"Я бы и сам поехал, но мне нельзя - у меня бронь", - губернатор Хабаровського краю РФ Дегтярьов про війну в Україні. ВIДЕО

Губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, що він поїхав би на війну в Україну, але не може, бо у нього бронь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дегтярьов похвалив росіян, які добровільно вирушили в Україну.

"Нельзя бросать пост, а так бы, ...", - сказав намісник Путіна в Хабаровському краї і посміхнувся.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - російські полонені. ВIДЕО