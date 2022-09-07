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Окупанти вивели військові кораблі із Севастополя: "Остался один катер. Свалили сцикуны. Чекаємо на ЗСУ!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковане відео, яке може свідчити про те, що військові кораблі РФ були виведені з окупованого Севастополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео - місцевий мешканець, стверджує, що кораблі окупантів були кудись виведені, а в бухті залишився тільки один катер.

"Севастополь. Херсонес. Бухта. Остался один торпедный катер. Ракетный. Рашисты свалили. Сцикуны. Чекаємо на ЗСУ! Долбой#би!", - каже чоловік на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
bctv2 часа назад

Секрет українського контрнаступу розкритий 😏
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07.09.2022 10:11
+37
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07.09.2022 10:00
+36
Вот знаете ,какой год и какой раз я убеждаюсь, что не враг страшен, как его малюют. Даже если взять мирное время. Ты знаешь, что это враг, точка. А страшно и страшит предательство и особенно ,когда предателя из власти .Вы гляньте ,какой раз народ с консолидировался против кацапской орды. А внутренний враг, во главе страны ,очередной раз наносит удар по государству и стране. И от это больше всего мерзко на душе. От злости и безысходности очередной раз прикусываю губы. Ээх, каких же ****** мы выбираем.
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07.09.2022 10:01
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не треба поки казати "гоп"
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07.09.2022 12:09 Відповісти
А в чому проблема? Дивись на сукбєєву. Але без фанатизму, бо волосся на долонях виросте.
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07.09.2022 12:47 Відповісти
Тепер і коменти правильні роблять! А де ж ви раньше були? Впевнений, що та бидломаса, яка в 2014 махала триколорами, буде зустрічати ЗСУ з українськими прапорами, і так будуть жалітися і плакати. Я б отаких кримських сук знаходив би по постам в однокласниках та контактах і після звільнення Криму топив би їх баржами у морі. На жаль так не буде((
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07.09.2022 13:17 Відповісти
Топить?Но мы же не большевики.А вот отправить танцоров с россфлагами и им сочувствующим в "лишенцы",этак лет на пять-десять, не помешало бы..
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07.09.2022 16:58 Відповісти
Додам: Попередньо влучити всі документи. Натомість видавати папірець А1 з фото як посвідчення особи та дозвіл на проживання
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08.09.2022 05:36 Відповісти
ЗСУ це топ-бренд 21 сторіччя, як $МС и Apple в 20ому)
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07.09.2022 23:19 Відповісти
було ****** так душевно по домашньому . а тепер --- ..мама пора валить.. а валить будете виродки ***** пока мост стоит . потом будет ******
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08.09.2022 07:03 Відповісти
У нас як шия поверне, так і буде!
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08.09.2022 09:57 Відповісти
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