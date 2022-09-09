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Українські бійці захопили неушкодженим ворожий склад боєприпасів на Харківщині: "Спасіба, кацапи". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці захопили неушкодженим ворожий склад боєприпасів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з "ленд-лізом" від ворога бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, що українські воїни вже вантажать трофейний БК, щоб використати його проти колишніх власників.
Топ коментарі
+81 Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар09.09.2022 11:30
+31 Urs
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+25 Топ Ган
показати весь коментар09.09.2022 11:31
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Будь ласка, зачекайте...
в нагрузку до Жюля Верна йшов томик Лєніна...
рашистський калібр піде "в нагрузку по русні до 155го калібру... )
https://twitter.com/i/status/1568151356468232194
Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
Кадыровский командир вчера рассказывал, что отступление из Харьковской области - это был хитрый план руководства рф.
А оставить такое огромное количество трофеев тоже входило в этот план?
то ж самі москалі і дають бк
Но, всё равно: мелочь, а приятно.
Наши не орки, просчет всех вероятностей учитьівается.