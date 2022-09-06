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"Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - окупант скаржиться на натиск ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія РФ, яка поки що утримує тимчасово окуповані території України, мріє вже не про свою перемогу, а лише про те, як вціліти і вижити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

Читайте: Контрнаступ ЗСУ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал РФ на Півдні України, - ISW

Увага! Ненормативна лексика!

"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – розповідає один російський контрактник іншому.

Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія.

"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – вражений росіянин.

І такою втечею закінчується кожна спроба: "Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по-жесткому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на Донбасі: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Говорящие жигули
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06.09.2022 16:23
+50
Дійсно кажуть, що у російських артилеристів зараз офігенний вибір:
- вмикаєш радар - прилітає ХАРМ
- не вмикаєш радар - прилітає Байрактар

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06.09.2022 16:24
+28
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06.09.2022 16:30
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Говорящие жигули
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06.09.2022 16:23 Відповісти
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06.09.2022 16:29 Відповісти
чудо техніки
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06.09.2022 16:30 Відповісти
rjuzke-cheljustny iskustveny intelekt...
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06.09.2022 16:35 Відповісти
Півні.
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06.09.2022 18:29 Відповісти
Білого кольору?
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06.09.2022 20:16 Відповісти
А як же. Найновіша модель1978 року.
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06.09.2022 20:44 Відповісти
Дійсно кажуть, що у російських артилеристів зараз офігенний вибір:
- вмикаєш радар - прилітає ХАРМ
- не вмикаєш радар - прилітає Байрактар

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06.09.2022 16:24 Відповісти
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06.09.2022 17:38 Відповісти
и тем неменее лезут и лезут. ты их в двери, а они в окно
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06.09.2022 16:26 Відповісти
вижить оно захотєло, з якого дива?!
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06.09.2022 16:26 Відповісти
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06.09.2022 16:30 Відповісти
ждем вечернего дыркина)))
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06.09.2022 16:33 Відповісти
86 like(ov)
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06.09.2022 16:36 Відповісти
наші
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06.09.2022 16:37 Відповісти
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06.09.2022 16:39 Відповісти
о у кацапов новая отмазка, " 1 наш к 10" хохлам.
А ниче что у вас армия в три раза больше по численности?
а ниче что по вооружению у вас в 10 раз больше?
а по снарядам раз в 20-50?
а ниче что у вас экономика раз в 20 больше и города не в руинах?
дбл бл.
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08.09.2022 10:10 Відповісти
гарно арта ******!
немає москаля, немає *****,
сама сира земля
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06.09.2022 16:32 Відповісти
П!здорєз подкралса очєнь такі і замєтно...
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06.09.2022 16:34 Відповісти
Єто прекрасно!
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06.09.2022 16:38 Відповісти
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь"
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06.09.2022 16:38 Відповісти
І в той же час:
"Я адрес хохла по-русскі спросіл
Хохол отвєчаєт:
- Не чую!"
Всі вони імперці, під якими прапорами б не виступали.
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06.09.2022 16:51 Відповісти
кацапи-ОТОЖ,
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06.09.2022 16:41 Відповісти
Якби запасались зброєю а не асфальтом, то вже давно би орків викурили.
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06.09.2022 16:42 Відповісти
Ну це з точки зору здорового глузду там, но ми же видели мир в глазах путлера.
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06.09.2022 16:48 Відповісти
Це "птічька"із лабораторії ,щоб іпфікувати рашку
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06.09.2022 17:47 Відповісти
Интересно, хоть кто-нибудь из этих скотов способен сказать 1 (одну) фразу без мата?
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06.09.2022 18:08 Відповісти
"Как только выжить хотя бы"

Не надо.
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06.09.2022 19:37 Відповісти
тусня вже обісралась, а наші кажуть що ще навіть не починали
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06.09.2022 21:03 Відповісти
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06.09.2022 23:06 Відповісти
А ви що думали на прогулянку пришли? Це вам не в Проньки на кухне варенники *******!
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07.09.2022 00:52 Відповісти
А в Цей час правоохоронні органи віджимають у громадян майно та землі, підключені і судді у схеми і адвокати
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07.09.2022 07:44 Відповісти
 
 