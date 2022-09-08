Вибух на блокпосту окупантів "Тарілка" в захопленій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО

Російським загарбникам прилетіло на блокпост "Тарілка" в окупованій Василівці в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху опублікований у соцмережах. Блокпост "Тарілка" відомий тим, що на ньому окупанти найдужче знущалися над мирними українцями, що намагалися виїхати з окупованої Херсонщини.

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