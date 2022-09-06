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Мешканець визволеного Високопілля на Херсонщині вітає піхотинців ЗСУ: "Слава Україні! Дякуємо вам!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Мешканець визволеного Високопілля на Херсонщині, проїжджаючи повз піхотинців ЗСУ на велосипеді, привітав їх гаслом "Слава Україні" та подякував.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вітання від місцевих мешканців бійці опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+29 Микола ec1d42be
показати весь коментар06.09.2022 11:33
+21 drowsy_cat
показати весь коментар06.09.2022 11:36
+17 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар06.09.2022 11:34
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Будь ласка, зачекайте...
але ж яка ганьба що хлопці пішки пруть у броніках та з повною викладкою!
невже Держава не в змозі забеспечити Українське військо бодай вантажівками ?
То просто так самі вирішили себе називати "пішаки"?
Авжеж ні ПОДАРОВАНІ баггі, пікапи - їх десь 10-20% від потреби.
Ось такий грошовитий патріотизм, це потрібно на вус мотати.
Потрібні ваші очі‼️
Новомиколаївка, Нововоскресенське, Петропавлівка, Біляївка Нововоронцовського району та Бериславський район в цілому.
Також потрібна інформація по всіх переправах‼️
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