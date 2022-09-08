"Я бы и сам поехал, но мне нельзя - у меня бронь", - губернатор Хабаровського краю РФ Дегтярьов про війну в Україні. ВIДЕО
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Губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, що він поїхав би на війну в Україну, але не може, бо у нього бронь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дегтярьов похвалив росіян, які добровільно вирушили в Україну.
"Нельзя бросать пост, а так бы, ...", - сказав намісник Путіна в Хабаровському краї і посміхнувся.
Топ коментарі
+64 Перехватчик
показати весь коментар08.09.2022 11:14
+48 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар08.09.2022 11:15
+40 Роман с камнем
показати весь коментар08.09.2022 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
Ну, хіба що - як місцевий мажор. Та пофіг.
Откажись от брони и приедь!
Ну нах ту бронь!
Встретим...
Ну, а на войне этот процесс будет непрерывным !
Короче: - У меня бронь, но вы держитесь !
Ему нельзя, у него бронь!
А долб..бам можно, кото же им, длоб..бам бронь то даст!
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Это он написал в 2014.
Очень хотел поехать в Славянск, но не смог.
Ему, правда, не "броня" помешала", а просто не успели под Славянском вырыть и обустроить личный салон-окоп с теплым сортиром, ванной и кухней под рогозинские габариты и запросы
В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался, - а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
.....
(В. Высоцкий)
ССО самі до тебе приїдуть, хай но трохи звільняться руки!
З усім своїм.
А шоб "не", то я бы ууух...
Но вот...