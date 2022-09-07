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Воїни бригади спецпризначення імені Богуна﻿ зняли червоний прапор російських десантників над селом Нова Гусарівка поблизу Балаклії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни батальйону "Дике поле" першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна зняли червоний прапор російських десантників над селом Нова Гусарівка поблизу Балаклії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з визволеного села бійці опублікували в соцмережах.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти, яких сьогодні полонили ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
Ще важливе: Українські воїни знищили баржу з окупантами і бойовою технікою на борту.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/7/7366468
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07.09.2022 17:52
+19
Красную тряпку вместе с её установившими на нашей Земле ДЛБми надо в Совок отправить
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07.09.2022 17:51
+18
07 вересня 2022 полонений підполковник орк. Харківщина.
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07.09.2022 18:32
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Красную тряпку вместе с её установившими на нашей Земле ДЛБми надо в Совок отправить
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07.09.2022 17:51 Відповісти
В мусорном мешке ‼️ГОРИТЕ В ПЕКЛЕ РАШИСТЮГИ‼️
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07.09.2022 18:36 Відповісти
Ще важливе: Українські воїни знищили баржу з окупантами і бойовою технікою на борту.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/7/7366468
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07.09.2022 17:52 Відповісти
Пика окупанта з тієї баржі, який їхав вбивати українців, але раптом йому прилетіло...
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08.09.2022 14:40 Відповісти
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07.09.2022 17:55 Відповісти
Дуже знаковий момент.
Тому що цілком зрозуміло, що принесли окупанти і проти чого бореться ЗСУ. Не "рускій мір" вони несуть, вони несуть "советский мір". Бо вже і сама росія розуміє, що її рускій мір повністю збанкрутував з усім цим псевдо-патріотизмом, крадіжками, брехнею, корупцією, божевільним президентом...
І тому вони як за останню соломинку вхопилися за догниваючий радянський труп. Звідси і червоні прапори, і серпи-молоти, і лінини-сталіни, і радянські назви і насадження культа померлого СРСР на окупованих терріторіях.
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07.09.2022 18:01 Відповісти
Ніякий культ СРСР вони не насаджують, викорисання символіки СРСР є елементом інформаційної війни, в якій вони створюють образ зрозумілого всім "радянським" людям протистяння "ниших" і "фашистів". Мімікруванням під СРСР, як переможця нацизму, Пуйлостан намагається приховати свою відверто нацистську ідеологію при цьому створюючи відповідний негативний образ українців. І Україна в цій боротьбі ще з 2014 явно програє, що ми бачимо саме на цьому відео, де українські військові паплюжать "прапор Перемоги", за встановлення якого над Рейхстагом віддали свої життя мільйони українців. Шкода, що в широкому інформаційному просторі зникли такі гасла, які мали ставити все на своє місце, а російська символіка мала би ототожнюватися виключно з колабораційною різних РОА, РОНА, Русландів і т.п. і відокремлюватися від символів перемоги над нацизмом.
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08.09.2022 14:30 Відповісти
Саветский саюз был хорошей системой для вечной власти кремлевских узурпаторов с избиранием все за. Поэтому они и стремятся вернуть этот коммунизм для власти. А зомбированных рабов будут опять кормить - завтра будет лучше.
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07.09.2022 18:20 Відповісти
знов кацапи в рогатих шепках з пентограмами та червоними ганчірками приперлись, так як і у 1918 і у 1943-44 роках.
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07.09.2022 18:22 Відповісти
07 вересня 2022 полонений підполковник орк. Харківщина.
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07.09.2022 18:32 Відповісти
Чета грустный орк.... Наверное думал, что через неделю после начала спецобосрации будет в захваченном Берлине тусить и в захваченном Париже круасаны в борделе с утреца под шампанское.... А тут полгода в какой-то Вербовке просидел в 100 км от любимой родины и почему-то попал к бандеровским голодранцам с деревянными автоматами и без цветов
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07.09.2022 20:40 Відповісти
Цікаво,скільки цєй двухзвєздочнік відгріб від наших хлопців-срана друга армєйска шобла світу.
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07.09.2022 19:29 Відповісти
Невже наші журналісти такі тупі?Нехай уже і я,пересічний українець,нападаю на журналістів."Зняли червоний прапор над селом..."Це з якого гаджета вони зняли?Зірвали червону ганчірку з нашого флагштока...Це кадирівські барани займаються зйомками,а наші воїни знищують всяку кацапську символіку...
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07.09.2022 20:46 Відповісти
Дякую дорогі наши захисники!! Низький уклін вам за те що визволяєте україну від кацапської навали та суцільного зла . Обіймаємо вас всіх !!! Бережи вас Боже.
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07.09.2022 21:12 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!🙏🙏🙏
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07.09.2022 23:36 Відповісти
Взагалі-то це не прапор російських десантників, а репліка з "прапору Перемоги" 150 стрілецької дивізії РККА, який був "піднятий" над Рейхстагом. І одним з тих, хто встановлював такий прапор був українець Олексій Берест.
Росія, а тим більше її десантники, як і будь-які її воєнізовані банди до цього прапору не мають ніякого відношення, оскільки своїм державним прапором мають прапор фашистської РОА Власова і дивізіі СС Русланд.
Шкода, що українські військові навіть в таких дрібницях програють інформаційну війну, і борючись з російським нацизмом, проявляють зневагу до мільйонів українців, які хоча і в іншій країні, але поклали своє життя за те щоб той червоний прапор майорив над поверженим німецьким нацизмом і його російськими приспішниками - РОА, РОНА, Русландами, Казачіми станами, Руськими корпусами і іншими.
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08.09.2022 13:57 Відповісти
 
 