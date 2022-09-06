"Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - окупант скаржиться на натиск ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія РФ, яка поки що утримує тимчасово окуповані території України, мріє вже не про свою перемогу, а лише про те, як вціліти і вижити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
Увага! Ненормативна лексика!
"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – розповідає один російський контрактник іншому.
Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія.
"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – вражений росіянин.
І такою втечею закінчується кожна спроба: "Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по-жесткому".
Будь ласка, зачекайте...
- вмикаєш радар - прилітає ХАРМ
- не вмикаєш радар - прилітає Байрактар
А ниче что у вас армия в три раза больше по численности?
а ниче что по вооружению у вас в 10 раз больше?
а по снарядам раз в 20-50?
а ниче что у вас экономика раз в 20 больше и города не в руинах?
дбл бл.
немає москаля, немає *****,
сама сира земля
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь"
"Я адрес хохла по-русскі спросіл
Хохол отвєчаєт:
- Не чую!"
Всі вони імперці, під якими прапорами б не виступали.
Не надо.