Поліція обшукала відомих львівських волонтерів Літинського та Островського у справі про продаж авто. ВIДЕО
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Поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. Поліцейські повідомляють, що викрили шахрайську схему з привласнення донатів під виглядом благодійного фонду.
Про обшук у своєму помешканні Літинський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Сам він зараз перебуває в Польщі, куди поїхав по ще одну автівку для ЗСУ.
"Дружину з дітьми тримали біля двох годин, відмовляючись попросити сусідів зайти. Відмовили в базовому праві - праві на юридичну допомогу. Лікарі констатували передінфарктний стан... 7-8 дорослих чоловіків..." - пише Літинський.
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Приблизно в цей самий час обшуки відбулись і в помешканні Островського, який також займався пошуком та ввезенням автомобілів для ЗСУ.
"Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, "йдемо прицепом". Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку", - цитує Островського Lb.ua.
Святослав Літинський разом з однодумцями ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів. Про збірку коштів і всі витрати він звітував на своїй сторінці.
У поліції Києва повідомили про викриття шахрайської схеми під виглядом благодійного фонду.
"До складу злочинної групи входило троє осіб. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, які призначались для українських військових. Тепер їм загрожує до семи років в’язниці", - йдеться у повідомленні.
В поліції повідомили, що зараз тривають "обшуки за місцями мешкання правопорушників у Києві, Київській області та Львові".
Провадження розпочали за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.
"Також вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні злочину", - повідомляють в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Не хочешь так само збагатитись - ми тут всі тільки дякувати тобі будемо!
"Дружину з дітьми тримали біля двох годин, відмовляючись попросити сусідів зайти. Відмовили в базовому праві - праві на юридичну допомогу. Лікарі констатували передінфарктний стан... 7-8 дорослих чоловіків..." - пише Літинський."
Джерело: https://censor.net/ua/v3365881
А от чинушам підконтрольної преЗЕденту обладміністрації, яка малює дозволи для виїзду за кордон для членів сімей ригованов, повне сприяння і "криша".
"22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.
Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець».
Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся."
це спеццом, щоб забули, що керівництво держави розкрадає гуманітирку сотнями вагонів, вантажівок..
та вся гуманітарка - на олх, засоби гігієни так точно..спецом дивилась після закликів волонтерів скинутись на пелюшки, простирадла та памперси для шпиталів..там навіть фото є!! без перекладів, наліпок й таких брендів, яких не було і немає навіть у торгівельних та аптечних мережах
Не все волонтеры кристально чисты.
Не все волонтеры мошенники.
У Львові на світанку прийшли з обшуком до ще одного волонтера, Святослав Літинський .
Переслідування волонтерів стає системним.
Влада робить усе можливе, щоб переконати людей: збір коштів і допомога армії є небезпечними. Кожен, хто за власною ініціативою вирішує щось купити для військових, ризикує одного ранку відкрити двері бравим хлопцям з постановою про обшук.
Вони перериють квартиру, заберуть гроші і цінності, конфіскують ноут твоєї дитини і винесуть все що захочуть.
А ти потім місяцями ходитимеш до слідчого без надії повернути вкрадене.
Так, як уже три місяці ходять ужгородські волонтери.
І у кінцевому підсумку отримаєш пляму на репутації на все життя.
Скільки тих, хто хотів би стати волонтером, зараз подивиться на цей цирк і відійде від гріха подалі?
З усього виходить, що у нас лишилася тільки одна священна корова.
А ні, дві: чиновники, які крадуть гуманітарку вагонами, але мають вічну індульгенцію на все від головного Зе-розпорядника.
І пул "придворних" волонтерів, які чим далі, тим більше виконують роль димової завіси.
Дим є, піар є, а вихлопу нема, все як у тумані.
Зате нічим не загрожують чинній владі.
зате полоненим по 7-8 рочків дають сучій кацапні, замість уранових копалень за війну..а козломорді - азовцям смерний вирок..за те, що боронили свою землю..
будь яке дійство можна довести до абсурду..
і знову, нас від чогось відволікають!!
вихід тільки один - знайти і спалити живцем одну із цих зелених "зондеркоманд", тоді ці під@ри будуть боятися
Или делами против Стерненко?
На полігоні неподалік Києва відбулися навчання із застосуванням багатоцільового робота THeMIS. Унікальну новітню машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, привіз в Україну Петро Порошенко. Спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри» започаткований проект «Журавель» - розповідає п'ятий Президент. Назвали його у пам'ять про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги.
За легендою навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку і отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.
Засновниця батальйону «Госпітальєри», медик-доброволець, народна депутатка від «Євросолідарності» Яна Зінкевич зазначає - така техніка дійсно дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою. «Я хотіла б подякувати Естонії за розробку. Подякувати Петру Олексійовичу за купівлю, за наше партнерство. Тому що це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, уже в найближчий час ми зможемо проводити перші евакуації», - говорить Зінкевич.
«Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проект, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно - і з точки зору ціни? і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві», - наголосив Петро Порошенко.
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань, наголошує: для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій війні. «Ми щасливі допомогти вам, допомогти «Госпітальєрам» і надати вкрай важливі новітні технології». - говорить Посол.
П'ятий Президент розповів, що під час візиту до Естонії колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили його продемонструвати можливості бойового робота.
«Він пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами. Але пам'ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж «Госпітальєри». Бо на сьогоднішній день «Госпітальєрами» врятовано вже більше 5 600 українських воїнів - низький уклін їм за це», - наголосив Порошенко.
«Ми розпочинаємо ще один проект. Найближчим часом в Україну прибуде броньований Pinzgauer, який буде також виконувати функцію евакуації і швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні», - повідомив Порошенко.
«Але сьогодні ми концентруємось на нашому роботі, ви побачили його можливості, його швидкість, його захищеність. Ми його доопрацьовуємо разом, як сказала Яна, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті», - зазначає Порошенко.
«Це вписується у нашу концепцію. Єдине слово, яким зараз живуть всі українці, єдина мета - це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Це - лише початок. Якщо в нас все вдасться зараз, ми будемо чекати додаткових партій, які мають надійти в Україну», - зазначає Порошенко. Він також зауважив, що росіяни вже оголосили полювання за цією технікою і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. «Марно - ми його нікому не віддамо. Ні українську землю - ні українського тепер вже робота», - попередив Порошенко.
П'ятий Президент разом із Послом Естонії та Яною Зінкевич встановили на «THeMIS» офіційну сиволіку проекту «Журавель», яку створив відомий український музикант і художник Юрій Журавель - однофамілець загиблого героя-морпіха.