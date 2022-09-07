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Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила успішно атакували два російські танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно атакували два російські танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки королівських артилеристів опубліковані у соцмережі. На записі зафіксовано знищення принаймні одного ворожого танку.
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AbOriginal_UA
показати весь коментар07.09.2022 11:46 Відповісти Мені подобається 13
Роман Романченков
показати весь коментар07.09.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 4
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