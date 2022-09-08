"Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - російські полонені. ВIДЕО
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Солдати армії РФ, які потрапляють в полон, продовжують запевняти українських воїнів, що не знали куди їдуть.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео, на якому полонені росіяни намагаються саме таким чином виправдати своє перебування в Україні зі зброєю в руках.
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Топ коментарі
+89 Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар08.09.2022 10:13
+70 Нина Лабунская
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+64 Яр Холодний
показати весь коментар08.09.2022 10:45
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Будь ласка, зачекайте...
Обменные рашисты должны быть в таком состоянии, чтобы
а) не могли полноценно работать
б) должны были содержаться родиной за счёт налогоплательщиков
в) не могли размножаться
Под эти параметры подходят пенсионеры с травмами или без конечностей. Остальные должны стать удобрением.
Контрактники государственных вооруженных сил тоже подписывают контракт о том, что их работодатель - государство, рано или поздно, по его необходимости, будет использовать их в качестве вооруженных людей для которых работа по убийству граждан недружественных стран, не будет подпадать под уголовную статью "Убийство".
Только срочники, которые именно в этом статусе и находятся, являются полностью подневольными и реально могут не знать куда едут, когда, объявив выезд на учения, командование может их переправить за пределы страны и заставить, под предлогом нарушения присяги, измены родине и другой подобной хрени, запугать "малолетних" пацанов и заставить реально воевать.
бажання захищати свою державу , свою Батьківщину!
Рагуль навчанню не піддається!
а ти, лайно, ставиш мiж українськими захисниками та кацапо-ординськими оркми знак рiвностi.
тьфу на тебе.
а говорят так, потому что так учат на инструктажах : "о способах и методах выживания в плену".
с этими ублюдками нужно разговаривать по другому, как на войне. надеюсь вы правильно понимаете
країнах таку практику проводять. Якщо я не помиляюся з гвалтівниками
так поступають в Польщі.
Но такого рода спичи - априорно бессмысленны. А в особенности, перед несколькими пленными.
Кроме того (личное наблюдение): победители и побежденные всегда говорят на разных языках (даже если и говорят на одном), а переводчиков... Переводчиков, к сожалению, всегда не хватает...
вони погодилися за 200-300 тисяч їхніх рублів.
нашо оця комедія - чого ви приїхали.
а на який куй міняти наших?
полон потрiбен, але розмовляти потрiбно iнакше.
выводит из себя, когда пишут русские, руськi. вони росiянцi, кацапи.
і мають право ...
Черговий іхтамнєт!!!
незнання законів не звільняє від відповідальності!
А вообще-то не имеет значения знали или нет. Они пришли убивать.