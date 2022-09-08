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Зеленський (17456) Балаклія (248)

Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, - Зеленський про звільнення Балаклії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України відреагував на звільнення Балаклії у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", - зазначив президент.

Також у телеграмі були оприлюднені кадри підняття на містом українського прапору. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Не твоя заслуга квартальный !. А ЗСУ. Иди лично со своей шоблой прокацапленой освободи херсонскую область ,которую сдала продажная шваль с 95 квартала по договорняку с ******. И остальные захваченные територии. И сдача Черниговской и Киевской обоастей ваших рук дело,а и кровь замученных кацапьем гражданских.
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08.09.2022 21:59
+32
Вам ,зебиляры,этого никто не забудет. Особенно Азовсталь и сам Мариуполь.
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08.09.2022 22:02
+31
Дуже гарна картина,особливо ганчірка під ногами-респект...
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08.09.2022 21:52
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Дуже гарна картина,особливо ганчірка під ногами-респект...
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08.09.2022 21:52 Відповісти
Ось він майорить наш прапор!
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08.09.2022 21:53 Відповісти
Піар Зенитика на відрогавносиків зараховано
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08.09.2022 21:53 Відповісти
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08.09.2022 21:54 Відповісти
Полное уничтожение российского танка (по-видимому, Т-80БВМ). От него мало что осталось.
Место и дата съемки в настоящее время неизвестны.

https://twitter.com/i/status/1567837725889384450
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08.09.2022 21:54 Відповісти
і це ми іще не начинали!
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08.09.2022 21:55 Відповісти
Украинский бронетранспортер БТР-82А, ранее захваченный у российской армии, в настоящее время используется в одной из продолжающихся украинских контрнаступательных операций.

https://twitter.com/i/status/1567835880349376514
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08.09.2022 21:55 Відповісти
Всупереч декому.
Слава ЗСУ
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08.09.2022 21:55 Відповісти
А в цей час у бункері за Уралом:

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08.09.2022 21:56 Відповісти
Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!

Смерть рашистським загарбникам!
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08.09.2022 21:56 Відповісти
Очень современная российская 152-мм самоходная гаубица Мста-СМ2 была захвачена украинской армией в ходе продолжающегося контрнаступления в Харькове. Это модернизированная "Мста-С" с автоматической системой управления огнем, повышенной скорострельностью и возможностью использования цифровых карт.

https://twitter.com/i/status/1567829730321113089
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08.09.2022 21:56 Відповісти
Слава нашим хлопцям!
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08.09.2022 21:57 Відповісти
Не твоя заслуга квартальный !. А ЗСУ. Иди лично со своей шоблой прокацапленой освободи херсонскую область ,которую сдала продажная шваль с 95 квартала по договорняку с ******. И остальные захваченные територии. И сдача Черниговской и Киевской обоастей ваших рук дело,а и кровь замученных кацапьем гражданских.
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08.09.2022 21:59 Відповісти
Вам ,зебиляры,этого никто не забудет. Особенно Азовсталь и сам Мариуполь.
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08.09.2022 22:02 Відповісти
Святкувати будем потім... треба готуватись до відправки третього армійського корпусу у пекло, якій наспіх суне з бєлгорода ...
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08.09.2022 22:03 Відповісти
а їм не сказали, шо пакети, лади і стіралки кончились?
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08.09.2022 22:05 Відповісти
Дебільним пох, вони за ідєю....
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08.09.2022 22:09 Відповісти
с какого еще белгорода те черти давно в украине не знают куда приткнуться,за новостями следишь вообще?
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08.09.2022 22:16 Відповісти
Чего мне с тобой спорить у каждого свои источники....

как затрофеим первые Т-90 тогда и поглядим откуда их черти принесли...
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08.09.2022 22:22 Відповісти
місто вільне від орків
небо вільне бо в нього нема офіса президента
а щодо вільного народу України???
вакцинація примусова
виїзд заборонено
пенсія 75 баксів
у депутатів морди та гаманці тріщать
на кордоні жопа
губернатори розкрали 80-90% гуманітарки
АЗОВ та морпіхи здані владою *****
третю весну посадок нема
а де наші БОГДАНИ, НЕПТУНИ?
хто відповість за вбитих громадян які не знали що треба евакуьовуватись бо ви не сказали а знали
хто сів за вагнерівців, розмінування півдня, вільний прохід орків до Києва
за весінні шашлики в кінці кінців
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08.09.2022 22:06 Відповісти
Доземний уклін та величезна подяка нашим воїнам!!! Бережи їх, Боже!
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08.09.2022 22:06 Відповісти
А я вот про тоже, что и с утра. А в Харькове вот уже 15 минут началось всё тоже самое, что и вчера и с 24 февраля начавшись. Пошли прилёты. Сильно.
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08.09.2022 22:07 Відповісти
а в харьков и будет прилетать до конца войны так как в 40 км от кацапов,даже град достает.
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08.09.2022 22:18 Відповісти
Нужен Железный купол. Град он то успешно перехватывает.
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08.09.2022 22:28 Відповісти
Залп градів не перехопить(
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08.09.2022 22:32 Відповісти
Яким боком до цього ЗЄрмаки, що вони про це повідомляють?
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08.09.2022 22:12 Відповісти
Молодці хлопці. Смерть кацапам
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08.09.2022 22:13 Відповісти
ХАРКІВ_РУЛІТ

@KHARKIV_RULIT

РУСО ОРКА РЕЙХА=КАПУТ.
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08.09.2022 22:16 Відповісти
.
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08.09.2022 22:23 Відповісти
Это вам не это

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08.09.2022 22:21 Відповісти
По ідіотизму схоже на стиль Басурина, треба брату сказати що він вже морський котик.
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08.09.2022 22:29 Відповісти
От так от! СВАТы прибыли!!!
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09.09.2022 13:14 Відповісти
Зе волає наче це він звільнив Балаклею самолічно з бункеру.
Нічого про полеглих вояків ЗСУ. Земля їм пухом
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08.09.2022 22:21 Відповісти
Ты Зеля не имеешь ни какого отношения к победам наших ВСУ, пока они бьются за каждый клаптик Украинской земли,твои твари с твоего молчаливого согласия обваровывают и ВСУ и украинцев!
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08.09.2022 22:21 Відповісти
президентом должен быть Патрон, тем более с блинкеном встретился, а не это сипатое чмо
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08.09.2022 22:23 Відповісти
пока вы воевали, я кофту сушил под прикрытием всего квартала пво порошенки...
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08.09.2022 22:25 Відповісти
Зеля, можно уточнить, кто прое#бал юг и восток Украины и кто теперь пытается на этом пиариться? Мы, в отличие о тебя, кокс не дуем в 2 ноздри и всё это помним. Мало того, команда наших высококлассных юристов все твои проё#ы тщательно фиксирует для будущего суда над тобой, Дерьмаком и прочими парашными агентами. Так что тебе остаётся только дуть в 2 ноздри (в камере потом этого дутья уже не будет).
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08.09.2022 22:27 Відповісти
Наші військові у зверненні з повагою сказали "...пане президент..."
А Чмо як відповіло"....Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", хоч би теж з повагою звернувся до воїнів, а то як в магазині відповів.
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08.09.2022 22:28 Відповісти
если б ты не разминтровал перешеек, прапор оттуда бы и не уходил, .ид
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08.09.2022 22:29 Відповісти
абдристович уже побежал на передовую с краденым гранатометом, чтобы идти в лобовую атаку на танк?
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08.09.2022 22:46 Відповісти
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08.09.2022 23:49 Відповісти
А могли вообще не рождаться!
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09.09.2022 13:15 Відповісти
Красавчики наші!!!
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09.09.2022 08:09 Відповісти
Тарас Чорновіл: "Те, що Балаклія звільнена, ми всі вже давно знали і від наших бійців, а ще раніше з палаючих пекельним вогнем рашистських пабліків; але офіційно про це не оголошували аж до моменту, коли появився ролик, де наші бійці підняли український прапор над містом і відзвітували про це вєрховному. Відразу після цього повідомлення про звільнення Балаклії стало офіційним та дозволеним для представлення на всіх ресурсах, включно з ватним "загальнонаціональним телемарафоном імені політичної цензури Zе".
І я відразу застережуся, що в цьому пафосному звіті нашого бійця перед Зеленським я особисто не бачу жодної проблеми й не маю анінайменших застережень. Зеленський, хоча й чотирикратний уклоніст і в попередні роки був агентом впливу ерефії проти України та ідеологічним диверсантом, волею дикої безвідповідальності виборців посів посаду верховного головнокомандувача. Тому звіт бійців йому, а точніше - його посаді, цілком нормальний. Так само боєць міг відзвітувати Головкому Залужному. А якщо він релігійний, то й предстоятелям українських Церков блаженнішим Епіфанію та Святославу про перемогу сил добра над злом. Навіть присвятити це підняття прапора над визволеним містом міг своїй мамі. Усе нормально, усе правильно, головне - це перемога.
Але зараз перейдемо до підлості. Я вже сказав, що такий звіт президенту країни, яким би він не був, вважаю нормальним. Але я те саме казав і в 2014 році після звільнення Слов'янська. Пригадуєте, тоді міністр оборони, генерал Валерій Гелетей прибув у щойно звільнене місто (тоді в нас ще не було інституту цивільного міністра оборони). Нагадаю вам звіт міністра: "Пане президенте, Верховний головнокомандувачу, Ваш наказ про звільнення Слов'янська від бойовиків виконано. У цю хвилину над міськрадою Слов'янська перед строєм українських солдатів було піднято державний прапор України!" Тоді міністр оборони не знімав подібних роликів, на сайті президента виставили ролик без жодних звітів, де видно піднятий прапор, а бійці виносять з міської ради зброю рашистських терористів і спілкуються з цивільними. Усе.
Цей звіт став відомим завдяки кореспондентам, які випадково зняли, як Гелетей телефоном звітує президенту Петру Порошенку. І це нормально. Порошенко - не Зеленський, йому не треба дешевих ефектів і перформенсів. Просто порівняйте: Зеленський якраз у себе виставив оцей ролик, де бійці звертаються до нього, йому звітують, а Порошенко свого часу опублікував нейтральні кадри з визволеного міста. Але сам цей факт звіту в 2014-му був підданий дикій обструкції й опльовуванню. Журнашлюхи й активістики з рашистськими доплатами в кишенях аж захлиналися від зневажливих заяв про саморекламу й піар. Пригадуєте? Ви забули, хто були ці люди? Вони потім бігали Києвом у футболочках "Хто вбив Шеремета?", "Хто вбив Катю Гандзюк?" Бувально з'їли Гелетея, потім обливали брудом його наступника Полторака, аж до 2019 року плюгавили генерала Муженка. Я вже мовчу про весь бруд і провокації проти Порошенка. І я не сумніваюся, що за всю свою підривну діяльність ці актівісти отримували доплату від рашистських центрів впливу. Ні, не напряму, й не в рублях...

А зараз ці істотки мовчать. Не пікає УкрсучнеПравда, ДетекторМедіа, усі Стерненки й іже з ними. Їх усе задовільняє? От мене та сама подія влаштовувала і в 2014-му при Порошенкові, й у 2022-му при Зеленському. А в них чомусь так помінялася позиція. А може просто з москви платили тільки проти Порошенка, а проти Зеленського замовлень поки не надходило"
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09.09.2022 16:05 Відповісти
 
 