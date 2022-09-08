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Українські бійці затрофеїли БМП-1 на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни на Харківщині захопили ворожу БМП-1 у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм здобутком бійці похвалилися у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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08.09.2022 13:43 Відповісти
"За вдв, *****... Аа-ха..." (с)
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08.09.2022 14:25 Відповісти
 
 