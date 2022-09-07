Волонтери "Центру спасіння життя" закупили "швидкі", машини перетнули кордон і готові до роботи на фронті. ВIДЕО
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Благодійний фонд "Центр Спасіння Життя", співзасновником якого радник глави МВС Антон Геращенко, зібрав кошти на нові "швидкі", які вже готові до роботи на фронті.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Центр спасіння життя" під керівництвом В'ячеслава Запорожця вже зібрав гроші на нові "швидкі". Автомобілі вчора пройшли розмитнення та готові до роботи на фронті. А волонтери показали, як машини перетнули кордон. Але на цьому команда не зупиняється та продовжує збір коштів", - йдеться в повідомленні.
Геращенко закликає продовжувати допомагати ЗСУ.
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Нина Карпенко
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