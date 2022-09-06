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Українська РСЗВ "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські війська активно використовують на фронті новітню реактивну систему залпового вогню "Буревій", яка фактично повністю замінила радянські "Урагани".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про українську РСЗВ розповіли військові у спеціальному відео, що опубліковане в соцмережах.Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.

Так, за словами бійців, установка оснащується чеськими шасі Tatra з броньованою кабіною. Таким чином, бійці під час виконання бойових завдань знаходяться в більшій безпеці, ніж екіпаж радянських "Ураганів".

Установка має спеціальні "лапи", які опускаються в грунт. Ця функція впливає на збільшення точності стрільби і стабільності машини.

"Ракетна частина нова, вітчизняна, разом з системою наведення. До неї додана сучасна цифрова система управління вогнем, що дозволяє отримувати координати цілей. Останнє має величезне значення, оскільки дозволяє в рази знизити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично - до декількох хвилин", - зазначили в ЗСУ.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
Хм... як це Зєля провтикав закатати її в асфальт? Отримає від Патрушева "виговор с занєсєнієм в лічноє дєло".
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06.09.2022 16:16
+26
Яка красива українська назва - "Буревій" ☺️
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06.09.2022 16:21
+25
С моей краев пишут,что ЗСУ взяли несколько сел возле Балаклеи и уже бои в Балаклеи(уже пишут,что вывесили флаг в центре над администрацией.в городе ЗСУ проводит зачистку)
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06.09.2022 16:22
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06.09.2022 16:12 Відповісти
Хм... як це Зєля провтикав закатати її в асфальт? Отримає від Патрушева "виговор с занєсєнієм в лічноє дєло".
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06.09.2022 16:16 Відповісти
Аби якийсь спам про асфальт висрати, а не про наших хлопців на фронті.
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07.09.2022 08:37 Відповісти
Ну, так де ж вона? Під асфальтом дивився. Нема. 🤔
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06.09.2022 16:16 Відповісти
декілька штук є, 3 як мінімум. круче урагана, однак *********** нема і не робляться. Але без неї з дальністю 35 км можна обійтись бо нові Тайфун 1 і так на 40 км дістають.
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06.09.2022 16:24 Відповісти
Яка красива українська назва - "Буревій" ☺️
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06.09.2022 16:21 Відповісти
Буревій - кацапа бий
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06.09.2022 16:23 Відповісти
С моей краев пишут,что ЗСУ взяли несколько сел возле Балаклеи и уже бои в Балаклеи(уже пишут,что вывесили флаг в центре над администрацией.в городе ЗСУ проводит зачистку)
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06.09.2022 16:22 Відповісти
Кацапи масово скиглять в пабліках. Це місто під окупацією майже з перших днів. Ще й місто не мале і логістично важливе. ЗСУ робе!
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06.09.2022 16:27 Відповісти
В первый день били калибрами по базе боеприпасов-не попали.На второй бомбили авиацией-попали.На третий бомбили вч(ремонтный завод),На четвертый день Балаклея была уже под рф.В нескольких км от Балаклеи проходит "Ростовская" трасса-один из главных путей снабжения орков которые сейчас в Изюме.
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06.09.2022 16:45 Відповісти
Гарна робота у хлопців. Дуже важлива і вдячна.
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06.09.2022 16:23 Відповісти
Так скільки їх? 1 чи дві? А уявіть якби їх було хоча б з сотню. Була би інша ситуація. Боневтік .ука, усе в асфальт закатав.
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06.09.2022 16:29 Відповісти
дивився якийсь із недавніх відосів, з поля працювали один Ураган і три Тайфуни. Такшо три принаймні є.
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06.09.2022 16:39 Відповісти
"тайфун" - это боеприпас для РСЗО.
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06.09.2022 17:01 Відповісти
ой, вибачаюсь, Буревія
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07.09.2022 11:05 Відповісти
к нам заехало около тридцати "голых" шасси 8х8. Для чего - ясное дело, не известно ))
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07.09.2022 12:12 Відповісти
Отрезаны. Пока отрезали, они успели натолкать дофига на правый, сейчас это всё зачищается. Стрелять-то орки стреляют, только при этом ещё пятятся назад, на юг.
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06.09.2022 18:11 Відповісти
Согласно недавней публикации агентства Associated Press, разведывательное сообщество получило подтверждение того, что путинский режим настойчиво работает над тем, чтобы получить артиллерийские боеприпасы и ракеты от Северной Кореи. Представитель разведки, на условиях анонимности, сказал о том, что москва готова закупить любое количество боеприпасов, не ограничивая верхний предел и практически на любых условиях.

Срочность, настойчивость и объемы запросов говорят о том, что москва уже столкнулась с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов и ракет. Причем, собственная промышленность не в состоянии пополнять арсеналы в тех темпах, которые необходимы для ведения боевых действий на территории Украины. Это говорит о том, что представление о противнике как о бездонной бочке вооружений и боеприпасов, является уж слишком преувеличенным. Собственные ресурсы там не просто конечны, но их предел уже маячит в ближайшей перспективе и потому возникли эти метания в поисках как оружия, так и боеприпасов.

Представители разведки говорят о том, что продажа москве вооружений, произведенных вне мордора или совка, почти никому не интересна, поскольку очень быстро это будет обнаружено на поле боя. Максимум о чем может идти речь, это о реэкспорте ранее поставленных вооружений, и то - эти переговоры идут крайне туго. Другое дело - боеприпасы. Считается, что обнаружить факты их применения будет намного сложнее и плюс к тому, артиллерийские боеприпасы диктатур и авторитарных стран, в частности Северной Кореи, в основном - совпадают с мордорскими, поэтому-то сейчас и сосредоточились на этой работе.

Насколько успешно продвигаются переговоры пока неясно, но из самого этого факта можно сделать несколько выводов. Первый - очевиден. Эффективность тактики ВСУ - крайне высока. Кто бы и что ни говорил, но вынос арсеналов в оперативной глубине тыла противника оказалась настолько высокой, что тыловые службы там уже бьют тревогу, и скорее всего, в кремле уже знают крайний срок, когда дефицит станет уже тотальным и необратимым. Второй вывод говорит о том, что боеприпасы, поставляемые в распоряжение действующих войск, действительно имеют давно истекшие сроки хранения и приводят к негативным последствиям разного плана.

В Сети уже были данные о том, что в отдельных случаях до 40% артиллерийских боеприпасов, доставленных на передок, были забракованы как негодные к применению. Это - важный момент, поскольку в таком случае, и без того проблемная логистика орков нагружается вот таким балластом, который зря нагрузил возможности логистики. А мы знаем, что ВСУ работают уже не только по складам и арсеналам, но и по логистическим путям, увеличивая потери и сложность тылового обеспечения.

Следующий вывод говорит о том, что собственная промышленность орков оказалась неготовой для восполнения боеприпасов в таком темпе их использования и потерь от ударов ВСУ. Проще говоря, та плотность огня, которая позволила противнику продвинуться вглубь нашей территории, стала проблемой и для него самого. Он выстреливает намного больше, чем промышленность может обеспечить при всем своем напряжении. Ну а сама военная промышленность, хоть об этом открыто не говорится, испытывает все более серьезные проблемы из-за санкций. Скорее всего, это связано с остановкой работы смежников. В любом случае, она оказалась не готовой к интенсивной и главное - длительной работе, необходимой для такого формата войны, которую ведет путинская армия.

Этих выводом можно делать множество, но мы сделаем еще один, уже последний. То лихорадочное метание орков в поисках оружия и боеприпасов посылает сигнал во вне всем, кто с разными интересами следит за ситуацией. Это - признак явной слабости и растущей паники. А раз так, то москва стремительно теряет надуманный ореол мощной военной державы, с которой надо быть очень осторожным и чьи интересы нельзя нарушать. Теперь, оказавшись в роли ноющего просителя, мордор уже утратил статус мировой державы, претендующей на лидерство хотя бы в военной области, и скатывается к третьему разряду региональных стран, которым можно легко указывать их место. Это ли не величие?
аnti-colorados
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06.09.2022 16:59 Відповісти
А ця система хіба не має автоматичного наведення як Цезар?
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06.09.2022 19:51 Відповісти
Це все прекрасно, але труби й БК до неї - радянські. Цікаво, де вони БК до неї беруть?
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06.09.2022 20:02 Відповісти
Це Бубочка ночами "Буревій" робив в перерві між відосіками чи як.
Куди там Пороху з його "Нептунами" 😀
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06.09.2022 23:02 Відповісти
нам мабуть у реактивних системах (122-220-300) цю ланку 220 мм слід прибрати. Особливо нарікають на те, шо шасі у них різні, погано для обслуговування. І інші моменти. Краще лишити тільки Берест (122) та Вільха (300)
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07.09.2022 11:17 Відповісти
 
 