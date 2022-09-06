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"П#здец, бл#дь, положили наших! Куда попало!? У меня трехсотый!", - запис бою, зроблений нагрудною камерою російського окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис реального бою, що зроблений нагрудною камерою російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник відстрілюється від українських бійців і розповідає про втрати свого підрозділу. Камера зафіксувала щонайменше п'ять вбитих росіян. Ще один під час роботи камери зазнав поранення.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+92
Как душевно стонет… По-домашнему…
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06.09.2022 16:51
+89
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06.09.2022 16:48
+70
"А-а-ах- а" - що ти скиглиш, сдихай швидше, батьки ладу хочуть
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06.09.2022 16:50
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06.09.2022 16:48 Відповісти
а на чийому боці йому грати, лузери?
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06.09.2022 17:27 Відповісти
Шойгу теж на роялі грає? Хоча ні, скоріш за все на кожаній флейті свого фюрера
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06.09.2022 17:42 Відповісти
Яка там нах флейта? Так, свисток...
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06.09.2022 18:29 Відповісти
Дякую вам, ви мені так підняли настрій вашим коментарем, тепер піду спати з гарним настроєм. Ще раз дяку
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07.09.2022 08:43 Відповісти
Шойгу))) 🤣🤣🤣 валяюсь))
і з коментарів також))
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06.09.2022 18:59 Відповісти
Голос как у Гиви
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06.09.2022 16:49 Відповісти
А мне будто голос зэка под чефиром, из вагнера походу
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06.09.2022 17:09 Відповісти
Это правда, голос "оттуда".
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07.09.2022 04:54 Відповісти
Реинкарнация, сэр!
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06.09.2022 17:40 Відповісти
алкаш в дупі
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06.09.2022 16:49 Відповісти
Люблю видео рюсский долбней, коли вони панiкують на нашiй землi .😁
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06.09.2022 16:50 Відповісти
"А-а-ах- а" - що ти скиглиш, сдихай швидше, батьки ладу хочуть
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06.09.2022 16:50 Відповісти
Чо оно там мычит? Не ужели больно? Я думал приятно
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06.09.2022 16:50 Відповісти
так дерева жалію , позпалювали суки
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06.09.2022 23:00 Відповісти
Это оно от страсти мычит.
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07.09.2022 04:10 Відповісти
Ах ви ж мої хорошенькі
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06.09.2022 16:51 Відповісти
Не всі - ще півтора лишилось нехороших.
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06.09.2022 17:04 Відповісти
Харашеют проста на глазах
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06.09.2022 17:05 Відповісти
Как душевно стонет… По-домашнему…
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06.09.2022 16:51 Відповісти
Ааа браво
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06.09.2022 16:52 Відповісти
подихай тварюка
Бидлу з донбасу воно помагати хотіло
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06.09.2022 16:53 Відповісти
Сподіваюсь він вже двохсотий
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06.09.2022 16:54 Відповісти
Логічно. Наші його мертвого знайшли і забрали камеру із записом.
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06.09.2022 17:10 Відповісти
Иначе как бы видос к нам попал.
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06.09.2022 17:31 Відповісти
А-а-а що там, дроче чи шо? Мабуть йому зараз душе приємно👍😁
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06.09.2022 16:54 Відповісти
"К крайнєму окопу на)(*й!".
Авжеж, десь на Чукотці у вас крайній окоп.
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06.09.2022 16:57 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник відстрілюється від українських окупантів і розповідає про втрати свого підрозділу. Камера зафіксувала щонайменше п'ять вбитих росіян. Ще один під час роботи камери отримав поранення. Джерело: https://censor.net/ua/v3365454
ви там на цензорі геть ******? Хто такі українські окупанти???
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06.09.2022 17:01 Відповісти
вже виправили
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06.09.2022 17:05 Відповісти
якщо ти не вкурсі, то статті пишуть на кацапії, а потім їх автоматом перекладають і тут викладають, у них ще й губернатори є і купа інших кацапських варіантів.
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06.09.2022 19:29 Відповісти
Лёгкая прогулка в гости к "братскому " народу - это не война со злобными кровожадными головорезами из игил в Сирии . Главное не перепутать .
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06.09.2022 17:02 Відповісти
Тяжело им приходится.... Ничего. Как говорится, тяжело на учениях- легко в гробу!
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06.09.2022 17:06 Відповісти
Легко в пакете.
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06.09.2022 18:16 Відповісти
домовина то для них розкіш
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06.09.2022 23:01 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть рашистським окупантам!!!!
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06.09.2022 17:06 Відповісти
ландшафт впечатляет, наша арта сбрила всю растительность вместе с русской бомжатиной
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06.09.2022 17:07 Відповісти
анекдот : "П#здец, бл#дь, еле ноги унес", в ответ "Брось, бл#дь, это не твои ноги"
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06.09.2022 17:08 Відповісти
Он, у Бердянську сьогодні: одна нога на капоті, інша -- у багажнику
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06.09.2022 17:21 Відповісти
Два наркомана под деревом:
- Ты чё, дрочишь?
- Да
- Так дрочи себе!
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07.09.2022 04:42 Відповісти
Прелестно. Автовазу нужно запускать еще одну линию по производству белых жигулей
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06.09.2022 17:09 Відповісти
А шо такое,кацапчики? Оказывается это не басмачей на осликах в Сирии гонять. А голосок-то у петушка пропитый. Пьянь,рвань,зарыгань. Бичи и сволочи. Всех в ад.
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06.09.2022 17:11 Відповісти
Орки все лезут и лезут. Неужели такие тупые что за пол года так и не заметили что вас с цветами никто не ждет?
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06.09.2022 17:12 Відповісти
Это из задних рядов напирают, им оттуда не видно, вот и лезут, хотят сами убедиться.
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07.09.2022 04:48 Відповісти
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06.09.2022 17:14 Відповісти
Собаки взагалі дуже розумні тварини...
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06.09.2022 17:38 Відповісти
Намучалась скотинка с этим кацапом!
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06.09.2022 17:42 Відповісти
КРАСІВОЄ!!!
орка стогне, мабуть кінчив в останній раз
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06.09.2022 17:14 Відповісти
Довіник вибрав тиждень життя замість гниття доскінчення ... в ********* нікому не солодко навіть самому *****
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06.09.2022 17:15 Відповісти
Все так хорошо, по домашнему. Ну что твари. Захотели нашей земельки? Будете ее ушами жрать.
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06.09.2022 17:16 Відповісти
Красиво же. Пять предметов натюрморта и один на подходе.
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06.09.2022 17:17 Відповісти
Ну, тут такое дело, каждый художник видит по своему! Мне, например, видятся шесть куч гамна.
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06.09.2022 18:15 Відповісти
Говном оно было ещё живым от родителей
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06.09.2022 18:25 Відповісти
Вот не цените вы настоящей красоты!
Парни из ЗСУ так старались, вы хоть для них сделайте вид, что вам нравится)
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07.09.2022 04:52 Відповісти
"убили негра, убили".....
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06.09.2022 17:21 Відповісти
Патерь нет
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06.09.2022 17:26 Відповісти
От дурні москалі! Нахера сюди приперлись?...
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06.09.2022 17:27 Відповісти
Гроші обіцяні і небачені в своїх ******, що ж іще?
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06.09.2022 18:35 Відповісти
Враховуючи що камера потрапила в руки кому потрібно думаю орк вже удобрює землю.
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06.09.2022 17:27 Відповісти
А теперь сиплый! Следующий...
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06.09.2022 17:34 Відповісти
за поранення жигулі не дають, треба замість операційної кімнати одразу в морг везти
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06.09.2022 17:36 Відповісти
Здихайте гниди паскудні!
Х*йова ваша доля під*расівська...
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06.09.2022 17:40 Відповісти
Скільки часу цьому кіно? де листя на деревах? опало, чи ще не розпустилось?
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06.09.2022 18:04 Відповісти
там все выгоревшее и перепаханное от арты... при таком замесе от деревьев остаются только щепки обгоревшие.
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06.09.2022 18:19 Відповісти
я також про таке подумав... кацапи, живучі тварі, акації в труху, а вони ще повзають і кіно знімають... передсмертне.
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06.09.2022 18:49 Відповісти
Якщо відео у наших то й той хто знімав 200 або у полоні. Гарнюче.
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06.09.2022 18:04 Відповісти
кацапчики, убедительная просьба - носите нагрудные камеры, скучно на форуме без ваших воплей. А так после боя наши ребята соберут ваши записи, отправят на цензор и сразу день перестает быть скучным и томным.
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06.09.2022 18:10 Відповісти
Уверен что после химарсов или M777 от тех камер тоже ничего не останется.
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06.09.2022 18:42 Відповісти
Ну тут как повезет))
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06.09.2022 19:11 Відповісти
А тут-то трупы русни лежат целенькие, как живые, и камеры тоже могут там остаться целыми.. )
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06.09.2022 19:33 Відповісти
Надеюсь видио запостили уже ВСУ, после того как сняли камеру со жмура этого выродка.
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06.09.2022 18:13 Відповісти
добре, дихай і заспокойся. а тепер ще раз, чому ти прийшов сюди помирати?
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06.09.2022 18:15 Відповісти
Смерть свинособакам.
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06.09.2022 18:16 Відповісти
..походу воевать с безоружными гражданскими у руzzких вытязей получается лучше
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06.09.2022 18:22 Відповісти
Бій інтенсивний, хто виклав відео
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06.09.2022 18:41 Відповісти
А за что они бьются?
Чтобы рейтинг путина повысился?
Путин же эти войны устраивает только чтобы рейтинг себе поднимать.
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06.09.2022 18:48 Відповісти
Все гаразд у Балаклеї вже наш прапор , дякую ВСУ
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06.09.2022 19:23 Відповісти
жареное кацапье 💥💥💥👎👎👎
Слава ЗСУ 👍👍👍 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.09.2022 19:56 Відповісти
Під ритуальний стогін трьохсотий помалу, але впевнено перетворюється на двохсотого, що не може не радувати... Смерть ворогам! Всім до єдиного!
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06.09.2022 20:12 Відповісти
- К крайнєму окопу на)(*й!
- Понял, вычеркиваю.
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06.09.2022 20:31 Відповісти
Що кажуть наші хлопці з ЗСУ, коли бачать серед поля дохлого орка?

- Ой у лузі чергова "Kalina" зажмурилася...
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06.09.2022 20:56 Відповісти
- Ой у лузі чергова "Kalina" зажмурилася...

🤣
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06.09.2022 22:00 Відповісти
Красивое....
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06.09.2022 21:19 Відповісти
Горить земля під окупантом

Так було і буде поки ви всі не здохнете
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06.09.2022 21:40 Відповісти
..... и превратились в беееелых жигулеееей )))))
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06.09.2022 21:59 Відповісти
Местность, капец, - мертвая вся. Наглоталась земля, видать, железа.
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07.09.2022 05:17 Відповісти
 
 