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Пара українських СУ-25 пролітає на наднизькій висоті після виконання бойового завдання на Донеччині. ВIДЕО
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Жінка у військовій формі прапором України вітала пілотів штурмовиків СУ-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що повертаються з бойового завдання на сході України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала на своїй сторінці в соцмережі радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.
"У небі Донеччини українські штурмовички повертаються з бойової задачі", - написала Шевцова в коментарі.
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