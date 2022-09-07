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Від початку війни РФ проти України Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За всі 195 днів війни, розпочатої Росією проти України, місто Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова ОВА Віталій Кім.

"За всі 195 днів війни Миколаїв не обстрілювали 27 днів (з сьогоднішнім днем), і чотири з цих днів були за останні 10 днів. Дійсно, стало тихіше. На мою думку, це пов’язано з тим, що наші ЗСУ знищують склади з боєприпасами. У якихось з них були ракети С-300, які призначалися для Миколаєва", - розповів очільник ОВА.

За його словами, дії росіян не піддаються логіці та аналізу. Зараз у них немає ні технічних, ні фізичних можливостей наступати на Миколаїв.

Проте це не означає, що хтось з їх керівництва не дасть команду наступати: "Вони можуть сказати своїй армії, йдіть і помріть під Миколаєвом. Таке теж можливе".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бої на Херсонщині відволікають росіян від Миколаєва, кількість обстрілів зменшилась, - Кім. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Кім, ідіть кататися на танку. Вашої заслуги в відносній тиші не має.
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07.09.2022 12:41 Відповісти
А Харків - без перерви. Тримаємося!
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07.09.2022 12:46 Відповісти
Свинособаки...
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07.09.2022 12:56 Відповісти
Знову він лізе туди куди не слід. Краще б логістикою зайнявся, вмісті ціни на все ростуть і взагалом вищі ніж на решті території країни, з водою проблеми а воно все язиком молотить.
Війна любить тишу а зеставленики ******* піаритись на війні.
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07.09.2022 13:08 Відповісти
Диванні експерди знають краще за Кіма.
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07.09.2022 16:25 Відповісти
Якщо Миколаїв українське місто, а Кім український чиновник, то чому і для кого він розмовуляє на мові ворога? Не вчив чи ненавидить українську? Чому тоді поліз до корита, якщо не бажає знати дкржавну мову? Коли "зелені" посадовці різного рівня перестануть знущатися над "мовним законом", чи челючть не та?
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07.09.2022 19:39 Відповісти
 
 