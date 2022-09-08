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Вибух на блокпосту окупантів "Тарілка" в захопленій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО
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Російським загарбникам прилетіло на блокпост "Тарілка" в окупованій Василівці в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху опублікований у соцмережах. Блокпост "Тарілка" відомий тим, що на ньому окупанти найдужче знущалися над мирними українцями, що намагалися виїхати з окупованої Херсонщини.
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показати весь коментар08.09.2022 15:48
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Отже, спускаються вони "буханкою" з боку Запоріжжя до тої "тарілки". А той що за кермом і каже:
- Володька, ось зараз побачиш цікавий пост ДАІ, що схожий на літаючу тарілку.
Доїхали вони до поста і Володя, що за кермом починає об'їзджати ту тарілку з лівого боку в напрямку Мелітополя, тобто поїхав "проти шерсті". На що інший йому й каже:
- Дивись, Вовка, дійсно літаюча тарілка, навть інопланетяни з неї повиходили.
Тоді з бензином туго було, доведось "інопланетянам" 10 літрів з бака вицідити.
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому."(Р.Р)