УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10834 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
14 749 55
війна (56365) визволення (556) Херсонщина (4250)

"Все ми встигнемо, все йде послідовно. Майте терпіння!", - військовий з позивним Мадяр про контрнаступ на півдні України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український воїн з позивним Мадяр у спеціальному відеозверненні до тих, хто називає контрнаступ на півдні повільним, розповів про план відвоювання правобережних територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє пояснення боєць опублікував у соцмережах.

"Всім, хто переймається повільним просуванням військ ЗСУ на південному напрямку. Наступальні дії відбуваються послідовно. Шляхи підвезення озброєння ворожій армії на правобережні частину України фактично перекриті... Головна мета - на ізмор взяти, виснажити залишки орківської армії, що зараз перебуває на правому березі... Після зменшення чисельності свинособачого на правому березі Дніпра, повернути наші території. Це буде зроблено якісно, своєчасно. Не треба кіпішувати...", - розповідає Мадяр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+48
Ніхто в цьому плані не турбується. ЗСУ зроблять те що треба. Дуже турбує шобла покидьків, яка засіла в ОП.
показати весь коментар
06.09.2022 12:39
+27
1000%!!!

"Скоро только кошки родятся!"(с)
показати весь коментар
06.09.2022 12:35
+22
хлопці там на передовій краще знають що потрібно робити
показати весь коментар
06.09.2022 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1000%!!!

"Скоро только кошки родятся!"(с)
показати весь коментар
06.09.2022 12:35 Відповісти
Треба, все ж таки, дивитися на ситуацію тверезо! А ситуація така - як би в нас були свої заводи по виготовленню озброєння, то можна було б брати будь-який темп, хочь сидіти на одному місці за бажанням!
А оскільки ми цілком і повністю залежимо від Заходу, постачання ним обзроєння, фінансової допомоги тощо, знаходить в такій області, яка нам - не підвласна! Західний світ має таку форму, що рішення про підтримку приймаються коллегіально і залежать від багатьох чинників! тому, відношення до цієї війні і підтримки України може змінитися незалежно від нашого бажання! і справа в тому, що якщо "повзати в контрнаступах" відношення до цієї війни буде коригуватися у бік "там нічого не відбувається, можна скорочувати підтримку"
показати весь коментар
06.09.2022 12:57 Відповісти
Якби у нас були заводи, то рашка ракетами обстрілювала ті заводи до тла
показати весь коментар
06.09.2022 13:07 Відповісти
по-перше, тіки в Київі підземних споруд стільки, що можна було б відкрити 50 заводів!!!
по-друге, тіки повний ідіот буде плекати надію, що Захід буде підтримувати нас вічно!
показати весь коментар
06.09.2022 13:20 Відповісти
Тілько Ти
показати весь коментар
06.09.2022 18:19 Відповісти
Ніхто в цьому плані не турбується. ЗСУ зроблять те що треба. Дуже турбує шобла покидьків, яка засіла в ОП.
показати весь коментар
06.09.2022 12:39 Відповісти
Даже в такой позитивный репортаж,нужно всунуть своё гавнецо.
показати весь коментар
06.09.2022 13:16 Відповісти
І яка по бистрому мабуть продала південь України і не тільки південь. А ЗСУ тепер кровью і потом відвойовує.
показати весь коментар
06.09.2022 14:40 Відповісти
хлопці там на передовій краще знають що потрібно робити
показати весь коментар
06.09.2022 12:43 Відповісти
хотів би запитати цього воїна чи знає він скільки воїнів
може перевезти вертоліт десантний за один раз
а 10 вертольотів
а зробити 5 рейсів
а тому або ми наступаєм або не смішим світ
показати весь коментар
06.09.2022 12:44 Відповісти
Пшел нах, кацап.
показати весь коментар
06.09.2022 12:46 Відповісти
Михаил Васильев e26266b7

Мене читають: 0

Я читаю: 0



свіжий бот 😠
показати весь коментар
06.09.2022 12:51 Відповісти
В тебе є чудовий шанс піти на передову і здивувати весь світ вмінням наступати.
показати весь коментар
06.09.2022 12:57 Відповісти
не пишіть хєрню! одна людина нічого не зробить! тут питання до керівництва - а в генерали його навряд чи візьмуть! Проте є одне дуже просте резюме - у Заходу багато власних справ, йому підтримувати Україну роками за рахунок власних платників податку може виявитися буде дуже складно
показати весь коментар
06.09.2022 13:00 Відповісти
А що зроблено власного з озброєння за півроку війни? Які взагалі можуть бути претензії до Заходу?
показати весь коментар
06.09.2022 13:06 Відповісти
до Заходу в мене точно нема претензій! Я про те, що зволікання з контрнаступом призведе до скорочення підтримки - це ж очевидно
показати весь коментар
06.09.2022 13:18 Відповісти
До скорочення підтримки може привести хіба що незрозумілі дії нашої влади.
показати весь коментар
06.09.2022 13:22 Відповісти
в нинішніх оставинах - не можна зволікати! зараз настане зима - європейці зіштовхнуться з деякими складностями - подивляться на нас - а нас що? сидіння рівно на дупі і непомітний контрнаступ? нафіга їм нас підтримувати? ввалювати сюди мільярди долларів? заради чого? заради того що ми сидимо рівно на дупі
показати весь коментар
06.09.2022 13:50 Відповісти
ввалювати сюди мільярди долларів? заради чого?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я извиняюсь,а какать вы чем будете,без финансирования западом.Да и вооружение,какого сколько дают,так и выкручиваемся.Вооружать то они нас сильно не хотят,зачем им мощное вооружённое государство, пусть и с прозападным менталитетом.Европа нам готовит участь сельскохозяйственной страны,а я не думаю,что нас это место в ЕС устроит.
показати весь коментар
06.09.2022 15:31 Відповісти
мне то ты свой поток мыслей зачем пишешь?
я как раз о том и говорю, что чем медленнее мы будем возвращать свои земли, тем хуже будет поддержка
показати весь коментар
06.09.2022 19:22 Відповісти
А я не об этом писал.Чем медленнее будут поставки вооружения,тем медленней будет наступление.Почему медленно поставляют вооружение,причина же есть,
показати весь коментар
06.09.2022 19:35 Відповісти
Я дуже рідко задаю це питання, але ви своїм скигленням вже дістали - ви з якого окопу пишете?
показати весь коментар
06.09.2022 16:54 Відповісти
боже, яке кончене! пишу тебе в последний раз: один человек в окопе нифига не решит!
при всё уважении к солдатам, есть масса работы, которую нужно выполнять и без которой не будет и тех самых солдат в окопах
показати весь коментар
06.09.2022 19:24 Відповісти
Само кончене, пізд.й за російськім кораблем.
показати весь коментар
06.09.2022 21:59 Відповісти
Мишаня идет накуй
показати весь коментар
06.09.2022 13:01 Відповісти
Ocen gramotno Chersone berut ruso fasistov.Logistika mosti stabi sviazi PVO eto NATo tak delali takze.Realno kacapam jesli konecno xocet zit nado bezat uze teper.
показати весь коментар
06.09.2022 12:45 Відповісти
А мы и не торопимся. Как говорил Пятачок - до пятницы я абсолютно свободен.
показати весь коментар
06.09.2022 12:46 Відповісти
Защитники Украины продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганской области.в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай добавил, что огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовали захватчики в своих целях.

"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников",

показати весь коментар
06.09.2022 12:46 Відповісти
Артилерія ЗСУ влучно відпрацювала по російським позиціям. На відео видно спалений ЗРК "Бук" та частини тіл росіян. https://t.me/censor_net/16282
показати весь коментар
06.09.2022 12:52 Відповісти
Кацапи ніколи не вміли подовгу зосереджуватись на роботі, щоб вони не робили. Тому час працює не на них.
показати весь коментар
06.09.2022 12:46 Відповісти
Як раз час працює зараз на них.
Вони запускають выйськові заводи, пробують набрати побільше кацапських смертників.
Добре, що не все в них гладенько, але ....
Ще одне підтвердження, що час на їх боці - те що вони добиваються переговорів.
Я не маю на увазі те що нашим хлопцям потрібно завтра вже Херсон забрати чи поспішати, а про поставку зброї.
показати весь коментар
06.09.2022 14:27 Відповісти
Хлопці , нормальні і свідомі украінці Вас підтримують і не підганяють , а
не задоволені , це всякого роду диванні хероі і так звана влада !
Ми молимось за Вас і єдине чого ми хочемо , щоби ви всі повернулися живими , бо на Вас вся надія !! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
06.09.2022 12:48 Відповісти
Як виходит так і давлят.
показати весь коментар
06.09.2022 12:51 Відповісти
Слава ЗСУ! Віримо! Підтримуємо! Чекаємо!💙💛
показати весь коментар
06.09.2022 12:56 Відповісти
Вкрала з інтернета:

Увага! Значить так, друзі, що я можу сказати щодо ходу військових дій за останні тижні та щодо перспектив української оборони/переходу до контрнаступу. Всього в трьох пунктах і максимально доступно, тож прошу вас робити репост.

1) По-перше, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, завалюю ****** і тупо не коментую того, на чому не знаюся. Відступ від Лисичанська відбувся, командування відзвітувало, я порадів врятованим життям, інформацію прийняв і завалив ******. Острів Зміїний було атаковано нашою безпілотною авіацією, командування опублікувало відео, я порадів, скинув знайомим і завалив ******. На Херсонщині щось відбувається, командування попрохало всіх завалити ******, я завалив ******.

2) По-друге, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, завалюю ****** і тупо не запитую в суспільства, у влади чи у господа нашого Яхве, чому хтось служить в армії, а хтось - ні. Бо я от поки що ні (але хто зна, що буде завтра). Також я завалюю ****** щодо тих людей, до яких мав якісь питання чи претензії до 24 лютого, та які стали до лав українського війська після. Бо вони вже так, а я поки що ні.
Єдине що - я не хочу, щоб в армію у вигляді покарання відправляли умовних алкашів, правопорушників чи корупціонерів. Я вдячний тим, завдяки кому я зараз можу більш-менш спокійно працювати і не бажаю, аби їхні життя залежали від ненадійних людей. Збройні сили - це не покарання, це честь. А щодо всього іншого я завалюю ******.

3) По-третє, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, але спілкується з військовослужбовцями, завалюю ****** щодо своїх думок про тактичні, оперативні та стратегічні перспективи війни або строків її завершення (які я, безумовно, як будь-яка нормальна людина все одно маю). Я можу спитати про це, щоб підтвердити чи спростувати свої думки. Можу послухати різноманітних експертів. Можу взяти участь в анонімному опитуванні щодо очікувань українців. Можу прикинути таймфрейми чи чекати переламу ситуації на нашу користь. Проте я завалюю ****** і не викладаю свої диванні висновки чи ідеї там, де їх ніхто не потребує (тобто, ніде).

Я роблю свою роботу, допомагаю волонтерам копійчиною, аби вони допомагали Збройним Силам напряму. Я розповсюджую те, про що вважає за потрібне повідомляти командування Збройних Сил. Сама можливість писати цей пост на території, яка ще кілька місяців тому була окупована, мабуть і є найкращою причиною цьому командуванню довіряти.

Ми звільнимо від росіян Херсон. Ми звільнимо Харківську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Ми випхнемо їх з українського Криму. Величезними жертвами, інакше й не буває. Але ми впораємось.

І саме для того, аби це відбулося, я завалюю ******. Так вже склалося, що виконання трьох зазначених пунктів теж може бути вагомим внеском в нашу перемогу. Внеском, що потребує мінімум моїх зусиль.

Дякую за увагу
показати весь коментар
06.09.2022 12:56 Відповісти
Кафейні патріЙОти і диванні стратеги, напевно, ліпше за тих, хто в в штабах, в окопах,-безпосередньо на фронті, хто кожної миті в небезпеці бути пораненими, втратити життя, чи пропасти безвісти - знають, тому що мають час слухати цілодобово теле - радіо - словесний по*ос. Така категорія вже невиліковна "мудрагелів" і боягузів - героїв тилу.
показати весь коментар
06.09.2022 12:57 Відповісти
Так, єдине розумне наставлення щодо ЗСУ - ти або служиш в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ. А оце обговорення стратегії і тактики з дивана - це для закритих груп особливо заклопотаних. Нема чого засмічувати ефір.
показати весь коментар
07.09.2022 09:38 Відповісти
Це тільки дристович який виліз з підпаловника хоче котлів. Нетерплячі нехай ідуть до цього воіна хочаб на підхват- магазини набивати, гранати протирати, бк і пайки по окопах розносити
показати весь коментар
06.09.2022 12:58 Відповісти
Особисто мене зовсім не турбують темпи контрнаступу ЗСУ . Мене турбують тільки наші втрати . Треба якомога максимально зменшити наші втрати в живій силі . Хай говорить артилерія , щоб нашій піхоті не доводилось гинути .
показати весь коментар
06.09.2022 13:08 Відповісти
Ті,хто вважає дії ЗСУ "повільними" чи "не такими,як треба" мабуть просто багато дивлися блокбастер" Чапаєв".
показати весь коментар
06.09.2022 13:10 Відповісти
дякую, друже!
у цiй країнi, окрiм ЗСУ, вiрити бiльше нема кому.....
показати весь коментар
06.09.2022 13:11 Відповісти
А ты однако "патриот".
показати весь коментар
06.09.2022 13:19 Відповісти
"да, я именно такой" (с)
показати весь коментар
06.09.2022 13:35 Відповісти
Государство,это организм, и оно не может жить ,только с одним или двумя органами.
показати весь коментар
06.09.2022 15:14 Відповісти
Він недооцінює вплив Зелі на результат війни. А там можуть бути несподіванки. Великі несподіванки!
показати весь коментар
06.09.2022 13:18 Відповісти
Цей дрючок має щонайманше 2 кінці!
показати весь коментар
06.09.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 13:32 Відповісти
Жабу потрібно готувати повільно. Саме приємне, це те що щоб кацапи не робили все вони роблять не так. Правий берег - пастка для дурня, впустити (обмеженну кількість) - знищити, знов впустити і знов знищити, і у кацапів немає в цій конфігурації методів боротьби. Це було зрозуміло вже після провалу наступу в бік Одеси та придністров'я. Окрім того, як виявилось, у кацапів майже немає системи керування війсками. це проявилось під Києвом, коли вони намагалися виконати поставленні задачі, не зважаючи на те що ситуація мінялась щоденно, щогодини і проявляється зараз на півдні і частково на сході. Розвал системи керування війсками- ось зараз головна задача України.
показати весь коментар
06.09.2022 13:34 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВЕРИМ В ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РЕСПЕКТ ХЛОПЦАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.09.2022 13:41 Відповісти
Головне це життя воїнів,і не потрібно поспішати щоб втратити життя які можна зберегти.Хто не згоден ідіть самі на передок і покажіть приклад. Слава Україні!
показати весь коментар
06.09.2022 14:22 Відповісти
Все чітко і без шмарклів. 128 огшбр рулить. То тільки пацаки в мережах розганяють зраду про провал контрудару ЗСУ, катастрофу, день жалоби на Закарпатті за загиблими бійцями...Так, на жаль, наші герої гинуть. Так, на Закарпатті прощались з героями, але ніякого дня жалоби не було. Тепер русня придумала казочку про якогось полоненого помічника гранатоментика Назара з Тернопільщини, який розказав "правду", як командування ЗСУ "кидає всіх на убой"😡😡😡
показати весь коментар
06.09.2022 14:51 Відповісти
але гебешним Телеграмом в самій точці користується. ну скільки можна....
показати весь коментар
06.09.2022 15:08 Відповісти
Все правильно хлоп каже... Краще взяти Херсон скажімо 1 грудня і вбити 10 тисяч свсобак, ніж взяти 1 жовтня але вбити 1000 свинособак і своїх положити в рази більше ніж за умовами "1 грудня". Нема вже куди квапитись. Головне вбити більше русні і зберегти наших. території можуть почекати.
показати весь коментар
06.09.2022 16:36 Відповісти
Молодці! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
06.09.2022 18:14 Відповісти
Тільки бережіть себе!!!!
Слава Україні, у якої такі захистники!
показати весь коментар
06.09.2022 20:35 Відповісти
 
 