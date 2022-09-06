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Скасування спрощеного візового режиму ЄС для росіян - відповідальність за агресію проти України, – Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 195 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив важливість припинення Євросоюзом спрощеного візового режиму для громадян РФ.

"Я вдячний пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них.

І маємо пам’ятати: окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трасс провела першу телефонну розмову на посаді прем’єрки Британії: подзвонила Зеленському

Також він повідомив деталі розмови з новим прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

"Щойно говорив з новим прем’єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова в новому статусі з іноземним лідером. І це велика честь для України. Привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді й відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини.

Час, коли пані премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація... Але, зберігаючи нашу єдність і працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати.

Почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи. Запросив пані прем’єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна та вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, яку розв’язала Росія", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
ЗЄ вже просто в кожній дірці затичка.

Сонце не встає та не сідає без коментаря цього брехливого сцикуна.
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07.09.2022 00:14
+4
Чмо гундосе, за се що ти натворив з єрмаком треба буде відповісти
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07.09.2022 00:00
+3
Скоро знову випустять стєнґазєту з лєнкою про те, на якому боку спав зеленський в ніч на 24 лютого, щоб відвести очі лохтората від НАБУ, розкраденої гуманітарки, великого наї&ництва, газу, армії, зими і т.п.
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07.09.2022 00:54
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их вообще должны были виз лишить, а не спростити 2 пункти....
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06.09.2022 23:45 Відповісти
Чмо гундосе, за се що ти натворив з єрмаком треба буде відповісти
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07.09.2022 00:00 Відповісти
Всьому свій час. Зараз колективно треба п-дити русню і дивитись щоб не протягували усіляку хню
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07.09.2022 01:17 Відповісти
Несси-прибери дЄрьмака! У тебе є тільки 1 шанс це зробити!
"Пятая колонна"против генерала Кривоноса / Подрыв обороноспособности / Оман //
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07.09.2022 00:07 Відповісти
Кривоноса несколько дней все путинские пропагандоны цитировали про "200 тысяч убитых" украинских военных.
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07.09.2022 10:51 Відповісти
Вони вже 100500 разів на своєму срутб знищили авіацію, тому їхні фантазії мені до лампочки!
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07.09.2022 14:13 Відповісти
ЗЄ вже просто в кожній дірці затичка.

Сонце не встає та не сідає без коментаря цього брехливого сцикуна.
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07.09.2022 00:14 Відповісти
Политтехнології в дії, доки цього не буде розуміти 98% 73 буде повторюватися
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07.09.2022 11:50 Відповісти
Скоро знову випустять стєнґазєту з лєнкою про те, на якому боку спав зеленський в ніч на 24 лютого, щоб відвести очі лохтората від НАБУ, розкраденої гуманітарки, великого наї&ництва, газу, армії, зими і т.п.
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07.09.2022 00:54 Відповісти
Як тільки твої зе-виродки проголосують за законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ тоді ЄС Україні теж покаже якусь фігуру з пальців,що ти тоді будеш брехати народу типу "коронки"-ну прое..ли?
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07.09.2022 05:49 Відповісти
Зеля не скасував візи росіянам, навпаки він навіть продає саме громадянство України корупціонерам та олігархам Московії. Але при всьому цьому він вимагає, щоб країни ЄС заборонили в'їзд росіянам.
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07.09.2022 08:09 Відповісти
Теперь путинские чиновники и их детки вместо 40 евро за визу будут платить 80. Видимо такого не переживут.
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07.09.2022 10:49 Відповісти
может хватит уже видосики крутить ни о чем? неприятен зеленский... гнусавостью, брехливостью, полнейшим отсутствием стыда и совести... сейчас как раз время всё решать, и это на часе...
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07.09.2022 11:31 Відповісти
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07.09.2022 12:05 Відповісти
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07.09.2022 12:06 Відповісти
 
 