УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16173 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
31 754 41
вибух (3754) війна (56511) Запоріжжя (1441)

Вибух на блокпосту окупантів "Тарілка" в захопленій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російським загарбникам прилетіло на блокпост "Тарілка" в окупованій Василівці в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху опублікований у соцмережах. Блокпост "Тарілка" відомий тим, що на ньому окупанти найдужче знущалися над мирними українцями, що намагалися виїхати з окупованої Херсонщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. "Наступному - приготуватись", - мер Федоров. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Тарілка має належати пузатим даїшникам, а не расєянській підорві
показати весь коментар
08.09.2022 15:51
+39
Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.
показати весь коментар
08.09.2022 15:48
+32
Душевненько, так по домашнему бабахнуло
показати весь коментар
08.09.2022 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.
показати весь коментар
08.09.2022 15:48 Відповісти
куріння
показати весь коментар
08.09.2022 15:51 Відповісти
та не местный поп кадилом освящал от ракет аэродром и что то пошло не по плану...
показати весь коментар
08.09.2022 15:54 Відповісти
Кэт спустилась в подвал и увидела два зеленых глаза, горящих в темноте. - Ой, крыса, - с испугом сказала она. - Сама ты крыса, - обиделся Штирлиц.
показати весь коментар
08.09.2022 16:28 Відповісти
Тарілка - це найвідомійший в Україні пост ДПС(ДАЇ).
показати весь коментар
08.09.2022 15:48 Відповісти
Тарілка має належати пузатим даїшникам, а не расєянській підорві
показати весь коментар
08.09.2022 15:51 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 16:00 Відповісти
Звідки кацапам знати тонку українську душу ))).....Це я про пузатих даїшників, якщо шо....
показати весь коментар
08.09.2022 16:02 Відповісти
як мінімум Тохє Гєращенко
показати весь коментар
08.09.2022 17:36 Відповісти
Удивительно что пузатые даишники еще не отжали тарелку у рузьни.
показати весь коментар
08.09.2022 19:22 Відповісти
І менти багато років поспіль, паслися на незрозумілих правилах її об'їзду.
показати весь коментар
08.09.2022 15:55 Відповісти
Та тарілка з незрозумілим об'їздом мені завжди нагадує одну життєву ситуацію з 90-х, котра трапилась з двома моїми добрими знайомими, обидва Володимири.

Отже, спускаються вони "буханкою" з боку Запоріжжя до тої "тарілки". А той що за кермом і каже:
- Володька, ось зараз побачиш цікавий пост ДАІ, що схожий на літаючу тарілку.
Доїхали вони до поста і Володя, що за кермом починає об'їзджати ту тарілку з лівого боку в напрямку Мелітополя, тобто поїхав "проти шерсті". На що інший йому й каже:
- Дивись, Вовка, дійсно літаюча тарілка, навть інопланетяни з неї повиходили.
Тоді з бензином туго було, доведось "інопланетянам" 10 літрів з бака вицідити.
показати весь коментар
08.09.2022 16:27 Відповісти
Там ще один прикол з поворотом на Запоріжжя, зі сторони Енергодару. Три полоси, прямо на Мелік, і дві, поворот наліво, одна з яких на Запоріжжя. Так ось, головне не переплутати. Середня, то дійсно поворот на Запоріжжя. А крайня ліва, то навкруги тарілки, назад до Енергодару. Спроба виїхати з неї на правильну полосу, теж викликає появу пузатих прибульців
показати весь коментар
08.09.2022 16:54 Відповісти
проезжал там когда бывал в Энергодаре, гдето даже фото есть ))) интересное место, жалко если разнесло взрывом.
показати весь коментар
08.09.2022 16:52 Відповісти
Душевненько, так по домашнему бабахнуло
показати весь коментар
08.09.2022 15:48 Відповісти
Получается Бавовна на Тарелочке, кушайте, не обляпайтесь
показати весь коментар
08.09.2022 15:49 Відповісти
Бєс панікі.
показати весь коментар
08.09.2022 15:50 Відповісти
тарелку накрыло тазом.
показати весь коментар
08.09.2022 15:50 Відповісти
КЦ для піпелаца вибухнули, тепер лишилося тільки транслюкуватися...
показати весь коментар
08.09.2022 16:06 Відповісти
звездой ее накрыло, звездой на букву "п"
показати весь коментар
08.09.2022 17:49 Відповісти
Мабуть калєктівний вибух лапатних пєрдаков...
показати весь коментар
08.09.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 15:56 Відповісти
Вже і deepstatemap показує зміну залежності територій на фронті!
показати весь коментар
08.09.2022 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5jYYzl1b1c0
показати весь коментар
08.09.2022 16:08 Відповісти
Сили Оборони знищили російську базу на Півдні України.https://twitter.com/2uwmp/status/1567787795061555203?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567787795061555203%7Ctwgr%5E7353008802e2e432fe78fbecf96205b0560c4626%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F9%2F8%2F514764%2F
показати весь коментар
08.09.2022 15:57 Відповісти
Пишуть що в Криму зараз теж Бавовна .Євпаторія
показати весь коментар
08.09.2022 15:58 Відповісти
"ЕвпаторИя - бавовны мелодИя!" (Софа Роатру)
показати весь коментар
08.09.2022 16:12 Відповісти
Блінкін в Київі тіскає Патрона
показати весь коментар
08.09.2022 16:00 Відповісти
Ща Патрон йому щось розмінує ))
показати весь коментар
08.09.2022 16:08 Відповісти
А-а-а, іспуглісь... Дати б їм ще коліном під зад...
показати весь коментар
08.09.2022 16:01 Відповісти
блокпост "Пательня"...
показати весь коментар
08.09.2022 16:02 Відповісти
гарно так, вони всі бігають, суєтяться!?
показати весь коментар
08.09.2022 16:11 Відповісти
Обстрел бизнеспартнёров - это уже совсем не по братски . Блокпосты с 14-го года были неприкосновенны . Видно что-то совсем уже бизнес не заладился .
показати весь коментар
08.09.2022 16:19 Відповісти
Напевне марсіяни конкурента прибрати вирішили.
показати весь коментар
08.09.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2022 16:36 Відповісти
"Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому."(Р.Р)
показати весь коментар
08.09.2022 16:38 Відповісти
Нова страва - смажений орк на тарілці.
показати весь коментар
08.09.2022 16:57 Відповісти
все кацапи бєгают, суєтяцца...
показати весь коментар
08.09.2022 17:39 Відповісти
В Васильевке наши Герои минуснули РЭБ моцква-1 за 57 лямов баксов и теперь она способна толькоретранслировать выступления кабздона.
показати весь коментар
09.09.2022 11:38 Відповісти
 
 