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Волонтери "Центру спасіння життя" закупили "швидкі", машини перетнули кордон і готові до роботи на фронті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Благодійний фонд "Центр Спасіння Життя", співзасновником якого радник глави МВС Антон Геращенко, зібрав кошти на нові "швидкі", які вже готові до роботи на фронті.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр спасіння життя" під керівництвом В'ячеслава Запорожця вже зібрав гроші на нові "швидкі". Автомобілі вчора пройшли розмитнення та готові до роботи на фронті. А волонтери показали, як машини перетнули кордон. Але на цьому команда не зупиняється та продовжує збір коштів", - йдеться в повідомленні.

Геращенко закликає продовжувати допомагати ЗСУ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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На нулі зараз гаряче,швидкі потрібні.
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07.09.2022 13:01 Відповісти
Не шоколадки з обличчям Щеневтіка звісно, але теж непогано
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07.09.2022 13:05 Відповісти
Так,але таки трохи недопрацювали.Могли б у Коливана попросити трафарет і нанести на капот чи двері цих швидких портрет найвеличнішого,щоб всі бачили-на кому тримається оборона України.
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07.09.2022 13:32 Відповісти
Зараз і клоун примажеться до них, як піарився на Гросіних швидких.
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07.09.2022 13:08 Відповісти
 
 