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"Я бы и сам поехал, но мне нельзя - у меня бронь", - губернатор Хабаровського краю РФ Дегтярьов про війну в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, що він поїхав би на війну в Україну, але не може, бо у нього бронь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дегтярьов похвалив росіян, які добровільно вирушили в Україну.

"Нельзя бросать пост, а так бы, ...", - сказав намісник Путіна в Хабаровському краї і посміхнувся.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - російські полонені. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+64
Приезжай,отдохнешь,позагораешь

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08.09.2022 11:14
+48
Приезжай, мы с тебя здесь быренько бронь снимем.
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08.09.2022 11:15
+40
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08.09.2022 11:21
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кажете, цим він знущається з м'яса?
Ну, хіба що - як місцевий мажор. Та пофіг.
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08.09.2022 11:14 Відповісти
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.
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08.09.2022 11:57 Відповісти
этот дебил даже не знает как его должность называется ---НЕ "командир штаба теробороны ", а НАЧАЛЬНИК штаба теробороны
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08.09.2022 22:00 Відповісти
Приезжай,отдохнешь,позагораешь

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08.09.2022 11:14 Відповісти
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08.09.2022 11:21 Відповісти
Можна купатися вода тепленька😃
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09.09.2022 00:56 Відповісти
асвабадитель решил позагарать
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08.09.2022 12:26 Відповісти
Підсмажений, з коринкою на палочькє, як дєди ваєвальЄ...
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08.09.2022 15:12 Відповісти
Приезжай, мы с тебя здесь быренько бронь снимем.
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08.09.2022 11:15 Відповісти
на японців чекає..
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08.09.2022 11:15 Відповісти
Треба його зробити невііздним з московитского гулагу зовсім , а то іздіть на Балі відпочивати
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08.09.2022 11:16 Відповісти
Приедь, мил друг!
Откажись от брони и приедь!
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08.09.2022 11:16 Відповісти
Сюр якиись -- наишов чим прикалуватись.
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08.09.2022 11:19 Відповісти
Он наверное рыдает день и ночь из-за своей "брони"
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08.09.2022 11:20 Відповісти
На своє законне місце,до жиріка в купєль, ****.
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08.09.2022 11:21 Відповісти
мені ще треба мордонь від'їдати...
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08.09.2022 11:23 Відповісти
а сюди своє мясо відправляють без броні, без касок. ну і добре)
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08.09.2022 11:23 Відповісти
Та давай, ссыкун, приезжай!
Ну нах ту бронь!
Встретим...
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08.09.2022 11:24 Відповісти
Відкрито стебеться з ідіотів, пластиковий стаканчик для губернатора це жесть, ще б псячу миску поклали, "сверхдержава".
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08.09.2022 11:25 Відповісти
це у нього на інтервью пластиковий стаканчик а у дома золоті батони і унітази шикарніші ніж у януковича, так як ресрурсів там набагато більше ніж в України то крадуть там в рази більше ніж у нас,і такі губернатори грошима підтиратися ходять на золоті унітази,а стадо баранів за чий рахунок цей весь банкет їдуть в Україну наводити порядок,ідіоти одним словом
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08.09.2022 11:31 Відповісти
там два стаканчики)в одному)
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08.09.2022 12:02 Відповісти
Дело не в "брони" ! Стесняется сказать, что не пройдёт медкомиссию - ему Жирик так раздолбал дупло, что самопроизвольно выпадают какашки !
Ну, а на войне этот процесс будет непрерывным !
Короче: - У меня бронь, но вы держитесь !
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08.09.2022 11:26 Відповісти
Хитрая зараза. Вы там умирайте за Путина или за черт знает что. А у меня бумажка-какашка.
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08.09.2022 11:26 Відповісти
Бронь - це можливість, а не обов'язок
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08.09.2022 11:31 Відповісти
Какая нахер бронь, что он ******? Разве на раисе объявленно военно положение?
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08.09.2022 11:34 Відповісти
Ай молодца!!!
Ему нельзя, у него бронь!
А долб..бам можно, кото же им, длоб..бам бронь то даст!
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08.09.2022 11:37 Відповісти
«Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!», - написал Рогозин в своем твиттере.
___________________________________________________________________________________

Это он написал в 2014.
Очень хотел поехать в Славянск, но не смог.
Ему, правда, не "броня" помешала", а просто не успели под Славянском вырыть и обустроить личный салон-окоп с теплым сортиром, ванной и кухней под рогозинские габариты и запросы
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08.09.2022 11:37 Відповісти
Почекай, скоро і до тебе сусіди прийдуть, і бронь тобі ,рашистська погань, не допоможе!!!!
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08.09.2022 11:37 Відповісти
Ех, а так хотелось поехать. Но низзя. Меня семеро держат. Аж сам заржал такую х*ню впорол
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08.09.2022 11:39 Відповісти
Так вот у кого вся бронь. А орков без брони бросают на фронт. Вся бронь у губернатора и он ее охраняет
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08.09.2022 11:42 Відповісти
Таких дебилов даже в армию не берут, а в губернаторы запросто.
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08.09.2022 11:43 Відповісти
Якби ти падаль, на той світ поїхав, без броні!
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08.09.2022 11:57 Відповісти
Броненосец, пілять! У нас теж таких броненосцев вистачає, сидять з червоними , нажертими мордами по кабінетам і чекають що впаде вкрасти.
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08.09.2022 12:02 Відповісти
Це ж вдова жириновського,в неї не бронь,а жим-жим,і баб поки на расєє не беруть,може коли закінчяться угольки,тоді.
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08.09.2022 12:02 Відповісти
Да,кацапы,скот безмозглый,даже ваш мудак-губернатор ржет над вами!
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08.09.2022 12:05 Відповісти
Не переймайся, кнуряко!
ССО самі до тебе приїдуть, хай но трохи звільняться руки!
З усім своїм.
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08.09.2022 12:12 Відповісти
ростом велик, умом слаб... ссыканул дегтяришко... кацапы вообще по натуре своей свинопасы ссыкливые и грязные...
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08.09.2022 12:18 Відповісти
Мьі врага бьі на рога, только шкура дорога.
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08.09.2022 12:20 Відповісти
видел его по роств Словарный запас как у Эллочки Людоедки из 12 стульев. Такие и нужны, бессловесные.А Броня не запрещается прямому губеру служить, а запрещает военкому выдать повестки.
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08.09.2022 12:29 Відповісти
Я уже снял бронь, тебя ждут!
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08.09.2022 12:30 Відповісти
Ні, він буде і далі лигати потапці та книші.
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08.09.2022 12:37 Відповісти
от не стримався все-таки в кінці
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08.09.2022 12:43 Відповісти
- Да што вы, я бы с удовольствием, я бы обомя ногами пошёл! Но не могу, мне же ссыкотно и я же не долбо(ОЙ)б, шо бы вестись на то, шо я вам убогим тут втираю...
А шоб "не", то я бы ууух...
Но вот...
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08.09.2022 12:53 Відповісти
Хабаровский шишок , ты , хоть знаеш, вообще где Украина ? Сиди , моль таежная , и мычи в кедровнике , освободитель куев , я бы , куябы...
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08.09.2022 14:31 Відповісти
завтра его уволят
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08.09.2022 15:06 Відповісти
Это ж его от ЛДПР вместо посаженного Фургала поставили.. после того как народ начал протестовать и походы устраивать. Дебил, 2 слова не свяжет, Янык в молодости. Тупой, наглый, спортивный, и услужливый. У жирика в бассейне плавал вместе с другими "мальчиками", проходил боевое "крещение". А народ походы походил, да и заглох.
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08.09.2022 19:09 Відповісти
Я бы и сам поехал,но мне руку оторвали,когда в военкомат тащили.
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08.09.2022 22:11 Відповісти
В Україну з болота не потрібно їхати,назад буде тільки одна дорога -в пластиковому пакеті,якщо запчасті будуть.
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08.09.2022 22:21 Відповісти
"я бы сам поехал, но не поеду, у меня важная отмазка, а вы дурачки едьте"
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09.09.2022 09:33 Відповісти
 
 