Українські бійці штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee з установленими великокаліберними кулеметами. ВIДЕО бою

У мережі опубліковані відеозаписи, на яких українські воїни штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на українських Humwee установлені великокаліберні кулемети. На одному з фрагментів запису видно, що група українських бійців рухається на кількох таких автомобілях.

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