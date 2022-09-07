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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО
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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу села Волохів Яр, що розташоване біля Балаклії на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафіксований проліт пари ворожих літаків на дуже низькій висоті. Українські воїни вдало атакували перший з них. Ворожий СУ-25, ймовірно, був вражений із переносного зенітно-ракетного комплексу.
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Топ коментарі
+64 Юрий Педаченко
показати весь коментар07.09.2022 11:41
+55 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар07.09.2022 11:56
+51 Aleksey NotBad
показати весь коментар07.09.2022 11:30
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Будь ласка, зачекайте...
Резиножопый удачно приземлился!
Горит душевно, по-домашнему!
Назад на РФ уже не хочет....
Вот наш летчик, несколько месяцев назад, будучи подбитым, катапультировался с падающего самолета с высоты 50 м и разбился насмерть.
подаруватиобміняти цих 100000$ на комфортний відпочинок у вкраденій з "Привату" віллі.
я к тому, что на дипстейте всё весьма условно нарисовано.
Ps: замріяно а може і в Балаклеї трапиться "жест доброї волі"...
Якщо наші впевнено підуть по М03 на Вишневу, а з боку Андріївки добряче почне накривать наша арта, то не виключаю, що кацапи терміново почнуть забиратися з Балаклії на Веселе, щоби не попасти у лещата між Вишневою та Гусарівкою.
Ось такі фотки і показують, що окупант - деморалізований.
без літаків мацкальских
дуже красиве..
Тож ніяких сумнівів: український ас збив чергового загарбника з свинолупії...
2. про ПЗРК - це вигадка цензорівських "редакторів". Але і вони написали "ймовірно". Ну, не військові люди, не розуміють, що бачать.
Згоден. Ще забули за кабздона. Мабуть без фанери вже не може скиглити... Ну то шош подієш, а нам своє робить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
А превратились в белых Жигулей..