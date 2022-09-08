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Воїни 128-ї бригади підняли український прапор у селі Нововознесенське на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни 128-ї бригади підняли український прапор у селі Нововознесенське Херсонської області

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із визволеного села бійці опублікували в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+38
ЗСУ-черговий респект...
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08.09.2022 09:43
+38
СЛАВА ЗСУ
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08.09.2022 09:43
+31
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08.09.2022 09:52
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ЗСУ-черговий респект...
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08.09.2022 09:43 Відповісти
СЛАВА ЗСУ
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08.09.2022 09:43 Відповісти
👌
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08.09.2022 09:43 Відповісти
Дякуем!
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08.09.2022 09:45 Відповісти
🙏🙏🙏❤️❤️❤️Слава ЗСУ ‼️👍💙💛Дякуем Супер Героям‼️
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08.09.2022 21:44 Відповісти
Героям слава ! ! !
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08.09.2022 09:47 Відповісти
пам'ятайте, усі любителі яскравих наступів, ціна таких подій - життя наших воїнів! і мовчки слідкуйте за новинами, а свої тактичні поради тримайте при собі.
Вічна слава полеглим героям!
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08.09.2022 09:51 Відповісти
а любителям проголосувати папріколу що порадите?
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08.09.2022 09:54 Відповісти
пораджу читати книги. кожного дня
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08.09.2022 10:06 Відповісти
Слава 128-ій!!!
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08.09.2022 09:51 Відповісти
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08.09.2022 09:52 Відповісти
Героям Слава!
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08.09.2022 09:56 Відповісти
Молодці! Але чи варто повідомляти такі новини? Не зарано? Генштаб же попереджував, просив...
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08.09.2022 09:58 Відповісти
"бійці опублікували в соцмережах" - без згоди командування таке не публікують. Значить вже можна.
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08.09.2022 10:05 Відповісти
Коли ви вже зрозумієте, що Цензор - точно не те джерело, яке передчасно зливає тажмну інформацію. Ви б краще в ОПу писали про таке.
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08.09.2022 10:06 Відповісти
Нововознесенське, здається, ще вчора звільнили. Якщо про це повідомлено в новинах, то значить село вже під повним нашим контролем. Кацапи все рівно дізнались про це першими, і швидше за все, не з українських новин.
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08.09.2022 10:09 Відповісти
А що, правдиві і гарні новини має повідомляти тільки хрипла особа з бункера? Ні, хай краще це повідомляють ті, що це зробили, а не ті, що здали ці території і привчають сьогодні стадо баранів на свій голос про перемоги, заборонивши іншим це повідомляти. Ніякої шкоди немає, бо ворог добре знає де що втратив і куди потрібно драпати і підтягувати резерви.
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08.09.2022 10:17 Відповісти
На те і "Цензор", щоб цензурувати! Гарна новина. Дякую! Героям Слава!
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08.09.2022 21:36 Відповісти
І на оновленій землі
Врага не буде,супостата
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08.09.2022 10:00 Відповісти
А буде син і будем в НАТО.
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08.09.2022 10:04 Відповісти
Таке бажає наша мати. Україна понад усе
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08.09.2022 10:06 Відповісти
👍
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08.09.2022 10:09 Відповісти
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08.09.2022 10:01 Відповісти
Нехай в кожному місті, кожному селі замайорить жовто-блакитиний!
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08.09.2022 10:04 Відповісти
Ноооооо...Закарпатці молодці!Слава ЗСУ! Най завжди буде сиринча, а окупантів на нашій землі нич не буде...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.09.2022 10:33 Відповісти
«Закарпутці».
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08.09.2022 13:01 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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08.09.2022 11:05 Відповісти
Слава ЗСУ! Дякуємо за захист!!!💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Нехай щастить!!!!
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08.09.2022 13:22 Відповісти
отже, крім того, що вони ґвалтівники дітей. кацапи теж невдахи і їм доведеться жити з таким розумінням.
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08.09.2022 15:02 Відповісти
Неправильно. Не можна злочинців порівнювати з невдахами. Невдахи-також люди, а цих нелюдів на гіляку! Слава ЗСУ!
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08.09.2022 17:19 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава!
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08.09.2022 21:31 Відповісти
Слава Героям-захисникам!

Слава ЗСУ !!!
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08.09.2022 22:31 Відповісти
 
 