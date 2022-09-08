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Вночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція. ВIДЕО
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Минулої ночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, спочатку спостерігалися спалахи світла, потім настала цілковита темрява. Повідомляють, що вибухнула підстанція і більша частина залишилась без електроенергії. Також є перебої з водою.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+51 Бенина Мама
показати весь коментар08.09.2022 07:25
+50 Яр Холодний
показати весь коментар08.09.2022 07:34
+29 xander 9cf28439
показати весь коментар08.09.2022 07:49
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Будь ласка, зачекайте...
Не будь ко мне жестока, жестока не будь..."
Хавайте, гниды кацапские.
Хоть щось проісходить в цьому рабському болоті.
Хтось щось чув про це ???
- Валєра, зайди а бакалію, візьми ізюм
- ага, зайти в Балаклію, взяти Ізюм. Добре!
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але чи є такий повністю громадянский об'єкт легітімною цілью?
якщо це ракета - то на мій погляд краще б їбанули по будинку ФСБ, ніж по подстанції, що дає єлектричество на житловий масив
та не вночі їбануть, а коли там буде нарада чекістів
в Белгороді також є дві школи міліції, здається одна в Белгороді, одна в Осколі
от по ним теж би непогано їбанути, вони ж били по наших общагах міліції у Харкові
на мій погляд ці цілі краще, ніж просто подстанція з єлектричеством на Харгоре (здаєтся по відео це вона)
також непогано їбануть по центру - по будинку поліцаїм та по будинку Гестапо (колишнього обкому партії) - вони там стоять поруч на центральній площі - на мій скромний погляд це теж краще, ніж єлектроподстанція на Харгоре
також там є величезна нефтебаза, й не одна
а ще там є комбанат Вітамінка, чи якось так вона називається - з цистернами аміаку та інших корисних для здоров'я росіян хімікатів
а весь Белгород існує на двох мостах між Харгорою та центром
мені здається що вони там зайві ті два моста теж
й ще один мост на окружній біля Майського
тоді весь той Белгород буде ізольований від Харкова повністю
по тих мостах же йдуть війскові колони? це означає що це легітімна ціль
Вітамінка приймає товарняки зі зброєю та хімікатами? тож навіщо вона нам?
менти та чекісти підтримуть війну? то їбаніть по ним теж, будь ласка
вони ж били також по нашим тюрьмам, на Холодной горе, також зеків русня вербує
а в Белгороде теж є величезна тюряга - вздовж річки на виїзд з Белгорода на Коротич
вони ж зруйнували не один наш істітут, а близость до тела ***** робить той інстітут легітімною цілью
я б вибрав там дещо покраще просто трансформатора на Харгорі
почав би з Вітамінки, потом школа міліції - там можно декілька тисяч росіян зачепити однієї ракетою, потім чекістів та ментов підловити на нараді, тюряга, інстітут Хорькіной, три моста, будинок Гестапо
нет света,нет воды,нет чем смыть дерьмо...холодильник потёк-продукты испортились...
в смартфон не потыкаешь и не зарядишь...
Хлопці з ЗСУ чекають маршрутку на белгород. рф )))) 07.09.2022.
https://t.me/FastFocus/31003
мабуть дочекалися)))))
а в Белгороде сейсмическая активность повышена.
хай москаляки відчувають всі переваги життя у прифронтових областях