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06.09.2022 11:22 Відповісти
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06.09.2022 11:23 Відповісти
Саме красиве відео і самий приємний звук це як вилітають і приземляються українські Соколи. Бережіть себе
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06.09.2022 11:31 Відповісти
Вам, кацапам, все не угодишь

Север К

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Реєстрація: 05.09.2022
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06.09.2022 12:59 Відповісти
Це в студії зьомки робили
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06.09.2022 13:04 Відповісти
Надеюсь , не превышали скорость на трассе , молодцы супер.
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06.09.2022 20:26 Відповісти
Не подсказывайте, бо мужикам штрафы за превышение прилетят ))))
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06.09.2022 22:22 Відповісти
Красавы, просто невероятно.....
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06.09.2022 22:19 Відповісти
 
 