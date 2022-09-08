Українські бійці затрофеїли БМП-1 на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни на Харківщині захопили ворожу БМП-1 у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм здобутком бійці похвалилися у соцмережах.
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phantom4
показати весь коментар08.09.2022 13:43 Відповісти Мені подобається 1
Грышка Распутный 2
показати весь коментар08.09.2022 14:25 Відповісти Мені подобається 3
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