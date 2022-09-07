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Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила успішно атакували два російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно атакували два російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки королівських артилеристів опубліковані у соцмережі. На записі зафіксовано знищення принаймні одного ворожого танку.

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Автор: Сергій Яковенко
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Один уничтожили, а второй сам умер от разрыва башни.....
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07.09.2022 11:46 Відповісти
На Майдан поспішали...Трохи не доїхали...
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07.09.2022 12:49 Відповісти
 
 