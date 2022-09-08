Із 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями.
Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу – і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга всіх, хто чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум.
Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей", - повідомив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
@Oleksa_UA66
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2 ч
Українські Збройні Сили його дуже потребують.
Адже в Україні зараз - війна майбутнього, війна дронів, далекобійної артилерії, війна роботів.
https://twitter.com/i/status/1567914921739837440
Арестодермак,иль сам главногельмо?
ЗСУ продвинулися тільки на Харківщині на глибину більше ніж 50км ! Ширина фронту , по де яким звільниним селам складає 40-50 км. Чи ти думаєш вони звільняють тільки села що вздовж дороги ? Як що уявити що виходе трикутник ( прямокутник було ще краще і звільненої територіі більше) , то рахуєш по формулі S=1/2ah ! ***** двоючник! А ще звільнена територія Херсонщини ! То як ?
Підісрав рейтинг Найвеличнішому.
Краще б Бубочка сказав про 10 000. Це набагато краще й величніше.
А то таке -1000.
Зараз воно просто нестерпне.
Там вже 10 км до Гороховатки і другого моста через Оскіл, далі тільки дамба у місті Оскіл.
25 Зїзду КПРС, закатали всі дороги України, намолотили 10 центнерів з гектару, освободілі
стільки то кілометрів територійта іншу прорадянську хрєнь про ПЕРЕМОГИ СОЦІАЛІЗМА.
Совкодрочер це діагноз по життю, туди він і веде Україну.
нехай кожен виконує свою роботу сумлінно.... ЗСУ роблять дива давайте їм допомагати...
ну то йди, бо бачу тебе несе....