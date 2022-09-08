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Музикант Голик написав пісню "Піхота" на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український музикант випустив дебютне відео на пісню "Піхота". Цю композицію він створив на слова української захисниці Юлії Євдокимової, яка зараз боронить Україну в зоні бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро вже понад 9 років він працює у великій IT-компанії в Дубліні. Проте весь цей час він продовжував писати вірші та пісні. Вірш "Піхота" потрапив до Діми через знайому волонтерку, яка активно допомагає підрозділам на передовій на Донецькому напрямку, пише Караван.

Музикант Голик написав пісню Піхота на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій 01

Основою відео, створеного компанією ZooCinema, стали фотознімки українських військових, а також дитячі малюнки, які діти передають нашим захисникам. На одному з фото можна побачити і авторку слів, Юлію Євдокимову. Сама військова розповіла, як була вражена тим, що Дмитру вдалося створити пісню саме такою, якою вона її уявляла, незважаючи на те, що між ними були тисячі кілометрів.

Музикант Голик написав пісню Піхота на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій 02
Музикант Голик написав пісню Піхота на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій 03

Наразі Юлія збирає кошти на МедЕвак броньоване медичне авто для евакуації поранених з поля бою для одного з її рідних підрозділів.

Реквізити для допомоги:

4731185632108111 - ПриватБанк, Коваль Юлія.

Також читайте: У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Респект авторам пісні! Слава українським воїнам! І смерть клятим ворогам.
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08.09.2022 15:29
+12
Какая красивая,светлая девушка!Храни тебя Господь! Сильная песня!
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08.09.2022 15:33
+10
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08.09.2022 15:06
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08.09.2022 15:06 Відповісти
Респект авторам пісні! Слава українським воїнам! І смерть клятим ворогам.
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08.09.2022 15:29 Відповісти
Какая красивая,светлая девушка!Храни тебя Господь! Сильная песня!
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08.09.2022 15:33 Відповісти
Піхота,сама дійова одиниця ЗСУ, тримається, вгризається в землю,стікає кровью, але вистоює день за днем. Бережіть себе і нехай вам завжди буде допомога
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08.09.2022 15:58 Відповісти
Борщівка, Харківщина 💛💙 Наступними днями буде багато фоток з українськими прапорами над звільненими населеними пунктам
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08.09.2022 17:58 Відповісти
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
(Леся Українка)
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08.09.2022 18:05 Відповісти
Бережіть себе!
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08.09.2022 18:18 Відповісти
Просто сила!!!!!
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08.09.2022 21:26 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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08.09.2022 21:32 Відповісти
Аж шерсть по телу дыбом встала и слеза навернулась. Силища в песне неимоверная
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08.09.2022 22:24 Відповісти
 
 