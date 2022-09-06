Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Камера бойового дрона зафіксувала останню мить життя російського окупанта на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення загарбника опублікований у соцмережах. На записі зафіксований момент влучного скидання міни з бойового дрону в кущі, в яких за мить до того сховався ворожий солдат.

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