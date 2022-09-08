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Воїни 128-ї бригади підняли український прапор у селі Нововознесенське на Херсонщині. ВIДЕО
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Воїни 128-ї бригади підняли український прапор у селі Нововознесенське Херсонської області
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із визволеного села бійці опублікували в соцмережах.
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