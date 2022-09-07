"Армія дронів": придбано 40 безпілотників Warmate, половина з них уже на фронті, - Федоров. ВIДЕО
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Українська "Армія дронів" поповнилася першими 20 безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви через Monobank, ще 20 дронів ЗСУ отримають цього місяця.
Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Менш ніж за тиждень ви надіслали на банку mono 64 млн грн, які передали на "Армію дронів". За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця", - йдеться в повідомленні.
Федоров розповів, що дрони Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до виконання завдань у польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.
На дронах українці залишили послання росіянам: "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" тощо.
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