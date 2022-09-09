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Українські бійці штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee з установленими великокаліберними кулеметами. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опубліковані відеозаписи, на яких українські воїни штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на українських Humwee установлені великокаліберні кулемети. На одному з фрагментів запису видно, що група українських бійців рухається на кількох таких автомобілях.
Топ коментарі
+68 Сум
показати весь коментар09.09.2022 10:10
+42 Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар09.09.2022 10:26
+39 Alex Kay 5fb338ed
показати весь коментар09.09.2022 10:26
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Будь ласка, зачекайте...
Неймовірно!
кацапи відстрілюються доречі
Боєць неправильно поклав ленту до ящика, її перекосило та розірвало.
Українець в машині: "дай йому муху!"
*постріл*
Американець: "50 cal. bullets"
Українці дають ще одну "муху"
*постріл*
Почитайте что он пишет сейчас, это ж чистой воды подходы Хунты.
- "Все идет по плану", и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано! Мы просто сделали очередной "жест доброй воли" и съе...ались оттуда, задрав штаны...
21+
"А-а-а, ната ваюет за бандерофошыстов!...!
https://twitter.com/i/status/1568057019378110465
God bless y'all !
Ну значить, українці таки дійсно ближче до австрійців з німцями та американцями. Це єдине в чому москалі аж ніяк не помиляються. Можна сказати, три рази угадали.
Зрадник буде виступати за ФК "Урал" з Єкатеринбурга, про що повідомляється на офіційному сайті команди.Зазначено, що Кулаков має українське громадянство, а в російському клубі грає з 2015 року.36-річний Денис Кулаков народився в Ізюмі. Вихованець "Шахтаря". Грав також за "Маріуполь", "Ворсклу", "Дніпро", "Металіст".Двічі виходив на футбольне поле у футболці національної збірної України.
Смерть окупантам.
и падали на землю на радость местным собакам.
Смеркалось ...."