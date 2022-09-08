Вночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція. ВIДЕО

Минулої ночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спочатку спостерігалися спалахи світла, потім настала цілковита темрява. Повідомляють, що вибухнула підстанція і більша частина залишилась без електроенергії. Також є перебої з водою.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також читайте: Російська ракета, яку випустили по Харкову, вдарила по Бєлгороду. ВIДЕО