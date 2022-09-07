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Наслідки обстрілу рашистами Краматорська: зруйнована вщент частина психлікарні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 7 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків удару опублікували у пресслужбі Донецької ОВА.

Зазначається, що частина будівлі знищена вщент, інші — мають пошкодження різної міри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Донеччині окупанти активно обстрілювали Краматорський район, - ОВА. ФОТОрепортаж

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Однак удари по цивільній інфраструктурі росіяни завдають щодня — ризик бути пораненим постійно зростає. На Донеччині залишатися не можна! Евакуюйтесь своєчасно — не перетворюйте себе на мішень!", - йдеться у повідомленні.
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В 2014 г.,когда Славянск был под кацами,приехал с генштаба человек в Краматорск на НКМЗ ,с задачей спецзаказ металоконструкции для армии,что бы
русосвиней выгнать.
Его вежливо послали очень далеко и сказали:"Здесь весь завод работает на Росию,никто тебе здесь ничего делать не будет"
Рассказ с его слов.
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07.09.2022 14:37 Відповісти
 
 