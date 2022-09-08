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Вночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спочатку спостерігалися спалахи світла, потім настала цілковита темрява. Повідомляють, що вибухнула підстанція і більша частина залишилась без електроенергії. Також є перебої з водою.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також читайте: Російська ракета, яку випустили по Харкову, вдарила по Бєлгороду. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Электробавовна.
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08.09.2022 07:25
+50
Нічого! Хай звикають! У нас люди місяцями з вини росіян без електроенергії та тепла сидять! Тепер головне - "дзеркалка" На кожний "приліт" по ТЕЦ в Україні "від недопалків" повинна "загоряться бавовна" на ТЕЦ та єлектропідстанціях у прикордонні Росії
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08.09.2022 07:34
+29
''Вообще не хочу уезжать из Белгорода, так душевно тут''
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08.09.2022 07:49
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Электробавовна.
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08.09.2022 07:25 Відповісти
Ідеальна назва для рок-гурту
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08.09.2022 07:53 Відповісти
что бздяшно ? смейтесь--то ли еще будет !!!!
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08.09.2022 09:11 Відповісти
Кацы,та шож вы себя не бережёте 🤤
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08.09.2022 07:32 Відповісти
Пізно, від них це вже не залежить ))
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08.09.2022 08:32 Відповісти
День Земли в отдельно взятом регионе
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08.09.2022 07:32 Відповісти
Нужно соблюдать правило курения в отведенных местах
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08.09.2022 07:34 Відповісти
dyk nervničajut šo Ukraina polveka ne prixodit osvoboždatj
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09.09.2022 02:02 Відповісти
Нічого! Хай звикають! У нас люди місяцями з вини росіян без електроенергії та тепла сидять! Тепер головне - "дзеркалка" На кожний "приліт" по ТЕЦ в Україні "від недопалків" повинна "загоряться бавовна" на ТЕЦ та єлектропідстанціях у прикордонні Росії
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08.09.2022 07:34 Відповісти
100 процентів дзеркально.
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08.09.2022 07:38 Відповісти
Но зачем же, зачем? А вообще матюгами будете себе светить дорогу в темное будущее.
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08.09.2022 07:38 Відповісти
Все описание и впечатления от случившегося в 5ти матюках. Не даром и ********** у них *****!
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08.09.2022 09:37 Відповісти
Ну слава богу! Наконец-то мы стали отвечать на удар - ударом. Бог в помощь. На рашке ещё много всяких ТЭЦ, ГЭС и т.д.
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08.09.2022 07:45 Відповісти
''Вообще не хочу уезжать из Белгорода, так душевно тут''
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08.09.2022 07:49 Відповісти
"Прекрасная бавовна, не будь ко мне жестока,
Не будь ко мне жестока, жестока не будь..."

Хавайте, гниды кацапские.
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08.09.2022 07:50 Відповісти
Яка дика радість у кацапні…
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08.09.2022 07:52 Відповісти
Не їх підірвали,чом не радіти?
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08.09.2022 07:59 Відповісти
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08.09.2022 07:54 Відповісти
У Бєлгороді настав канец свєта...
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08.09.2022 07:58 Відповісти
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08.09.2022 07:59 Відповісти
ЗСУ починає переіменування рашипараши.З сьогодні ця територія називаеться П....ДА!
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08.09.2022 08:01 Відповісти
Як кацапи раді, що у них війна.
Хоть щось проісходить в цьому рабському болоті.
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08.09.2022 08:03 Відповісти
А ось нех трансформатори заряджати шмурдяком усіляким.
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08.09.2022 08:03 Відповісти
Старі люди кажуть, що дівоче прізвище дружини Залужного - Бавовненко. То може події в поки що кацапському Бєлґарадє пов"язані саме з цією обставиною ? Навіть не знаю що і думати...
Хтось щось чув про це ???
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08.09.2022 08:14 Відповісти
а бачили фотожабу?
- Валєра, зайди а бакалію, візьми ізюм
- ага, зайти в Балаклію, взяти Ізюм. Добре!
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08.09.2022 10:37 Відповісти
Бачив. Красівоє.
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08.09.2022 15:19 Відповісти
Видно скоро з'явиться новий сорт Львівського пива на кшталт цього -
""
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08.09.2022 08:14 Відповісти
"Это мы ещё и не начинали"- подумали украинцы видя панику Белгородцев.
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08.09.2022 08:21 Відповісти
сподіваюсь що це діверсія
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08.09.2022 08:22 Відповісти
Був Белгород - став Темгород!
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08.09.2022 08:23 Відповісти
От як то пох на те , що в них там рветься. Хай хоч усе !! На@рать.
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08.09.2022 08:26 Відповісти
скільки можна курити в непристосованих місцях
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08.09.2022 08:31 Відповісти
не впевнений, з точки зору помсти за Харків - так, непогано
але чи є такий повністю громадянский об'єкт легітімною цілью?

якщо це ракета - то на мій погляд краще б їбанули по будинку ФСБ, ніж по подстанції, що дає єлектричество на житловий масив
та не вночі їбануть, а коли там буде нарада чекістів

в Белгороді також є дві школи міліції, здається одна в Белгороді, одна в Осколі
от по ним теж би непогано їбанути, вони ж били по наших общагах міліції у Харкові
на мій погляд ці цілі краще, ніж просто подстанція з єлектричеством на Харгоре (здаєтся по відео це вона)

також непогано їбануть по центру - по будинку поліцаїм та по будинку Гестапо (колишнього обкому партії) - вони там стоять поруч на центральній площі - на мій скромний погляд це теж краще, ніж єлектроподстанція на Харгоре

також там є величезна нефтебаза, й не одна
а ще там є комбанат Вітамінка, чи якось так вона називається - з цистернами аміаку та інших корисних для здоров'я росіян хімікатів
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08.09.2022 08:43 Відповісти
а ще вони багато разів били по нашим мостам, наприклад в Одесі
а весь Белгород існує на двох мостах між Харгорою та центром
мені здається що вони там зайві ті два моста теж
й ще один мост на окружній біля Майського
тоді весь той Белгород буде ізольований від Харкова повністю
по тих мостах же йдуть війскові колони? це означає що це легітімна ціль
Вітамінка приймає товарняки зі зброєю та хімікатами? тож навіщо вона нам?
менти та чекісти підтримуть війну? то їбаніть по ним теж, будь ласка
вони ж били також по нашим тюрьмам, на Холодной горе, також зеків русня вербує
а в Белгороде теж є величезна тюряга - вздовж річки на виїзд з Белгорода на Коротич
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08.09.2022 09:00 Відповісти
а ще там є інстітут в центрі, здається навіть офійійно названий на ім'я ось цієї ******** курви, подружки кабаєвой
вони ж зруйнували не один наш істітут, а близость до тела ***** робить той інстітут легітімною цілью

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08.09.2022 09:09 Відповісти
Они просто должны осознать, что война не у нас, а у них тоже.
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08.09.2022 10:23 Відповісти
Біломіст насторожився...
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08.09.2022 08:54 Відповісти
еще ни разу не видел видео с нематерящимися орками, так им и надо
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08.09.2022 08:57 Відповісти
пушкино-дрочери, що з них взять
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08.09.2022 09:02 Відповісти
Мені це виглядає досить підозрілим! Адже незрозуміло, який нам з цього зиск (інша справа - нафтобази).
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08.09.2022 09:04 Відповісти
єх, жалко що наші ВСУ стільки гуманізма проявляють до кацапів
я б вибрав там дещо покраще просто трансформатора на Харгорі
почав би з Вітамінки, потом школа міліції - там можно декілька тисяч росіян зачепити однієї ракетою, потім чекістів та ментов підловити на нараді, тюряга, інстітут Хорькіной, три моста, будинок Гестапо
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08.09.2022 09:25 Відповісти
яка ракета? ето нє ми
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08.09.2022 11:25 Відповісти
а ты впопробуй без света посидеть с неделю...а свет это много решеает.. интернет,холодильник,вода...

нет света,нет воды,нет чем смыть дерьмо...холодильник потёк-продукты испортились...

в смартфон не потыкаешь и не зарядишь...
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08.09.2022 10:31 Відповісти
совпадение? ))) не думаю

Хлопці з ЗСУ чекають маршрутку на белгород. рф )))) 07.09.2022.

https://t.me/FastFocus/31003

мабуть дочекалися)))))
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08.09.2022 09:11 Відповісти
https://t.me/FastFocus/31003
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08.09.2022 09:13 Відповісти
Нет .это не мы .у нас комендантский час. Сорри за мову ворога
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08.09.2022 09:20 Відповісти
Вчера было землетрясение - в Украине никто не почувствовал,
а в Белгороде сейсмическая активность повышена.
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08.09.2022 09:48 Відповісти
Українське місто Білгород
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08.09.2022 09:55 Відповісти
Эффект линзы, наверное
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08.09.2022 09:58 Відповісти
Город Первого Салюта продолжает радовать=)
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08.09.2022 10:10 Відповісти
хай також поширюється на інші сусідні області,
хай москаляки відчувають всі переваги життя у прифронтових областях
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08.09.2022 10:14 Відповісти
очень жаль... очень жаль, что только одна подстанция взорвалась...
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08.09.2022 10:15 Відповісти
я уже лет пять как об этом говорю...наконец то услышали...))
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08.09.2022 10:27 Відповісти
Ага, смейтесь! Скоро жрать будет нечего, пожрете друг друга как пауки в банке!
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08.09.2022 10:50 Відповісти
Це тільки початок,кацапня смердюча. Далі буде....
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08.09.2022 11:10 Відповісти
"них.сибе, еб@ть,еб@ть,еб@ть,@хуєть! @****** бл@ть! 3,14зда! ХА-ХА" - короткий переказ розмови маладих касапедров
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08.09.2022 11:54 Відповісти
Шикарний аудіосупровід свинособачого мату в унісон! Це навіть цікавіше ніж відео
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08.09.2022 12:09 Відповісти
Видео, снятое заднеприводными - они и собрались там, что бы e*ать друг друга! Им свет не нужен - вот и радуются!
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08.09.2022 12:36 Відповісти
Сходка белгородских гомиков.
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08.09.2022 12:38 Відповісти
 
 