4 063 36
Бої на Херсонщині відволікають росіян від Миколаєва, кількість обстрілів зменшилась, - Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через активні дії українських захисників на Херсонському напрямку обстріли Миколаєва російськими окупантами суттєво зменшились.
Про це під час брифінгу заявив голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, бої на Херсонському напрямку відволікають рашистів від Миколаївської області.
"Це впливає, тому що активні бойові дії зараз відвертають увагу російських окупантів. Також уражень зазнають пускові установки, які ворог використовує для того, щоб обстрілювати мирне населення Миколаєва. І це має сенс", - сказав Кім.
Топ коментарі
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар06.09.2022 14:09
+9 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар06.09.2022 14:32
+8 Ksenia VB
показати весь коментар06.09.2022 14:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Якось видно, що працював не з ЄС, а зі "слугами". Вам цього недостатньо?
Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uainfo.org/blognews/472073-kto-takie-vyshivatniki-i-chto-oni-iz-sebya-predstavlyayut.html
в школе он подправлял их в дневнике, а сейчас в своих постах.....
https://twitter.com/Cat_Bander/status/1564990768388923395?s=20&t=VCpUgmf6uQqFakGnNZdOOw
Невже немає про щось інше поговорити?