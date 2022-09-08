"Изюм горит, все вокруг горит": Окупант скаржиться дружині на точні удари ЗСУ. АУДIО

Російські загарбники самі не вірять, що їхня армія хоч кудись здатна просунутися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Так, військовий РФ описує дружині масштаби руйнувань: "Вчера ночью расху#рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох#я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи#дец… все расху#рили".

Окупант не вірить у те, що російська армія хоч кудись здатна просунутися: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глибина прориву на Харківщині може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення, - Бутусов