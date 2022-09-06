Мешканець визволеного Високопілля на Херсонщині вітає піхотинців ЗСУ: "Слава Україні! Дякуємо вам!". ВIДЕО

Мешканець визволеного Високопілля на Херсонщині, проїжджаючи повз піхотинців ЗСУ на велосипеді, привітав їх гаслом "Слава Україні" та подякував.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вітання від місцевих мешканців бійці опублікували в соцмережі.

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