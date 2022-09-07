Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила успішно атакували два російські танки. ВIДЕО

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно атакували два російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки королівських артилеристів опубліковані у соцмережі. На записі зафіксовано знищення принаймні одного ворожого танку.

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