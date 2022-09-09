Маємо серйозні успіхи на Балаклійському та інших напрямках. Через невдачі на фронті ворог збільшив інтенсивність обстрілів Харкова і області, - Синєгубов. ВIДЕО

В останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Закликаю усіх бути максимально обережними. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області", - звертається він до мешканців регіону.

За словами Синєгубова, наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі.

"Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано. На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Наразі ще триває зачистка, в звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню. В найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими. Віримо в наші Збройні сили, дякуємо кожному воїну. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - зазначає Синєгубов.

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