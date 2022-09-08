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"Изюм горит, все вокруг горит": Окупант скаржиться дружині на точні удари ЗСУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники самі не вірять, що їхня армія хоч кудись здатна просунутися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ.

Так, військовий РФ описує дружині масштаби руйнувань: "Вчера ночью расху#рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох#я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи#дец… все расху#рили".

Окупант не вірить у те, що російська армія хоч кудись здатна просунутися: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глибина прориву на Харківщині може означати, що російська армія в Ізюмі потрапила в оперативне оточення, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
"...хАхлы распоясались..." Ах ти курва!
Так ми ще тільки починаємо... Чекайте ЗСУ в своїх ******.
Слава ЗСУ!
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08.09.2022 17:06
+28
Незнає він куди вони просуваються,до кобзона на концерт)
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08.09.2022 17:06
+27
Хохлы совсем распоясались?
***********, это мы ещё не начинали.
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08.09.2022 17:19
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Тю на тебе. Жива вона. Скоріш за все фейк
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08.09.2022 17:03 Відповісти
чому тю на мене? тю на The Guardian) це вони повідомили
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08.09.2022 17:05 Відповісти
баба яга?
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08.09.2022 17:22 Відповісти
Maкс, under medical supervision - під медичним наглядом.... З того ж гардіан, хвилину назад...
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08.09.2022 17:05 Відповісти
так видяляю свій пост...Официальный Guardian не сообщал о смерти Елизаветы II, это был фейковый аккаунт в Twitter
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08.09.2022 17:10 Відповісти
Але закликають усіх молитися за здоров'я Королеви, і сім'я терміново з'їжджається до замку Балморал.
І це вже офіційно.
Сайт ВВС у чорних тонах.
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08.09.2022 17:17 Відповісти
з чого паніка? бабці майже 100 років, ніхто вічно не житиме. дай то бог кожному дожити до її років...
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08.09.2022 17:31 Відповісти
Паніки, звісно, немає, але 70 років правління, це епоха, а розлучатися з епохою завжди важко.
Очевидно, на британській верхівці двом Лізам стало тісно. Тільки-но вчора зустрічалися і дуже сподобалися одна одній.
До речі, у рік коронування Єлізавети Другої у далекому Ленінграді народився... Хто...?
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08.09.2022 17:37 Відповісти
Боже,храни Королеву! 🙏🙏🙏
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08.09.2022 18:24 Відповісти
завещание пусть пишет.
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08.09.2022 17:00 Відповісти
параша у полум"ї
нехай палає, може через пердаки хоть щось дійде залишків мізків? хоча навряд(
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08.09.2022 17:05 Відповісти
нічого їм не дійде. то не люди.
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08.09.2022 17:06 Відповісти
" хоча навряд(" (С)
ви рахуєте, що я мав сумніви?
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08.09.2022 18:00 Відповісти
Незнає він куди вони просуваються,до кобзона на концерт)
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08.09.2022 17:06 Відповісти
"...хАхлы распоясались..." Ах ти курва!
Так ми ще тільки починаємо... Чекайте ЗСУ в своїх ******.
Слава ЗСУ!
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08.09.2022 17:06 Відповісти
вот за хохлов было обидно.
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08.09.2022 17:09 Відповісти
В даному випадку - "хохли", це в гарному сенсі цього слова. Слава ВСУ!
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08.09.2022 18:45 Відповісти
Ну как же так... Ехали помогать, особождать в чужую страну. А хохлы стреляют. ЗА ЧТО?
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08.09.2022 17:18 Відповісти
Кароче, ізюметельно.
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08.09.2022 17:18 Відповісти
Гаварок-та растовский!
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08.09.2022 17:19 Відповісти
Хохлы совсем распоясались?
***********, это мы ещё не начинали.
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08.09.2022 17:19 Відповісти
Ничче кацапчик,скоро ещё подтянут техники,и ты поймёшь что ЗСУ ещё и не начинало
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08.09.2022 17:19 Відповісти
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08.09.2022 17:22 Відповісти
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08.09.2022 17:28 Відповісти
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08.09.2022 17:24 Відповісти
Здохніть, російські потвори!
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08.09.2022 17:25 Відповісти
как-то неуютно вооружённым кацапдрам, когда у гражданских (когда-то) Украинцев вдруг появляется трошки оружия..
вот тогда руZZкие вытязи сразу сцутся и срутся, и жалуются за жизнь мамкам-жОнкам, томящимся в ожидании "лады"
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08.09.2022 17:25 Відповісти
Victor Tregubov

Избранное · 1 ч ·

Що ж, вже ГШ пише. На Харківщині ми їх опрокинули. Якщо вдасться розвинути наступ та закріпити успіх - притиснемо до Осколу, і вся та херня, яку вони натягнули до Ізюму, чисельністю до десяти тисяч рил опиниться у пастці. Звісно, Оскол - не Дніпро, можна й перейти, але доведеться побросати техніку обсягом приблизно на корпус. А як результат - їм можна буде полишити усі надії наступати на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Єсаул, єсаул, що ж ти бросив коня...
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08.09.2022 17:27 Відповісти
А где же эти чудо-богатыри? Где эти 20 "пересветов"?

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08.09.2022 17:31 Відповісти
Peter Chernyshov

Человек начал смотреть новый сезон «Властелина колец» и вовремя не переключился. А Вы сразу пишете что он дурак… Хотя…
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08.09.2022 17:32 Відповісти
"Человек" з останніх сил доповз до НЗ з наркотой, і тепер "Потерялся я в конопляных полях, на плантациях горного мака..."!
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08.09.2022 17:50 Відповісти
"...Нас оставалось только трое
Из ста семнадцати ребят...".
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08.09.2022 17:38 Відповісти
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08.09.2022 17:44 Відповісти
28 iзюмiвцiв...
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08.09.2022 19:55 Відповісти
Цікаво якими препаратами він виходить на "зв"язок" з бабаями, якщо такий феєричний "прихід". Якщо вчасно не зупиниться то на зв"язок може вийти кабздон з білетом на концерт.
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08.09.2022 17:43 Відповісти
"Изюм горит, все горит.." Нічого, скоро так за белгород і інші орчьі міста будут казати
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08.09.2022 17:34 Відповісти
Смажена русня пiд Iзюмом. Рецепт Евгена Клопотенка.
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08.09.2022 17:35 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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08.09.2022 17:36 Відповісти
Російські загарбники самі не вірять, що їхня армія хоч кудись здатна просунутися

Спробуйте просунутися у дупу.
Має вийти!
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08.09.2022 18:04 Відповісти
Як вам: "Хахлы ваабще распаясались..."
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08.09.2022 18:23 Відповісти
ваше всьо продвігається прямісінько у пекло
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08.09.2022 18:35 Відповісти
Вот мы же в Изюм пошли пешком.......
****** ЗАПАМ'ЯТАЙ:
В "*****" свої мУхосранскі тільки в ПАКЕТІ
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08.09.2022 19:14 Відповісти
))Просто ваш ***** прорахувався:він думав ,що достатньо своїм розповісти ротами салавйова,кісєльова і скабєєвай,"что Украіну нікто нє паддєржит") і так і буде,а тут невідома в історії людства каверза : волонтерство.
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08.09.2022 19:38 Відповісти
здихайте мовчки паскуди
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08.09.2022 19:58 Відповісти
*Мамочка, надо сваливать отсюда!*(с)
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08.09.2022 20:10 Відповісти
золотые слова - "хохлы совсем распоясались... ху*рят все и вся"... МОЛОДЦЫ УКРАИНЦЫ! ТАК ДЕРЖИТЬ!
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08.09.2022 20:45 Відповісти
Звук будет проходить 70км в течение 212 секунд.
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09.09.2022 02:19 Відповісти
Скорость звука в среднем 330м/c, 70км - 70000м.
70000м : 330м/c = ~212c

Для особо тяжелых случаев есть онлайн калькуляторы.

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10.09.2022 01:50 Відповісти
Це все вони, спасатєлі 😁
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08.09.2022 21:57 Відповісти
Значить готов гараж на білу ладу
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10.09.2022 16:55 Відповісти
 
 