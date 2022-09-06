"Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - окупант скаржиться на натиск ЗСУ. ВIДЕО

Армія РФ, яка поки що утримує тимчасово окуповані території України, мріє вже не про свою перемогу, а лише про те, як вціліти і вижити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

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"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – розповідає один російський контрактник іншому.

Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія.

"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – вражений росіянин.

І такою втечею закінчується кожна спроба: "Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по-жесткому".

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