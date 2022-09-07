Воїни бригади спецпризначення імені Богуна﻿ зняли червоний прапор російських десантників над селом Нова Гусарівка поблизу Балаклії. ВIДЕО

Воїни батальйону "Дике поле" першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна зняли червоний прапор російських десантників над селом Нова Гусарівка поблизу Балаклії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з визволеного села бійці опублікували в соцмережах.

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