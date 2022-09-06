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Бої на Херсонщині відволікають росіян від Миколаєва, кількість обстрілів зменшилась, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через активні дії українських захисників на Херсонському напрямку обстріли Миколаєва російськими окупантами суттєво зменшились.

Про це під час брифінгу заявив голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бої на Херсонському напрямку відволікають рашистів від Миколаївської області.

"Це впливає, тому що активні бойові дії зараз відвертають увагу російських окупантів. Також уражень зазнають пускові установки, які ворог використовує для того, щоб обстрілювати мирне населення Миколаєва. І це має сенс", - сказав Кім.

Також читайте: Окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву, - Сєнкевич

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Ждем сегодня вечером хороших новостей из-под Херсона. Наши пишут, цитата: ****** бегут.
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06.09.2022 14:09
+9
у Харкова проблема бо мордор в 40км(((
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06.09.2022 14:32
+8
стратєг виліз..
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06.09.2022 14:10
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Ждем сегодня вечером хороших новостей из-под Херсона. Наши пишут, цитата: ****** бегут.
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06.09.2022 14:09 Відповісти
А з під Харкова?Теж добрі новини.
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06.09.2022 14:11 Відповісти
у Харкова проблема бо мордор в 40км(((
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06.09.2022 14:32 Відповісти
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06.09.2022 15:01 Відповісти
Твоё лицо когда читаешь сообщения из Балаклеи.
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06.09.2022 15:05 Відповісти
Навть дуже хороші, брат дзвонив і питав як нам новини, я ні в зуб ногою. Каже що почуєм навечір, добряче насипали оркам під Херсоном.
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06.09.2022 14:55 Відповісти
стратєг виліз..
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06.09.2022 14:10 Відповісти
Одні визволяють нашу землю від ворога, яку їм здали ці, "слуги" і які не нюхавши пороха отримують ордена, сидячи в крутих кабаках і саунах. Чи можливо хтось приведе приклад де "слуги" кошмарять ворога під Донецьким, Харковом, Херсоном чи Кривим Рогом? Ні, є Колян Котлєта в Закарпатті і спецназ "95 квартал" в Польщі. Але там немає ворога.
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06.09.2022 14:26 Відповісти
А что не так? Все правильно сказал.
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06.09.2022 14:45 Відповісти
А все не так. "Слуги" мають показати приклад по підтримці свого лідера на передовій, а вони позаймали бункерні кабінети і посади, які дозволяють мародерити гуманітарку, бюджет і тільки озвучувати чужі успіхи. Точніше вловили приклад відкосу і ховаються від повісток.
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06.09.2022 15:08 Відповісти
А Ким "слуга"?
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06.09.2022 15:09 Відповісти
А в Зеленського тільки "слуги" і Кім "слуга" і регіонали татаров,єрмак,подоляк, демченко, смірнов, шкарлєт...інших немає.
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06.09.2022 15:19 Відповісти
Анатолий, не свистите и не позорьтесь.
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06.09.2022 15:20 Відповісти
2019 - у ході президентських і парламентських виборів працював у Миколаївському обласному виборчому штабі партії «Слуга народу» 2020 - у ході місцевих виборів керував штабом, також був кандидатом у депутати до Миколаївської міської ради.З 25 листопада 2020 - голова Миколаївської обласної державної адміністрації,
Якось видно, що працював не з ЄС, а зі "слугами". Вам цього недостатньо?
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06.09.2022 15:27 Відповісти
Еще раз говорю: не позорьтесь!
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06.09.2022 15:30 Відповісти
не соромте себе Ви. Якщо очолював штаб "слуг", підтримував "слуг", вибирався від "слуг" і призначений на посаду від "слуг", то він звичайно не "слуга"? А за кого він сьогодні, за Порошенко?
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06.09.2022 16:16 Відповісти
В 2019 году являлся волонтёром николаевского отделения партии «Слуга народа» на президентских и парламентских выборах[3]. В ходе местных выборов 2020 года был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от «Слуги народа» под № 2, оставаясь при этом беспартийным[4].
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06.09.2022 16:19 Відповісти
ну і що, що не видали йому формально квиток партійця? Агітував, вибирався від "слуг", очолював штаб від "слуг", призначений на посаду від "сліг" і не "слуга"? Тоді йой!
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06.09.2022 16:24 Відповісти
Тогда конкретный вопрос, Анатолий, та кто ты? На каких фронтах воевал? Начни с себя!
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06.09.2022 16:34 Відповісти
Розумієте пане, я не єврей по батькові і не єврей по матері, так вийшло. Але я єврей по президентові і беру з нього приклад, а він відкосив від служби чотири разочка. Ось я відкошу чотири разочка, а потім і поговоримо.
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06.09.2022 18:35 Відповісти
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06.09.2022 18:37 Відповісти
В 2019 году являлся волонтёром николаевского отделения партии «Слуга народа» на президентских и парламентских выборах[3]. В ходе местных выборов 2020 года был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от «Слуги народа» под № 2, оставаясь при этом беспартийным[4].
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06.09.2022 15:21 Відповісти
добре, що хоч на четвертому році війни, перебуваючи на такій посаді, а вона державна, Кім нарешті заговорив українською мовою. В Миколаєві виздихають всі малороси.
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06.09.2022 19:25 Відповісти
Вышиватник, собир. вышивата, иногда шароварник - насмешливое название украинского квасного патриота, слепо поддерживающего государственный курс. Возникло как реакция на Ватника и образовано соединением слов «вышиванка» + «ватник».
Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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06.09.2022 20:52 Відповісти
Я завжди знав, що "слуги" і ті хто біля них малороси, хахали, слуги потвор і ніяк не українці.
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06.09.2022 21:23 Відповісти
Толик, ты дебил?
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06.09.2022 21:57 Відповісти
і це все, на що спроможний один із місцевих "слуг"?
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06.09.2022 22:02 Відповісти
Я дійшов остаточно висновку, що людина яка все життя прожила в Україні і не знає української мови, то вона точно дебіл!
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06.09.2022 22:24 Відповісти
Почитай на досуге, вышиватник...
https://uainfo.org/blognews/472073-kto-takie-vyshivatniki-i-chto-oni-iz-sebya-predstavlyayut.html
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07.09.2022 08:30 Відповісти
Хоть не на каркай..................................................................
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06.09.2022 14:23 Відповісти
Склади з БК знищені, ось і зменшились обстріли.
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06.09.2022 14:24 Відповісти
Мостам звездец, подвозить нечем. Имеем результат. Пока только начало.
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06.09.2022 14:25 Відповісти
у притула по математике была дройка....
в школе он подправлял их в дневнике, а сейчас в своих постах.....

https://twitter.com/Cat_Bander/status/1564990768388923395?s=20&t=VCpUgmf6uQqFakGnNZdOOw
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06.09.2022 14:30 Відповісти
сподіваємость і на наступ і на знищення хламу який насипає нам миколаївцям на голову
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06.09.2022 14:34 Відповісти
Ну і навіщо про це горлопанити на весь світ, орки також читають все, і завжди після таких висерів чекай прильоту. За що взагалі йому медальку дали?
Невже немає про щось інше поговорити?
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06.09.2022 15:01 Відповісти
Дуже некоректно, особливо з вуст посадовця. Це як Жертву стали бити менше
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06.09.2022 15:05 Відповісти
 
 