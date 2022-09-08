"Ви взагалі розумієте, що таке наступ?", - як ультраси з Криму, Миколаєва та Одеси воюють на півдні України. ВIДЕО

Тривалий час футбольні фани з Одеси, Миколаєва та Криму, що стали на захист України зі зброєю в руках в складі одеської тероборони, стримували атаки ворога неподалік передових позицій у Миколаївській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме про цей період у житті "ультрас" йдеться у великому сюжеті журналістки "Громадського" Анастасії Станко.

"Наша зустріч відбулася незадовго до початку активних наступальних дій на півдні з боку Збройних сил України. Більшість хлопців - уже ветерани. Кілька років свого життя вони віддали, воюючи на сході України, здебільшого в полку "Азов". Частина їхніх побратимів і друзів уже загинули або потрапили в полон у боях за Маріуполь. Бійці показують тіла так званих "днрівців", яких покинули на цій ділянці фронту росіяни, коли відступали. Хлопці кажуть, що з радістю обміняли б їх на своїх загиблих товаришів з "Азовсталі", але ці тіла поки що нікому не цікаві. Поки всі тут готуються до наступальних дій української армії. Мотивація висока, бо у частини підрозділу дім - в окупації. Ніхто з нас ще не знає, що не всі з цього контрнаступу повернуться живими", - пишуть автори сюжету у дописі.

Один з героїв сюжету - Станіслав Алексапольський, загинув 29 серпня при штурмі російських позицій, намагаючись врятувати життя іншому бійцю. Станіславу було 32 роки.

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