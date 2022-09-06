Українська РСЗВ "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів". ВIДЕО

Українські війська активно використовують на фронті новітню реактивну систему залпового вогню "Буревій", яка фактично повністю замінила радянські "Урагани".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про українську РСЗВ розповіли військові у спеціальному відео, що опубліковане в соцмережах.Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.

Так, за словами бійців, установка оснащується чеськими шасі Tatra з броньованою кабіною. Таким чином, бійці під час виконання бойових завдань знаходяться в більшій безпеці, ніж екіпаж радянських "Ураганів".

Установка має спеціальні "лапи", які опускаються в грунт. Ця функція впливає на збільшення точності стрільби і стабільності машини.

"Ракетна частина нова, вітчизняна, разом з системою наведення. До неї додана сучасна цифрова система управління вогнем, що дозволяє отримувати координати цілей. Останнє має величезне значення, оскільки дозволяє в рази знизити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично - до декількох хвилин", - зазначили в ЗСУ.

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