"П#здец, бл#дь, положили наших! Куда попало!? У меня трехсотый!", - запис бою, зроблений нагрудною камерою російського окупанта. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис реального бою, що зроблений нагрудною камерою російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник відстрілюється від українських бійців і розповідає про втрати свого підрозділу. Камера зафіксувала щонайменше п'ять вбитих росіян. Ще один під час роботи камери зазнав поранення.

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