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"П#здец, бл#дь, положили наших! Куда попало!? У меня трехсотый!", - запис бою, зроблений нагрудною камерою російського окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис реального бою, що зроблений нагрудною камерою російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник відстрілюється від українських бійців і розповідає про втрати свого підрозділу. Камера зафіксувала щонайменше п'ять вбитих росіян. Ще один під час роботи камери зазнав поранення.
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Топ коментарі
+92 Вячеслав Галушка
показати весь коментар06.09.2022 16:51
+89 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар06.09.2022 16:48
+70 Kirill Ponomarev
показати весь коментар06.09.2022 16:50
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і з коментарів також))
Бидлу з донбасу воно помагати хотіло
Авжеж, десь на Чукотці у вас крайній окоп.
ви там на цензорі геть ******? Хто такі українські окупанти???
- Ты чё, дрочишь?
- Да
- Так дрочи себе!
орка стогне, мабуть кінчив в останній раз
Парни из ЗСУ так старались, вы хоть для них сделайте вид, что вам нравится)
Х*йова ваша доля під*расівська...
Чтобы рейтинг путина повысился?
Путин же эти войны устраивает только чтобы рейтинг себе поднимать.
Слава ЗСУ 👍👍👍 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
- Понял, вычеркиваю.
- Ой у лузі чергова "Kalina" зажмурилася...
🤣
Так було і буде поки ви всі не здохнете