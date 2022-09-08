Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, - Зеленський про звільнення Балаклії. ВIДЕО
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Президент України відреагував на звільнення Балаклії у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", - зазначив президент.
Також у телеграмі були оприлюднені кадри підняття на містом українського прапору.
Топ коментарі
+43 Alex Smith bb5fe51c
показати весь коментар08.09.2022 21:59
+32 Alex Smith bb5fe51c
показати весь коментар08.09.2022 22:02
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар08.09.2022 21:52
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https://twitter.com/i/status/1567837725889384450
https://twitter.com/i/status/1567835880349376514
Слава ЗСУ
Смерть рашистським загарбникам!
https://twitter.com/i/status/1567829730321113089
как затрофеим первые Т-90 тогда и поглядим откуда их черти принесли...
небо вільне бо в нього нема офіса президента
а щодо вільного народу України???
вакцинація примусова
виїзд заборонено
пенсія 75 баксів
у депутатів морди та гаманці тріщать
на кордоні жопа
губернатори розкрали 80-90% гуманітарки
АЗОВ та морпіхи здані владою *****
третю весну посадок нема
а де наші БОГДАНИ, НЕПТУНИ?
хто відповість за вбитих громадян які не знали що треба евакуьовуватись бо ви не сказали а знали
хто сів за вагнерівців, розмінування півдня, вільний прохід орків до Києва
за весінні шашлики в кінці кінців
@KHARKIV_RULIT
РУСО ОРКА РЕЙХА=КАПУТ.
Нічого про полеглих вояків ЗСУ. Земля їм пухом
А Чмо як відповіло"....Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", хоч би теж з повагою звернувся до воїнів, а то як в магазині відповів.
І я відразу застережуся, що в цьому пафосному звіті нашого бійця перед Зеленським я особисто не бачу жодної проблеми й не маю анінайменших застережень. Зеленський, хоча й чотирикратний уклоніст і в попередні роки був агентом впливу ерефії проти України та ідеологічним диверсантом, волею дикої безвідповідальності виборців посів посаду верховного головнокомандувача. Тому звіт бійців йому, а точніше - його посаді, цілком нормальний. Так само боєць міг відзвітувати Головкому Залужному. А якщо він релігійний, то й предстоятелям українських Церков блаженнішим Епіфанію та Святославу про перемогу сил добра над злом. Навіть присвятити це підняття прапора над визволеним містом міг своїй мамі. Усе нормально, усе правильно, головне - це перемога.
Але зараз перейдемо до підлості. Я вже сказав, що такий звіт президенту країни, яким би він не був, вважаю нормальним. Але я те саме казав і в 2014 році після звільнення Слов'янська. Пригадуєте, тоді міністр оборони, генерал Валерій Гелетей прибув у щойно звільнене місто (тоді в нас ще не було інституту цивільного міністра оборони). Нагадаю вам звіт міністра: "Пане президенте, Верховний головнокомандувачу, Ваш наказ про звільнення Слов'янська від бойовиків виконано. У цю хвилину над міськрадою Слов'янська перед строєм українських солдатів було піднято державний прапор України!" Тоді міністр оборони не знімав подібних роликів, на сайті президента виставили ролик без жодних звітів, де видно піднятий прапор, а бійці виносять з міської ради зброю рашистських терористів і спілкуються з цивільними. Усе.
Цей звіт став відомим завдяки кореспондентам, які випадково зняли, як Гелетей телефоном звітує президенту Петру Порошенку. І це нормально. Порошенко - не Зеленський, йому не треба дешевих ефектів і перформенсів. Просто порівняйте: Зеленський якраз у себе виставив оцей ролик, де бійці звертаються до нього, йому звітують, а Порошенко свого часу опублікував нейтральні кадри з визволеного міста. Але сам цей факт звіту в 2014-му був підданий дикій обструкції й опльовуванню. Журнашлюхи й активістики з рашистськими доплатами в кишенях аж захлиналися від зневажливих заяв про саморекламу й піар. Пригадуєте? Ви забули, хто були ці люди? Вони потім бігали Києвом у футболочках "Хто вбив Шеремета?", "Хто вбив Катю Гандзюк?" Бувально з'їли Гелетея, потім обливали брудом його наступника Полторака, аж до 2019 року плюгавили генерала Муженка. Я вже мовчу про весь бруд і провокації проти Порошенка. І я не сумніваюся, що за всю свою підривну діяльність ці актівісти отримували доплату від рашистських центрів впливу. Ні, не напряму, й не в рублях...
А зараз ці істотки мовчать. Не пікає УкрсучнеПравда, ДетекторМедіа, усі Стерненки й іже з ними. Їх усе задовільняє? От мене та сама подія влаштовувала і в 2014-му при Порошенкові, й у 2022-му при Зеленському. А в них чомусь так помінялася позиція. А може просто з москви платили тільки проти Порошенка, а проти Зеленського замовлень поки не надходило"