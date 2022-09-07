31 372 33
Трофеї українських бійців на щойно захопленій позиції окупантів "Москва" на околиці Балаклії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни показали трофей, які вони захопили після знищення російських окупантів на околиці Балаклії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиція окупантів мала позивний "Москва". На записі боєць розповідає, що до числа трофеїв, крім зброї та боєприпасів, потрапили і станції РЕБ.
Топ коментарі
+54 Шимус
показати весь коментар07.09.2022 14:13
+32 Шимус
показати весь коментар07.09.2022 14:17
+25 Шимус
показати весь коментар07.09.2022 14:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
І третьої як "не буде" 😁
Приємно.
ГШ абсолютно правий, коли заборонив вищати на всю планету з досчасними перемогами тощо. Та й свинолупі, які всі свої дії розглядають тільки з точки зору "правильної картинки в телевізорі", коли в нас немає оцього "ПЕРЕМОГАВ СЕЛІ ТАКОМУ-ТО" - не знають, що їм робити, куди спрямовувати резерви в першу чергу (а спрямовувати треба все, що є, бо треба скрізь), аби зробити "правильну" картинку в телевізорі "ось ваша Перемога, дивіться, розтрощіли вщент артою, і похєру на інші втрати - головне насолили".