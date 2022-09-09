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Українські бійці штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee з установленими великокаліберними кулеметами. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковані відеозаписи, на яких українські воїни штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на українських Humwee установлені великокаліберні кулемети. На одному з фрагментів запису видно, що група українських бійців рухається на кількох таких автомобілях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
Бережи Вас Бог,наші воїни! Слава з Вами,успіх з Вами!
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09.09.2022 10:10
+42
боевые колесницы, сарматские катофрактарии, легкая козацкая конница, тачанки , теперь бронеавтомобили и вечная северо-восточная орда бежит с полными штанами ... века проходят, принцип не меняется
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09.09.2022 10:26
+39
Американець: "ammo! ammo! ammo-o-o!"
Українець в машині: "дай йому муху!"
*постріл*
Американець: "50 cal. bullets"
Українці дають ще одну "муху"
*постріл*
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09.09.2022 10:26
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Бережи Вас Бог,наші воїни! Слава з Вами,успіх з Вами!
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09.09.2022 10:10 Відповісти
++
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09.09.2022 10:15 Відповісти
Передній край атаки !

Неймовірно!

кацапи відстрілюються доречі
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09.09.2022 10:15 Відповісти
Браунінг сила! 💪
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09.09.2022 10:19 Відповісти
Круто. Я так понял это работает иностранный легион. Иначе, зачем украинским солдатам кричать по-английски "Ammo! Ammo!" (Патроны! Пвтроны!), когда коробка с 12,7 закончилась.
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09.09.2022 10:22 Відповісти
Це змішана команда, є інше відео з машини
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09.09.2022 10:27 Відповісти
Видно, что пулемётчик занимается привычным делом и знает это дело хорошо.
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09.09.2022 10:38 Відповісти
Він і з AT4 не погано впорався
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09.09.2022 10:56 Відповісти
Менi здалося ,що вiн й задоволення отримуЭ...вiд гарно виконаноi роботи...
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09.09.2022 11:08 Відповісти
Может вспомнил Могадишу или Багдад. Looks like a war junky having fun again, big time!
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09.09.2022 11:21 Відповісти
Робить справу гарно, але з перезарядкою кулемета явно виникають проблеми, там би таку систему як на Хамерах...
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09.09.2022 12:59 Відповісти
Так це й є Хамер
Боєць неправильно поклав ленту до ящика, її перекосило та розірвало.
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10.09.2022 18:55 Відповісти
Аммо!Аммо! На гранатомет)))
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09.09.2022 14:02 Відповісти
Файна тачанка !
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09.09.2022 10:24 Відповісти
Американець: "ammo! ammo! ammo-o-o!"
Українець в машині: "дай йому муху!"
*постріл*
Американець: "50 cal. bullets"
Українці дають ще одну "муху"
*постріл*
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09.09.2022 10:26 Відповісти
Саме так Підтюнити б трохи комунікацію в цьому екіпажі
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09.09.2022 10:52 Відповісти
боевые колесницы, сарматские катофрактарии, легкая козацкая конница, тачанки , теперь бронеавтомобили и вечная северо-восточная орда бежит с полными штанами ... века проходят, принцип не меняется
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09.09.2022 10:26 Відповісти
Супер.
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09.09.2022 10:35 Відповісти
Да. А сколько вони было в 2015 году от всяких "экспердов" волонтеров типа Касьянова, когда американцы передали первые Хамви при Порохе - "Зачем нам надо это не бронированное старое дерьмо? Оно ни на что не годно". А американцы молча делали свое дело. И вот результат.
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09.09.2022 10:49 Відповісти
А Вы внимательно перечитайте еще раз комментарий. Речь шла о конкретной новости, об этих машинах, которые нам передали (за что большое спасибо). А Порох тут был указан чисто как временной период, когда это было сделано. И правильно все он пишет про Касьянова, который так же говорил что и Байрактары не нужны. Результат что одних, что других мы прекрасно наблюдаем.
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09.09.2022 11:27 Відповісти
Чем недовольны? Тем что вас, зрадое@ов 2014-2019 вспомнили "незлим тихим словом"? Правда глаза заколола? Или религия не дает понять смысл написанного? Или врожденное что? - Ваши проблемы.
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09.09.2022 13:39 Відповісти
Та да. И Хамви дерьмо, и Байрактары дерьмо, и беспилотники американские дерьмо, и Джавелины не нужны, а дайте сразу сотню F16 или F35. А лучше две сотни. Было такое.
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09.09.2022 13:44 Відповісти
Там даже больше в ином формате звучало: "Кругом одни идиоты, и только я Д'Артаньян. Дайте денег, мы с ребятами в гараже сделаем лучше!". Что в переводе означает, распилим бабло, и были бы у нас аналоги орковских Орланов. Товарищу обломалось, вот он и обозлился на всех.
Почитайте что он пишет сейчас, это ж чистой воды подходы Хунты.
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09.09.2022 18:30 Відповісти
- Владимир Владимирович! Что у нас там происходит под Харьковом?!

- "Все идет по плану", и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано! Мы просто сделали очередной "жест доброй воли" и съе...ались оттуда, задрав штаны...
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09.09.2022 10:37 Відповісти
Гарненька машинка.Просто суперська
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09.09.2022 10:42 Відповісти
Німецькі гаубиці множать росіян на нуль https://www.youtube.com/watch?v=0kozBUUSegw

21+
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09.09.2022 10:46 Відповісти
Пердаки на раша-тв будут взорваны после просмотра:
"А-а-а, ната ваюет за бандерофошыстов!...!
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09.09.2022 10:47 Відповісти
Не понятно только зачем использованный тубус от РПГ обратно в машину пихать
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09.09.2022 10:47 Відповісти
Из соображений культуры - что не мусорить.
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09.09.2022 10:56 Відповісти
для звітності
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09.09.2022 10:58 Відповісти
саме так, його треба здати на склад
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09.09.2022 14:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.09.2022 10:48 Відповісти
Як тут не згадати серіал "Дженерейшн кілл"
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09.09.2022 10:50 Відповісти
Ой у москалів зараз почне пригорати, що то вже не українці а американці їм по дупі смажать.
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09.09.2022 10:55 Відповісти
от же ж примхлива дитина, амо йому подавай. мовчки бери муху і тихо будь.
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09.09.2022 10:57 Відповісти
на Харьковском направлении
https://twitter.com/i/status/1568057019378110465
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09.09.2022 10:58 Відповісти
.50 cal ammo !
God bless y'all !
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09.09.2022 11:01 Відповісти
ага неодноразово вимагає 50 caliber ammo для Ma-Deuce
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10.09.2022 02:49 Відповісти
Ну що тут сказати. Під час Першої Світової Війни москалі вірили що Україну придумали австрійці, і українці це такий сорт австрійців. В Другу Світову Війну москалі вважали українців за німців, і українці це такий сорт німців. Зараз москалі вважають що воюють в Україні з американцями, і українці це такий сорт американців.

Ну значить, українці таки дійсно ближче до австрійців з німцями та американцями. Це єдине в чому москалі аж ніяк не помиляються. Можна сказати, три рази угадали.
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10.09.2022 06:28 Відповісти
Опыт боевого применения любого вооружения бесценен.
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09.09.2022 11:10 Відповісти
Український футболіст Денис Кулаков повернувся до російського клубу, попри воєнну агресію РФ в Україні
Зрадник буде виступати за ФК "Урал" з Єкатеринбурга, про що повідомляється на офіційному сайті команди.Зазначено, що Кулаков має українське громадянство, а в російському клубі грає з 2015 року.36-річний Денис Кулаков народився в Ізюмі. Вихованець "Шахтаря". Грав також за "Маріуполь", "Ворсклу", "Дніпро", "Металіст".Двічі виходив на футбольне поле у футболці національної збірної України.
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Як вони там щось бачать ?
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09.09.2022 11:51 Відповісти
Гарно кацапів роблять, як в відеогрі, нажаль померти можна.
Смерть окупантам.
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09.09.2022 11:55 Відповісти
сколько кацапни надробили
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09.09.2022 12:06 Відповісти
Против пехоты в легких полевых укрытиях 50 калибр - мощь! Но по видео, они долго стояли не двигаясь, перезаряжая ленту. При хорошо организованной обороне, могли и "плюху" получить.
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09.09.2022 12:56 Відповісти
Ще й бортом до ворога, але схоже між позиціями якийсь пагорб і виглядає тільки башта.
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09.09.2022 14:34 Відповісти
Видовищно, але це робота танків (бажано Abrams), яких Зеленському чомусь не дають (
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09.09.2022 13:10 Відповісти
Рідні наші, ЗСУ! Всі молитви до Бога - за вас! Добро переможе зло! ЗСУ - боги України, та всього цивілізованого людства!
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09.09.2022 14:14 Відповісти
ой, не туди вліпив, треба було вище... соррі; але кому це адресовано - той зрозуміє.
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09.09.2022 14:25 Відповісти
Вчора викладували ролик як штурмували один з населених пунктів, на кулеметі сидів американець який спочатку валив по кацапських позиціях впритул з кулемета, закінчились набої і почав кричати до хлопців нижче "I need ammo!" - наші йому сунуть гранатомет, він хапає й шмаляє, знову кричить що йому треба бк до кулемету, наші не розуміють й дають ще один гранатомет, потім боєць сам спускається й тягне набої, чути стукіт ворожих набоїв по броні. Війна важка й смертельна справа де між тріумфом й смертю долі секунди.
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09.09.2022 14:32 Відповісти
"Ошмётки московитов бодро разлетались во все стороны
и падали на землю на радость местным собакам.
Смеркалось ...."
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09.09.2022 15:42 Відповісти
шось не дуже технлогічно опценьками кулемет відкривати і лєнту насипом...
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10.09.2022 00:48 Відповісти
Тебе с дивана да..
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10.09.2022 16:00 Відповісти
шо ти шепчеш, пацаче?
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10.09.2022 20:23 Відповісти
 
 