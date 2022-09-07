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війна (56406) знищення (4111) Балаклія (245) трофеї (171)

Трофеї українських бійців на щойно захопленій позиції окупантів "Москва" на околиці Балаклії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни показали трофей, які вони захопили після знищення російських окупантів на околиці Балаклії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиція окупантів мала позивний "Москва". На записі боєць розповідає, що до числа трофеїв, крім зброї та боєприпасів, потрапили і станції РЕБ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни затрофеїли російський БТР-Д поблизу Високопілля на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
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07.09.2022 14:13
+32
ой ышо танк в лут
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07.09.2022 14:17
+25
ну вот она Малогабаритный передатчик помех РП-377УВМ1Л.
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07.09.2022 14:19
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07.09.2022 14:13 Відповісти
ой ышо танк в лут
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07.09.2022 14:17 Відповісти
Мені цікаво, скільки вже кацапи по жесту доброй усрачки віддали нам цих Т72Б3?
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07.09.2022 15:18 Відповісти
Правильніше було б "...позиція окупантів мала позивний КРЕЙСЕР "Москва""
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07.09.2022 14:19 Відповісти
Це вже друга "Москва" йок!

І третьої як "не буде" 😁
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07.09.2022 14:27 Відповісти
Гамнисти тырнейшенал ничего не хочет сказать, это же школа, я так понимаю!
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07.09.2022 14:19 Відповісти
Вони уже напиз..., пардон, наговорилися - аж самим лячно.
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07.09.2022 16:38 Відповісти
ну вот она Малогабаритный передатчик помех РП-377УВМ1Л.
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07.09.2022 14:19 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1567464886254407680
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07.09.2022 14:19 Відповісти
позивний "Москва" , буде як з флагманом а потім з містом, згорить наx..й
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07.09.2022 14:21 Відповісти
А це не Тарас Березовець? Дуже голос схожий.
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07.09.2022 14:25 Відповісти
Схоже, що він.
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07.09.2022 14:34 Відповісти
Це він. В сусідній новині є його фото з прапором з того місця. Прикольно. Думав, що його десь в тилу залишили, щоб він відосики запилював, а він на передку. Моя шана.
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07.09.2022 14:50 Відповісти
Цей г*дон має доволі гнучкий хребет.
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07.09.2022 18:27 Відповісти
Ти значно гнучкіший. Тут в коментах, а не на фронті.
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07.09.2022 21:44 Відповісти
Саме він, Березовець 🙂
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07.09.2022 17:31 Відповісти
Поки квартальні мордовороти-орденоносці ховаються в Польщі....

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07.09.2022 21:42 Відповісти
Серп і Молот - Смерть і Голод
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07.09.2022 21:53 Відповісти
Серп і Ключ - буде луч
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08.09.2022 07:33 Відповісти
В доброму хазайстві пригодиться...
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07.09.2022 14:29 Відповісти
похоже фатальное название, переименовали бы столицу пока не поздно ...
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07.09.2022 14:34 Відповісти
в Чорнобаївку ??
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07.09.2022 16:37 Відповісти
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07.09.2022 16:39 Відповісти
Приємно. З різних джерел з'являються різні часточки новин - тут збили свинолупий літак, там захопили арсенал на околицях Балаклеї. А так як переможних реляцій немає - сам намагаєшся оцінити, де правда, де неправда, де недосказаність, який напрям руху. І ніяких неприємних емоцій щодо гойдалок "Перемога, ой, помилились, не перемога, зарада, ой, помилилися, знов Перемога!" - немає взагалі.

Приємно.

ГШ абсолютно правий, коли заборонив вищати на всю планету з досчасними перемогами тощо. Та й свинолупі, які всі свої дії розглядають тільки з точки зору "правильної картинки в телевізорі", коли в нас немає оцього "ПЕРЕМОГАВ СЕЛІ ТАКОМУ-ТО" - не знають, що їм робити, куди спрямовувати резерви в першу чергу (а спрямовувати треба все, що є, бо треба скрізь), аби зробити "правильну" картинку в телевізорі "ось ваша Перемога, дивіться, розтрощіли вщент артою, і похєру на інші втрати - головне насолили".
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07.09.2022 14:43 Відповісти
так, дуже багато пов'язане у кацапів на медіакартинку. Там де наші писали, що звільнили місцевість - туди одразу ж масово кидали кацапське м'ясо, щоб новину цю змінити. А коли тихенько відбивали, то воно під нами й залишалось.
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07.09.2022 15:41 Відповісти
Блин какая-то кликуха нефартовая - "Москва". Не сгорит, так утонет. Не взорвется, так сломается. Назвался москвою - все. Можно деревянные макинтоши готовить. Так за несколько веков до них и не дошло...
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07.09.2022 15:36 Відповісти
Карма, друже, карма.
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07.09.2022 16:41 Відповісти
OК, это Березовец, т.е. там орудует бригада Богуна.
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07.09.2022 17:15 Відповісти
глушилка нужная железяка...
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07.09.2022 19:12 Відповісти
Мы не воры. Надо вернуть все захваченные трофеи оккупантам сторицей!
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07.09.2022 21:53 Відповісти
ЗСУ - молодці! Перемога за нами!
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07.09.2022 23:16 Відповісти
 
 