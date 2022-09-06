"Все ми встигнемо, все йде послідовно. Майте терпіння!", - військовий з позивним Мадяр про контрнаступ на півдні України. ВIДЕО

Український воїн з позивним Мадяр у спеціальному відеозверненні до тих, хто називає контрнаступ на півдні повільним, розповів про план відвоювання правобережних територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє пояснення боєць опублікував у соцмережах.

"Всім, хто переймається повільним просуванням військ ЗСУ на південному напрямку. Наступальні дії відбуваються послідовно. Шляхи підвезення озброєння ворожій армії на правобережні частину України фактично перекриті... Головна мета - на ізмор взяти, виснажити залишки орківської армії, що зараз перебуває на правому березі... Після зменшення чисельності свинособачого на правому березі Дніпра, повернути наші території. Це буде зроблено якісно, своєчасно. Не треба кіпішувати...", - розповідає Мадяр.

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