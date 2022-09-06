Скасування спрощеного візового режиму ЄС для росіян - відповідальність за агресію проти України, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 195 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив важливість припинення Євросоюзом спрощеного візового режиму для громадян РФ.

"Я вдячний пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них.

І маємо пам’ятати: окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи", - наголосив Зеленський.

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Також він повідомив деталі розмови з новим прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

"Щойно говорив з новим прем’єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова в новому статусі з іноземним лідером. І це велика честь для України. Привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді й відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини.

Час, коли пані премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація... Але, зберігаючи нашу єдність і працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати.

Почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи. Запросив пані прем’єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна та вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, яку розв’язала Росія", - сказав Зеленський.

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