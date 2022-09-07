Трофеї українських бійців на щойно захопленій позиції окупантів "Москва" на околиці Балаклії. ВIДЕО

Українські воїни показали трофей, які вони захопили після знищення російських окупантів на околиці Балаклії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиція окупантів мала позивний "Москва". На записі боєць розповідає, що до числа трофеїв, крім зброї та боєприпасів, потрапили і станції РЕБ.

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