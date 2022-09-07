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"Армія дронів": придбано 40 безпілотників Warmate, половина з них уже на фронті, - Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська "Армія дронів" поповнилася першими 20 безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви через Monobank, ще 20 дронів ЗСУ отримають цього місяця.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Менш ніж за тиждень ви надіслали на банку mono 64 млн грн, які передали на "Армію дронів". За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця", - йдеться в повідомленні.

Федоров розповів, що дрони Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до виконання завдань у польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

На дронах українці залишили послання росіянам: "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" тощо.

Також дивіться: Армія дронів: ЗСУ отримали 472 безпілотники. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Молодці! Україна непереможна. Навіть з таким зрадним урядом.
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07.09.2022 13:11 Відповісти
Так он на свои купил? Или на наши?
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07.09.2022 13:18 Відповісти
В тексті написано
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07.09.2022 13:27 Відповісти
интересно,а вова зе --хоть один шекель пожертвовал ?
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08.09.2022 09:15 Відповісти
я так понял что свиноцабаки выставят против этих дронов минимум системы С-300, а чтобы наточняк - то и с-400...)))
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07.09.2022 13:18 Відповісти
40 дронів... ні про що. Це навіть для Притули дрібязок, а тут ціле міністерство
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07.09.2022 13:25 Відповісти
Ударні дрони потрібні, хай небагато але уже поміч, так що твій висер ні про що.
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07.09.2022 13:34 Відповісти
И ето всего за 64млн. грн. А представьте каку армию дронов можно было бы купить на десятки миллиардов гривень которые мы платим Ахметову за *зеленые тарифы*. Я даже не сомневаюсь что сейчас сепар Ахметов требует чтобы мы ему заплатили ети деньги чтобы они не пошли на укрепление нашей армии. Потому как каждая копейка украденная олигархами ето минус беспилотник или тепловизор или другое вооружение которое сейчас так необходимо на фронте.
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07.09.2022 13:45 Відповісти
Или миллиарды каломойше, которые боневтик любезно ему прощает и возвращает
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07.09.2022 14:03 Відповісти
Угу ... Треба було думати коли Міністерства підписували інвестиційні угоди з шаленими тарифами на наступні 15 років.
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07.09.2022 18:47 Відповісти
 
 