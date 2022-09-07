Українські морпіхи знищили 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С". ВIДЕО

Бійці ВМС завдали артилерійських ударів по окупантах на Донецькому та Херсонському напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

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6 вересня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.