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війна (56406) фанати (133)

"Ви взагалі розумієте, що таке наступ?", - як ультраси з Криму, Миколаєва та Одеси воюють на півдні України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Тривалий час футбольні фани з Одеси, Миколаєва та Криму, що стали на захист України зі зброєю в руках в складі одеської тероборони, стримували атаки ворога неподалік передових позицій у Миколаївській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме про цей період у житті "ультрас" йдеться у великому сюжеті журналістки "Громадського" Анастасії Станко.

"Наша зустріч відбулася незадовго до початку активних наступальних дій на півдні з боку Збройних сил України. Більшість хлопців - уже ветерани. Кілька років свого життя вони віддали, воюючи на сході України, здебільшого в полку "Азов". Частина їхніх побратимів і друзів уже загинули або потрапили в полон у боях за Маріуполь. Бійці показують тіла так званих "днрівців", яких покинули на цій ділянці фронту росіяни, коли відступали. Хлопці кажуть, що з радістю обміняли б їх на своїх загиблих товаришів з "Азовсталі", але ці тіла поки що нікому не цікаві. Поки всі тут готуються до наступальних дій української армії. Мотивація висока, бо у частини підрозділу дім - в окупації. Ніхто з нас ще не знає, що не всі з цього контрнаступу повернуться живими", - пишуть автори сюжету у дописі.

Один з героїв сюжету - Станіслав Алексапольський, загинув 29 серпня при штурмі російських позицій, намагаючись врятувати життя іншому бійцю. Станіславу було 32 роки. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Трибуна Героїв": українські ультрас створили фонд, який допомагатиме сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Борони Боже від "с шашкой наголо"!

Тільки послідовність дій і порядок!
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08.09.2022 11:49 Відповісти
Більше всього я би хотів почути "як воюють Слуги"...
Але це, напевно, вже тільки після перемоги буде дуже багато "ахренітельних казочок".
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08.09.2022 11:54 Відповісти
Джербоа,ти в Україні і дуже допитливий.Відриваєш попку від дивана і в Херсон,Харьків,Донецьк.Підходиш до солдат і просте питання-ти Слуга Народу ,чи ні?Попрацюй трохи опитувальником.Я так розумію,що ЄС так і зробила.Тепер ми всі знаєм,що вони,ЄС,почали контрнаступ скрізь.А може це "ахрэнительная казочка"?
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08.09.2022 14:12 Відповісти
"Батальйон Монако" прокинувся?
Вам взагалі слова не давали.
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08.09.2022 14:17 Відповісти
Поки що жодного з СН на війні не було помічено. Їх взагалі-то не багато, пишуть що 2000 на країну (вікі), і десь більше сотні вже зрадників та колаборантів, що зафіксовано або їх було знищено.
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08.09.2022 14:43 Відповісти
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08.09.2022 12:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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08.09.2022 12:38 Відповісти
Наші дорослі діти - справжні герої.
Дякуємо вам.Бережіть себе.
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08.09.2022 14:11 Відповісти
 
 