Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, - Зеленський про звільнення Балаклії. ВIДЕО

Президент України відреагував на звільнення Балаклії у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", - зазначив президент.

Також у телеграмі були оприлюднені кадри підняття на містом українського прапору.