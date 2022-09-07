Волонтери "Центру спасіння життя" закупили "швидкі", машини перетнули кордон і готові до роботи на фронті. ВIДЕО

Благодійний фонд "Центр Спасіння Життя", співзасновником якого радник глави МВС Антон Геращенко, зібрав кошти на нові "швидкі", які вже готові до роботи на фронті.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"Центр спасіння життя" під керівництвом В'ячеслава Запорожця вже зібрав гроші на нові "швидкі". Автомобілі вчора пройшли розмитнення та готові до роботи на фронті. А волонтери показали, як машини перетнули кордон. Але на цьому команда не зупиняється та продовжує збір коштів", - йдеться в повідомленні.

Геращенко закликає продовжувати допомагати ЗСУ.

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