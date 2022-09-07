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Полонені окупанти вітають розвідників із Днем воєнної розвідки України: "Дякую, що живий. Слава Україні!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонені російські загарбники вітають українських захисників із Днем воєнної розвідки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео військові РФ дякують, що лишилися живими.

Також дивіться: Бійці ЗСУ полонили на Харківщині ворожого підполковника. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Не понял, а где в конце: "путин - *****"?
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07.09.2022 15:00
+16
Ой ***, обидели тонкую кацапскую душу хотя согласен, так делать не нада было, лучше было им ***** в хлам развалить и *********!!!
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07.09.2022 15:08
+13
treba! i esho ******** posle kazhdovo slova davati nado etim urkam
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07.09.2022 15:02
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a chomu morda bez radostnaja takaja ?!! za takuju rozhu dneg nihto nedast(c)
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07.09.2022 15:00 Відповісти
Не понял, а где в конце: "путин - *****"?
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07.09.2022 15:00 Відповісти
Так то в кінці, а тут лише початок. 😁
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Не треба цього робити! Ми ж не кацапня!
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07.09.2022 15:00 Відповісти
treba! i esho ******** posle kazhdovo slova davati nado etim urkam
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07.09.2022 15:02 Відповісти
Ой ***, обидели тонкую кацапскую душу хотя согласен, так делать не нада было, лучше было им ***** в хлам развалить и *********!!!
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07.09.2022 15:08 Відповісти
по моему ты пишешь какую-то дичь, Василий)
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07.09.2022 15:16 Відповісти
Это малопродуктивно....stesnjajus sprasitj - kogda vam posledny raz cheljustj lomali ? ja vam skazhu - posle takoi proceduri eti urodi stroem po nitochke na cipochkah hoditi budut - prosta netreba ce na video snimatj , kak eto delajut kacapi
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07.09.2022 15:11 Відповісти
Стесняйся дальше, "Незнаускас". Рекомендую не задавать дебильные вопросы незнакомым людям, либо внимательно следить за лопатой.
И купи клавиатуру либо пиши на английском, если способен, твою писанину невозможно читать.
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07.09.2022 15:28 Відповісти
ja ta sposoben i na angliskom - no ti ta kirilica-***** prochitatj latinicu nesmozhesh
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07.09.2022 15:31 Відповісти
"no ti ta kirilica-*****" - это на каком написано?
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07.09.2022 15:38 Відповісти
prochol ? a **** viebivalsa pra klaviaturu ?
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07.09.2022 15:41 Відповісти
Ты - тролль, примитивный и убогий. Гуляй.
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07.09.2022 15:45 Відповісти
na sebja posmotri....klaviatura emu nespodobaetsa 🤬 *****
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07.09.2022 15:47 Відповісти
ящитаю, ( ), что для того, чтобы человек усвоил раз и навсегда какое-то знание, которое явно противоречит его желанию и прежним знаниям, этот человек должен это знание получить через сильную эмоцию. Приставленный к виску ствол, кмк, должен способствовать правильному пониманию происходящего и запоминанию этого момента на всю оставшуюся жизнь.
имхо
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07.09.2022 15:36 Відповісти
ce ubediteljno , no ne tak izjashno kak s nogi po cheljusti
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07.09.2022 15:38 Відповісти
Родичам наших полонених це розкажеш.
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Ани нашых паланеных приныжуют по умолчанию там, по дефолту так сказать. Так что приныжуй их или не прыныжуй, а нашим от этого там точно хуже уже не будет, посмотри на азовцев для начала, как их там убивают, когда орков кормят и у них даже жирок появляется на пузиках которые потом будет ласково прицелововать ***** своими губищами в засос ниже пупка
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07.09.2022 15:13 Відповісти
Так в плохом состоянии их же на обмене не возьмут.
Как обещанно-все будут наказаны,видать ожирением их накажут.
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07.09.2022 15:27 Відповісти
Я еще б их перед обменом усыплял бы газом и заражал бы ВИЧ \ СПИД, что б по прибытию домой они своим бабам \ женам устраивали сюрприз, а дети их будущие были обречены на вечные муки. Аминь и слава Исусу Христу
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Чого робити ????
Що там не так?
уССькіє захотіли привітати українських розвідників і користуючись можливістю зробили це..
Їм же ніхто геніталії не відрізає
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07.09.2022 15:11 Відповісти
Знаєш чому росіяни так бояться чеченців? Тому що під час війни москалям відрізали голови та саджали на пляшку і це єдиний дієвий спосіб щоб зупинити бажаючи їхати в Україну вбивати за гроші.
Що стосується наших полонених, то відношення москалів до них незмінеться, як приклад таж Оленівка.
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07.09.2022 15:19 Відповісти
«Око за око, и зуб за зуб»....от Матвея гл.5 стих38
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07.09.2022 15:19 Відповісти
Какоє жалкає зрєліщє...
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07.09.2022 15:01 Відповісти
А потом скажут что это жестокое обращение с военнопленными. Челюсти русскоязычные повывихивали, в лагере макароны с сосиской будет жрать неудобно.
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07.09.2022 15:01 Відповісти
tak ani i tak skazhut tomu....bez raznici
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Головне, правильна мотивація!
З правильною мотивацією, будуть і квіти до пам'ятника Степану Андрійовичу Бандері нести!
Суки рашистськи.
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07.09.2022 15:02 Відповісти
Я не такий аиогливий, як великий Станіславський, але не вірю! Особливо тому хитрому з рудими вусами а-ля щіточка для вій. Він замість пеукпря ходить до корови, яка робить начіс йому власним язиком. Такому віри нема!
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07.09.2022 15:03 Відповісти
Пощастило ублюдкам,може колись і в засрашку свою їб###учу попадуть...
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07.09.2022 15:04 Відповісти
По-моему такой идиотизм происходит только между русскими и украинцами. Не представляю моджахедов которых заставляют кричать слава США.
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07.09.2022 15:05 Відповісти
ну все таки ментальність українців і рабсеян все таки ближче ніж до американців, там зовсім другі цінності,світогляд, а тут все досить ще схоже
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07.09.2022 15:11 Відповісти
Эмоции. У всех жопа горит. А американцы профессионалы.
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07.09.2022 15:13 Відповісти
От, курва, чєлюсть у них крива! По-людськи сказати не можуть, а все кривляють на свій свино-псєчий лад
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07.09.2022 15:09 Відповісти
Первый чеченец походу.
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07.09.2022 15:11 Відповісти
а вміють наші тролити!

це для них принизливіше ніж по кацапській морді плюха

з днем розвІдки, свінасабакі!
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07.09.2022 15:10 Відповісти
Щось вони зажурились 😂
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07.09.2022 15:11 Відповісти
Якісь у них пики невеселі, без вогнику. Наче й не раді, що живі.
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07.09.2022 15:12 Відповісти
Всьо ідьот па плану.
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07.09.2022 15:13 Відповісти
Навіщо такі привітання від ворогів? Це ж не щиро.

Нагадує як наших полоненних змушували кричати "баранахмат сіла".
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07.09.2022 15:14 Відповісти
В следующей серии нужно заставить их петь "Червону Калину" і "Батько наш Бандера"!!!
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07.09.2022 15:15 Відповісти
Як не соромно знімати таку дешеву пропагандистську хєрню в стилі Скабєєвой?
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07.09.2022 15:16 Відповісти
тут згідний, в полоні вони скажуть все що завгодно, ще й портрет Бандери будуть цілувати якщо принесеш, яка смислова нагрузка цього відео невідомо
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07.09.2022 15:19 Відповісти
згоден : Хєрня повна

Кому така утіха ? Родичам загиблих?

" тєлєзрітєлям "?

Мені ( і тим , хто поряд дивився це "кіно" ) правда .. стидобно ...

Ну.. піймали.. ввалили...відправили куди слід...а оцей цирк для чого ?

Запишіть шо вони думають про дальніш? Коли вийдуть з полону ? Як вони бачать себе після повернення додому ?

Це цікаво ..

А зараз накажи їм гі....но їсти- будуть.. аби тіко вижити ...

Ще раз - хєрня ,
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07.09.2022 15:30 Відповісти
Схожі на донбасят
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07.09.2022 15:20 Відповісти
Кольцо в нос и водить как медведя по ярмаркам.Только танец Гопак пусть разучат.
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07.09.2022 15:22 Відповісти
Якось ,, без огонька, без молодецкого задора", треба ще мабуть дати пи@ди.
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07.09.2022 15:29 Відповісти
Це точно. Не покоцані, з яйцями - і все одно якісь незадоволені. )
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07.09.2022 15:34 Відповісти
та, глупості це. За це над нашими полоненими по звірячому потім знущаються.
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07.09.2022 15:31 Відповісти
пора начинать печатать карманные разговорники для РОА.
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07.09.2022 15:50 Відповісти
Не стоило так делать. На кой их "поздравления", которые читают по бумажке. На втором видео виден лист с текстом. 🤥
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07.09.2022 16:40 Відповісти
Блювотно мені приймати нещирі вітання від переможених ворогів. Який йолоп це придумав поздоровляти нас глумом над полоненими і над нами?
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07.09.2022 16:49 Відповісти
Мобики совсем свежие аж розовые.
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07.09.2022 17:43 Відповісти
Так це не кацапи ,а лугандони бо розуміють нашу мову.
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07.09.2022 19:21 Відповісти
в задницу такие поздравление и такие видосы. Завтра их обменяют и они будут дальше Украину грязью поливать.
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08.09.2022 10:14 Відповісти
 
 