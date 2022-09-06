Українська РСЗВ "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів". ВIДЕО
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Українські війська активно використовують на фронті новітню реактивну систему залпового вогню "Буревій", яка фактично повністю замінила радянські "Урагани".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про українську РСЗВ розповіли військові у спеціальному відео, що опубліковане в соцмережах.Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.
Так, за словами бійців, установка оснащується чеськими шасі Tatra з броньованою кабіною. Таким чином, бійці під час виконання бойових завдань знаходяться в більшій безпеці, ніж екіпаж радянських "Ураганів".
Установка має спеціальні "лапи", які опускаються в грунт. Ця функція впливає на збільшення точності стрільби і стабільності машини.
"Ракетна частина нова, вітчизняна, разом з системою наведення. До неї додана сучасна цифрова система управління вогнем, що дозволяє отримувати координати цілей. Останнє має величезне значення, оскільки дозволяє в рази знизити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично - до декількох хвилин", - зазначили в ЗСУ.
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Срочность, настойчивость и объемы запросов говорят о том, что москва уже столкнулась с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов и ракет. Причем, собственная промышленность не в состоянии пополнять арсеналы в тех темпах, которые необходимы для ведения боевых действий на территории Украины. Это говорит о том, что представление о противнике как о бездонной бочке вооружений и боеприпасов, является уж слишком преувеличенным. Собственные ресурсы там не просто конечны, но их предел уже маячит в ближайшей перспективе и потому возникли эти метания в поисках как оружия, так и боеприпасов.
Представители разведки говорят о том, что продажа москве вооружений, произведенных вне мордора или совка, почти никому не интересна, поскольку очень быстро это будет обнаружено на поле боя. Максимум о чем может идти речь, это о реэкспорте ранее поставленных вооружений, и то - эти переговоры идут крайне туго. Другое дело - боеприпасы. Считается, что обнаружить факты их применения будет намного сложнее и плюс к тому, артиллерийские боеприпасы диктатур и авторитарных стран, в частности Северной Кореи, в основном - совпадают с мордорскими, поэтому-то сейчас и сосредоточились на этой работе.
Насколько успешно продвигаются переговоры пока неясно, но из самого этого факта можно сделать несколько выводов. Первый - очевиден. Эффективность тактики ВСУ - крайне высока. Кто бы и что ни говорил, но вынос арсеналов в оперативной глубине тыла противника оказалась настолько высокой, что тыловые службы там уже бьют тревогу, и скорее всего, в кремле уже знают крайний срок, когда дефицит станет уже тотальным и необратимым. Второй вывод говорит о том, что боеприпасы, поставляемые в распоряжение действующих войск, действительно имеют давно истекшие сроки хранения и приводят к негативным последствиям разного плана.
В Сети уже были данные о том, что в отдельных случаях до 40% артиллерийских боеприпасов, доставленных на передок, были забракованы как негодные к применению. Это - важный момент, поскольку в таком случае, и без того проблемная логистика орков нагружается вот таким балластом, который зря нагрузил возможности логистики. А мы знаем, что ВСУ работают уже не только по складам и арсеналам, но и по логистическим путям, увеличивая потери и сложность тылового обеспечения.
Следующий вывод говорит о том, что собственная промышленность орков оказалась неготовой для восполнения боеприпасов в таком темпе их использования и потерь от ударов ВСУ. Проще говоря, та плотность огня, которая позволила противнику продвинуться вглубь нашей территории, стала проблемой и для него самого. Он выстреливает намного больше, чем промышленность может обеспечить при всем своем напряжении. Ну а сама военная промышленность, хоть об этом открыто не говорится, испытывает все более серьезные проблемы из-за санкций. Скорее всего, это связано с остановкой работы смежников. В любом случае, она оказалась не готовой к интенсивной и главное - длительной работе, необходимой для такого формата войны, которую ведет путинская армия.
Этих выводом можно делать множество, но мы сделаем еще один, уже последний. То лихорадочное метание орков в поисках оружия и боеприпасов посылает сигнал во вне всем, кто с разными интересами следит за ситуацией. Это - признак явной слабости и растущей паники. А раз так, то москва стремительно теряет надуманный ореол мощной военной державы, с которой надо быть очень осторожным и чьи интересы нельзя нарушать. Теперь, оказавшись в роли ноющего просителя, мордор уже утратил статус мировой державы, претендующей на лидерство хотя бы в военной области, и скатывается к третьему разряду региональных стран, которым можно легко указывать их место. Это ли не величие?
аnti-colorados
Куди там Пороху з його "Нептунами" 😀