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Буданов (349) війна (56406) привітання (704) розвідка (3618) Наєв (340) Залужний (586)

Буданов, Наєв та Залужний привітали воєнних розвідників із професійним святом: Ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Привітав воїнів-розвідників командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначає, що про деталі служби розвідники, як правило, намагаються не говорити - така специфіка їхньої діяльності. У підсумку, про багатьох героїв-розвідників, які з ризиком для життя несуть службу у різних місцях, звичайна людина дізнається лише через довгі роки, коли з документів знімається гриф "цілком таємно".

"Робота розвідника - це глибокі аналітичні знання помножені на досвід, а також відмінна фізична підготовка та готовність до самопожертви заради виконання завдань державної ваги.

В умовах ведення бойових дій важко уявити стан управління підрозділами без даних, які постійно оновлює та надає воєнна розвідка", - зазначає Наєв.

Він також наголошує, що професійний обов’язок розвідника - домогтися повноти картини, отримати об’єктивні і достовірні відомості про минуле та добути оперативну інформацію сьогодення, співставити розрізнені факти та доповісти по команді.

"Існує твердження, що розвідка існувала завжди, або майже завжди. І у цьому є доля істини. Інформація, безумовно, коштує занадто дорого. А здобути її з часом стає все важче і важче. Саме тому Ваша роль у підтриманні обороноздатності України піднімається на найвищий рівень професійної майстерності. З професійним святом Вас, бойові побратими! Слава Україні! Разом переможемо!", - резюмує Наєв.

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Привітав розвідників також начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"За тридцять років українська воєнна розвідка, маючи міцне історичне коріння, розвинулась, посилила свої спроможності, виховала когорту мужніх, талановитих, непересічних, відданих своїй справі професіоналів. Широкомасштабна збройна агресія росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників. Даючи гідну відсіч рашистам, ми набуваємо бойового досвіду, вписуючи нові сторінки в історію воєнної розвідки України. Ми щодня удосконалюємось - ще більше бачимо, чуємо, здобуваємо інформації та нищимо ворога!", - зазначає він.

Буданов додає, що високо цінує зусилля та внесок кожного розвідника у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави.

"Особливі слова подяки тим, хто на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога в нерівному протистоянні й непередбачуваних умовах сміливо та рішуче діє, виконуючи надскладні спеціальні завдання. Вічна слава і пам’ять розвідникам, які віддали життя за незалежну соборну демократичну Україну. Вони назавжди залишаться в наших серцях! Упевнений, ми вистоїмо й переможемо, бо сил надає нам рідна земля! Ми віримо в себе! Віримо в нашу Державу", - резюмує Буданов.

Своє вітальне слово сказав також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Вітаю із 30-ю річницею воєнної розвідки України! Завдяки сміливості та професійності воїнів-розвідників ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його. Разом до Перемоги!", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
А куди зник гогіолишвілі ? Ми не забули
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07.09.2022 08:45
+12
Куди зникла Безкутна яка здала розвідників?
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07.09.2022 08:40
+12
Оті привітання від "зелених" звучать наче знущання. Особливо після того що вони роблять все аби зменшити військову "потугу" України.
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07.09.2022 08:48
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Куди зникла Безкутна яка здала розвідників?
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07.09.2022 08:40 Відповісти
а продовжує "допомагати"
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07.09.2022 09:46 Відповісти
Тупа курка.
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07.09.2022 09:53 Відповісти
А куди зник гогіолишвілі ? Ми не забули
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07.09.2022 08:45 Відповісти
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили
Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили(2021)
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07.09.2022 09:28 Відповісти
Це не заважає Буданову проживати з ним в одному будинку? І це не заважає гогілашвілі залишатися чоловіком особистої секретарки Боневтіка.
"Вагнергейт" залишився без відповідей.
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07.09.2022 09:34 Відповісти
Оті привітання від "зелених" звучать наче знущання. Особливо після того що вони роблять все аби зменшити військову "потугу" України.
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07.09.2022 08:48 Відповісти
Їхні обличчя не побачити,але вони бачать все. Разом до Перемоги
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07.09.2022 08:48 Відповісти
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07.09.2022 09:29 Відповісти
А Баканов, который зрадныкив на ключевые должности розтавлял, куда делся? Выбил себе звание почётного волонтёра и слинял на Мальдивы здоровье поправлять?
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07.09.2022 08:49 Відповісти
Зі святом! Слава Україні!!!
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07.09.2022 09:13 Відповісти
Вітаю причетних! Честь
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07.09.2022 09:20 Відповісти
Ні ху сє!
Буданов розвідник!
А справжнім розвідникам - Слава!
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07.09.2022 09:32 Відповісти
Зі Святом і військових розвідників, і тих цивільних в Київській, Чернігівській і Сумській областях, хто був очами і вухами розвідки!
Слава всьому шановному товариству!!!
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07.09.2022 09:33 Відповісти
Сидить Микола в окопі... Дзвонить мобільний :
- Алло мамо! Як Ви там? - Колю! До нас кацапи прийшли! Мені шкоду зробили - поламали тинок на городі!
- І багато їх там?
- Багато! Танки і якісь машини з трубами на кузові! За городом тітки Меланки, під вербами!
- Мамо! Ховайтеся у погріб! Я зараз Петру подзвоню!
- Алло Петю! Там кацапи мамі шкоди наробили - тинок на городі поламали! Стоять на лужку - під вербами!
- Ясно! (вбік - « Піднять дрон!») Ого! Так там ціла рота танкова і дивізіон «Градів»! Батарея до бою! Вогонь!

Тікають кацапи і перемовляються:
- И аткуда хахлы о нашей дислокации узнали?

А нічого було мамі тинок на городі ламать!!!
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07.09.2022 11:13 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.09.2022 09:36 Відповісти
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07.09.2022 09:42 Відповісти
А у них праздники идут колоннами один за другим,страна в войне,но всякие нелепые праздники верхушка обязательно отмечает.
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07.09.2022 09:52 Відповісти
Достижения украинской разведки начались с участием американцев.
Нужна была война, чтобы разворошить постсоветское кодло в экономике
и в армии, которой управляли люди вообще с российскими паспортами (как Дмитрий Альбертович Саламатин). А уж сколько агентуры поменьше - можно догадываться...
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07.09.2022 09:56 Відповісти
все правильно... но все эти самопожертвования, душу й тіло ми положим за нашу свободу - этого не нужно... зачастую героями становятся там, где командир долбодятел... поэтому все должно быть в разумных пределах...
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07.09.2022 10:24 Відповісти
Душу не можна класти ні за що - тоді все втрачає смисл.
Текст вірша Чубинського вельми занепадницький, і колись його замінять.
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07.09.2022 10:46 Відповісти
при написании Гимна кацапы тоже очень всунули своё рыло
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07.09.2022 14:15 Відповісти
Історично свобода для українців була дорожча за душу. Хто забуває історію приречений повторюавти її знову.
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07.09.2022 20:43 Відповісти
А хто закликав забувати історію ?
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07.09.2022 21:21 Відповісти
Ви не закликали. Ви нею знехтували.
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07.09.2022 21:46 Відповісти
Можна такі ролики більше не робити? Бо виглядає як крінж. Як старі фото привітання спецназу де снайпера прикривав чувак з пістолетом. Чи як відео навчання солдат з білорусі де як в цирку шифер у руках стрибком пробивають.

Ви би краще до свята робили якісь подарунки народові України. Якісь дуже круті та символічні спецоперації, що не дуже ризикові і на яких би тренувались майбутні кадри, і про які б доповідалося би в урочистому приміщенні, з дисплеями та іншим (типу ситуаційного центру) на яких би демонструвалось як все круто було зроблено.
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07.09.2022 20:29 Відповісти
 
 