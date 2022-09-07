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Воїни бригади спецпризначення імені Богуна зняли червоний прапор російських десантників над селом Нова Гусарівка поблизу Балаклії. ВIДЕО
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Воїни батальйону "Дике поле" першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна зняли червоний прапор російських десантників над селом Нова Гусарівка поблизу Балаклії
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з визволеного села бійці опублікували в соцмережах.
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Топ коментарі
+20 Y.M. Z.
показати весь коментар07.09.2022 17:52
+19 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар07.09.2022 17:51
+18 Владислав Васильченко
показати весь коментар07.09.2022 18:32
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Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/7/7366468
Тому що цілком зрозуміло, що принесли окупанти і проти чого бореться ЗСУ. Не "рускій мір" вони несуть, вони несуть "советский мір". Бо вже і сама росія розуміє, що її рускій мір повністю збанкрутував з усім цим псевдо-патріотизмом, крадіжками, брехнею, корупцією, божевільним президентом...
І тому вони як за останню соломинку вхопилися за догниваючий радянський труп. Звідси і червоні прапори, і серпи-молоти, і лінини-сталіни, і радянські назви і насадження культа померлого СРСР на окупованих терріторіях.
Росія, а тим більше її десантники, як і будь-які її воєнізовані банди до цього прапору не мають ніякого відношення, оскільки своїм державним прапором мають прапор фашистської РОА Власова і дивізіі СС Русланд.
Шкода, що українські військові навіть в таких дрібницях програють інформаційну війну, і борючись з російським нацизмом, проявляють зневагу до мільйонів українців, які хоча і в іншій країні, але поклали своє життя за те щоб той червоний прапор майорив над поверженим німецьким нацизмом і його російськими приспішниками - РОА, РОНА, Русландами, Казачіми станами, Руськими корпусами і іншими.