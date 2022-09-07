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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу села Волохів Яр, що розташоване біля Балаклії на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафіксований проліт пари ворожих літаків на дуже низькій висоті. Українські воїни вдало атакували перший з них. Ворожий СУ-25, ймовірно, був вражений із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+64
Он не хотел улетать из-под Балаклеи! Там все так душевно, по-домашнему! Наши воины сделали жест доброй воли и пошли на встречу
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07.09.2022 11:41
+55
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07.09.2022 11:56
+51
Получи, распишись!
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07.09.2022 11:30
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Получи, распишись!
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07.09.2022 11:30 Відповісти
- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!..
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07.09.2022 12:03 Відповісти
Орки все смерти ищут
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07.09.2022 11:30 Відповісти
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07.09.2022 11:31 Відповісти
Русня утілізує старе сміття в Україні....
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07.09.2022 11:32 Відповісти
Так нове **** не літає.
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07.09.2022 11:45 Відповісти
Паники нет!
Резиножопый удачно приземлился!
Горит душевно, по-домашнему!
Назад на РФ уже не хочет....
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07.09.2022 11:33 Відповісти
Доигрался куй на скрипке-видно музыку любил!!!
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07.09.2022 11:37 Відповісти
Палучі рашист гранату)
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07.09.2022 11:38 Відповісти
молодці, які ж молодці, нехай вас бог береже...
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07.09.2022 11:40 Відповісти
Летчик ничего не успел понять. А если бы понял, то катапультироваться не успел бы. Высота малая.
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07.09.2022 11:40 Відповісти
Так катапультироваться и на земле можно. Но успел ли - другое дело.
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07.09.2022 16:06 Відповісти
Все зависит от того, какое кресло стоит.
Вот наш летчик, несколько месяцев назад, будучи подбитым, катапультировался с падающего самолета с высоты 50 м и разбился насмерть.
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07.09.2022 17:41 Відповісти
Кстати, я писал что "катапультироваться не успел бы", а не то что высоты не хватило после катапультирования. Прежде чем писать, читай внимательно.
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07.09.2022 17:44 Відповісти
Он не хотел улетать из-под Балаклеи! Там все так душевно, по-домашнему! Наши воины сделали жест доброй воли и пошли на встречу
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07.09.2022 11:41 Відповісти
бойцу со стингером респектище и обещанный лимон грн
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07.09.2022 11:45 Відповісти
Для таких Героїв могли б дядько Джо і тітка Ліз трохи запреміювати.
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07.09.2022 12:17 Відповісти
а "наш" генералісімус надкушений, подаруватиобміняти цих 100000$ на комфортний відпочинок у вкраденій з "Привату" віллі.
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07.09.2022 15:06 Відповісти
Є спеціалісти, а є природні самородки. Поцікавтеся, хто такий Роман Михайлович Гломба.
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07.09.2022 13:23 Відповісти
Його збив винищувач, що позаду йшв. Передивись уважніше.
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07.09.2022 13:33 Відповісти
а мо то був напарник? ХЗ...
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07.09.2022 14:52 Відповісти
Мені теж здається, що його Міг-29 (що позаду) завалив. Та і слід від ракети видно на тій самій висоті, що і винищувач.
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07.09.2022 15:22 Відповісти
Гаряча " російська резиновая попка"-добра мабуть ракета розтянула
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07.09.2022 11:46 Відповісти
Це не "самольот", а "звєздольот". Тому що на Расії не Військово-повітряні сили, а Військово-космічні-сили.
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07.09.2022 11:48 Відповісти
Я то было подумал потому что получает "звезды"...
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07.09.2022 13:50 Відповісти
Нравиться як воно горить, солідарний з коментами хлопців на відео.
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07.09.2022 11:51 Відповісти
как интересно. Волохов Яр где-то в десяти километрах от нуля в тыл оккупированной территории (по карте дипстейт), а в посадках наши с ПЗРК сидят.
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07.09.2022 11:56 Відповісти
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07.09.2022 12:10 Відповісти
та видел этот пост.
я к тому, что на дипстейте всё весьма условно нарисовано.
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07.09.2022 12:17 Відповісти
видимо обстановка меняется гораздо быстрее, чем они одупляются.....
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07.09.2022 12:22 Відповісти
тупі кацарилі відмазки
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07.09.2022 12:38 Відповісти
запіськи вітірана, непуй істєріть, самарскій собор і єщо какой то обязани здохнуть на нашій землі.
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07.09.2022 13:23 Відповісти
На діпстейті Волохов Яр - в сірій зоні вже... "Під питанням". Схоже, наші там шурують будь здоров.

Ps: замріяно а може і в Балаклеї трапиться "жест доброї волі"...
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07.09.2022 13:38 Відповісти
точно, з вчора не оновлював мапу))
Якщо наші впевнено підуть по М03 на Вишневу, а з боку Андріївки добряче почне накривать наша арта, то не виключаю, що кацапи терміново почнуть забиратися з Балаклії на Веселе, щоби не попасти у лещата між Вишневою та Гусарівкою.
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07.09.2022 14:06 Відповісти
Прикольна перша фотка, до речі: в свинорилих все настільки "не дуже" з забезпеченням та взагалі бажанням щось робити, що вони "оборонний рубіж" зробили з мішків ... саморовирівнювальної суміші Ceresit CN 69, мабуть поцупивши їх прямо з найближчого будівельного магазину. А ця суміш - дрібнодисперсійна ж. Вона пулю тримає ще гірше, ніж звичайний пісок.

Ось такі фотки і показують, що окупант - деморалізований.
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07.09.2022 14:49 Відповісти
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07.09.2022 11:56 Відповісти
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07.09.2022 12:18 Відповісти
От такого видео душа радуется!Молодцы!
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Чисте небо
без літаків мацкальских
дуже красиве..
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Главное, чтоб не по своему.
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07.09.2022 12:05 Відповісти
gravicapa krasivo grohnulos
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07.09.2022 12:07 Відповісти
Дуже файне відео!Дякую автору і виконавцям!👍👋
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07.09.2022 12:14 Відповісти
-Літак-КА= Слава ЗСУ
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07.09.2022 12:17 Відповісти
Уже поздно, МАМА!!!
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07.09.2022 12:17 Відповісти
Льотчєґ забув як дихати і здох...
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07.09.2022 12:31 Відповісти
Родичи пишуть, що на північ від Харкова наші теж орків луплять...
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07.09.2022 12:36 Відповісти
Для русни: писюн *************** летчика ваталёта искать чуть северне Купянска☝️
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07.09.2022 12:43 Відповісти
Pyzdezzo!
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07.09.2022 12:54 Відповісти
Ай, хлопці, скількі ємоцій, ви наші янголи
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07.09.2022 13:04 Відповісти
Коли смерть не тільки повз пройшла, а й їй самій капець настав - миттєва карма - і не так проявиш емоції, навіть якщо по життю без матів намагаєшься...
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07.09.2022 13:41 Відповісти
Сбит он, кстати, не из ПЗРК. Это воздушный бой. На видно явно видно, что второй (преследующий, скорее всего Миг-29) самолёт запускает ракету и сбивает первый. Под конец видео белый был от первого и падение на последней секунде.
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07.09.2022 13:11 Відповісти
схоже на те
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07.09.2022 13:27 Відповісти
Точно збитий ракетою повітря-повітря. Говір у відео - точно український, відстань достатня, аби хлопці бачили хто за ким летів і хто кого збив.

Тож ніяких сумнівів: український ас збив чергового загарбника з свинолупії...
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07.09.2022 13:48 Відповісти
..Хочу Вас Шановний розачарувати! Наші зараз винищувачі не використовують для повітряних боїв на лінії фронту. Тільки для прикриття міст від крилатих ракет. По друге, зараз у нас нема повної інформаційної взаімодіїї між ППО у бойових порядках на передовій і ВПС. Її зараз неможиво створити. На відео скоріш пуск з ПЗРК, бо ракета повітря-повітря на малій висоті не дає такого димного сліду та Ви б і не побачили його, бо авіаційна ракета повітря-повітря рухається в два рази швидше ніж ракета ПЗРК якщо розраховувати, що її випустив другий літак. Та і не потрібно так близько підходити для такого маневра... да і пустити ракету та продовжувати прямолінійний польот без відстрілу теплових пасток. Да і подумайте над тим, що оператор ПЗРК також міг загнати ракету і в наш літак. Може Ви рахуєте , що наші оператори знають, де буде повітряний бій і де хто зараз знаходиться? Стовідсотково не знають. Скоріш всього підловили пару Су-25, які поверталися з роботи, відстрілявши пастки. Але ГОЛОВНЕ... не хто збив... А КОГО ЗБИЛИ!!!))) Так що Слава ЗСУ!!! Та СМЕРТЬ СМЕРДЯЧИМ!!!
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07.09.2022 15:56 Відповісти
Я теж помітив, що збив переднього грача той що позаду летів. Чудово чутно, як випустив ракету. Видно, як ракета влучила. Навіщо було писати про ПЗРК?
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07.09.2022 13:31 Відповісти
1. в оригінальній новині "українські військові збили".
2. про ПЗРК - це вигадка цензорівських "редакторів". Але і вони написали "ймовірно". Ну, не військові люди, не розуміють, що бачать.
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07.09.2022 13:46 Відповісти
..ви не почуєте звук пуска ракети повітя-повітря. Вона не бахкає... І звук, який Ви чуєте не схожий на пуск ПЗРК... Повірте мені... за плечима і Афганістан і достатньо випадків спостерігання пуска ПЗРК при навчаннях, знаходячись поряд з операторами. Скоріш всього ракета ПЗРК випущена як кажуть У ДОГОН з іншого місця, а хлопці знімали.
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07.09.2022 16:02 Відповісти
Ну не буду сперечатись. У мене нема Авганістану. Але в мене є 2014-й рік і удари авіації по позиціях сєпарів. Шо то були за ракети (повітря-повітря чи повітря-земля) ну бавовна була добра... Ну на відео дійсно звук схожий на пуск ракети з переносного комплексу
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07.09.2022 19:20 Відповісти
..ну ракета повітря-повітря для наземної цілі, що комариний укус... Працюють зовсім іншим озброєнням... А якщо Ви й ще це бачили...то точно не крилатими і не повітря-повітря... А звук на відео ... не схожий...бо пуск ракети з шіпінням... працюючого двигуна...а не вибух..чи постріл чогось. Але то таке. Головне.. літак лежить, пілот гниє, Лада випускається без подушок безпеки... то може ще якась свинособака кудись заїде... )))
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07.09.2022 21:54 Відповісти
😁
Згоден. Ще забули за кабздона. Мабуть без фанери вже не може скиглити... Ну то шош подієш, а нам своє робить
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07.09.2022 23:17 Відповісти
ruzka kurwa liatajonca otszymala w ***** zasrany Perdol)))
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07.09.2022 14:03 Відповісти
Хаха
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07.09.2022 14:10 Відповісти
Так ні ж , другий літак атакував позиції на землі. Літак збитий все таки з землі. Наші воїни молодці.
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07.09.2022 14:11 Відповісти
Така лексика від наших хлопців як мед у вуха...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.09.2022 14:15 Відповісти
Героям слава!
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07.09.2022 15:56 Відповісти
Су -25 збитий нашим Міг-29ю Там чітко видно слід ракети з нашого літака!
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07.09.2022 17:03 Відповісти
Не в землю нашу полегли кацапы
А превратились в белых Жигулей..
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07.09.2022 18:00 Відповісти
Лишь бы опять не оказалось, что наш сбил нашего.
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07.09.2022 23:01 Відповісти
 
 