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Маємо серйозні успіхи на Балаклійському та інших напрямках. Через невдачі на фронті ворог збільшив інтенсивність обстрілів Харкова і області, - Синєгубов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю усіх бути максимально обережними. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області", - звертається він до мешканців регіону.

За словами Синєгубова, наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі.

"Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано. На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Наразі ще триває зачистка, в звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню. В найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими. Віримо в наші Збройні сили, дякуємо кожному воїну. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - зазначає Синєгубов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
РИА «Новости». «Последние сводки с полей боёв специальной военной операции в Украине . Героические войска Российской Федерации победоносно отступают, а националистические батальоны ВСУ беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
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09.09.2022 11:44
+12
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09.09.2022 12:00
+2
🤣🤣🤣
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09.09.2022 11:47
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Зеля, этот мультик про тебя. Решил баб всех зеленью сделать, так вот , вот тот зеленый червяк, который последним запрыгнул в банку и есть ты.
Почему не носишь усы, все узнают что ты Романов?
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09.09.2022 11:19 Відповісти
из зели "духовник" его личный лепит образ "аксакала" - "мудрого старца" (С). но пока из него только саксаул вылепляется - "сам, без усам" ))
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09.09.2022 11:25 Відповісти
Ленка-Скумбрия
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09.09.2022 11:23 Відповісти
https://ibb.co/J2X8QKq
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09.09.2022 11:26 Відповісти
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09.09.2022 11:28 Відповісти
неужели в белгороде нет военных обьектов.небольшой удар Хаймарсом по ним может нужен.
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09.09.2022 11:23 Відповісти
Тема обстрелов Харькова очень больная и сложная. Мнений много разных. Но тем не менее. Почему же при подготовке к возврату Балаклеи, не проработали освобождение Волчанска, опорный пункт кацаппов ещё с 25 февраля по направлению Харькова? Это бы на 20 км отбросило бы всю систему обстрела города Харькова. Там до шебекино 30 мин езды, если не стоять на границе. Каждая ночь в городе ад, люди считают взрывы и ждут прилетов уже пол года каждую ночь.
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09.09.2022 11:44 Відповісти
РИА «Новости». «Последние сводки с полей боёв специальной военной операции в Украине . Героические войска Российской Федерации победоносно отступают, а националистические батальоны ВСУ беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
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09.09.2022 11:44 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.09.2022 11:47 Відповісти
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09.09.2022 13:25 Відповісти
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09.09.2022 12:00 Відповісти
Збільшення обстрілів, це серйозні успіхи?!?
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09.09.2022 12:02 Відповісти
стандартна відповідь кацапських фашистів - це обстріл цивільних
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09.09.2022 12:26 Відповісти
Так, в бакалею зашли... А где у вас изюм?
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09.09.2022 12:46 Відповісти
 
 