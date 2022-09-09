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Українські бійці захопили неушкодженим ворожий склад боєприпасів на Харківщині: "Спасіба, кацапи". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці захопили неушкодженим ворожий склад боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з "ленд-лізом" від ворога бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, що українські воїни вже вантажать трофейний БК, щоб використати його проти колишніх власників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На звільнені території Харківщини будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+81
Супер. Вернём назад, не сомневайтесь.
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09.09.2022 11:30
+31
с процентами - 155%
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09.09.2022 11:31
+25
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09.09.2022 11:31
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Супер. Вернём назад, не сомневайтесь.
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09.09.2022 11:30 Відповісти
с процентами - 155%
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09.09.2022 11:31 Відповісти
у совєтські часи бв такий термін -"нагрузка".. )

в нагрузку до Жюля Верна йшов томик Лєніна...

рашистський калібр піде "в нагрузку по русні до 155го калібру... )
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09.09.2022 11:45 Відповісти
Жест доброї волі.
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09.09.2022 12:01 Відповісти
пусть б\к оставляют в отделениях Укрпочты, шоб долго не искать.
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09.09.2022 11:30 Відповісти
а они, суки, в посадках бросают. Приходится искать.
https://twitter.com/i/status/1568151356468232194
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09.09.2022 11:39 Відповісти
Що Бог послав, все в торбу.
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09.09.2022 11:31 Відповісти
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09.09.2022 11:31 Відповісти
Хлопці , Ви чудові вояки - щира подяка Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.09.2022 11:32 Відповісти
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09.09.2022 11:35 Відповісти
Поставки повз Рамштайн і однак більші за німецькі.
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09.09.2022 11:37 Відповісти
хлопці будьте чемними , повертайте кацапам !
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09.09.2022 11:45 Відповісти
У квітні наші хлопці на Поліссі анекдот в хід пустили:

Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
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09.09.2022 13:24 Відповісти
ето просто празднік какой-то....
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09.09.2022 11:49 Відповісти
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09.09.2022 12:13 Відповісти
@antiputler_news

Кадыровский командир вчера рассказывал, что отступление из Харьковской области - это был хитрый план руководства рф.

А оставить такое огромное количество трофеев тоже входило в этот план?
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09.09.2022 11:50 Відповісти
Ленд-ліз - це своєрідний продаж у лізінг. Тобто з певною оплатою в майбутньому, як правило - частковою. Тому це ніякий не ленд-ліз. Це схоже на дань у класичному вигляді - зброєю, чи іншою продукцією, чи золотом. Кацапи таку дань платили київським князям ще тисячу років тому. Як бачимо, вони готові це робити і зараз. 😊 От тише зброєю вони не відкупляться.
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09.09.2022 11:55 Відповісти
Вивозьте, хлопці, швидше, бо координати руським тваринам відомі.
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09.09.2022 12:15 Відповісти
а москалі плачуться що захід дає нам зброю,
то ж самі москалі і дають бк
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09.09.2022 12:24 Відповісти
Ну уж ладно... "Складик", а не СКЛАД.
Но, всё равно: мелочь, а приятно.
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09.09.2022 13:45 Відповісти
путін має вже повне право вимагати щоб його допускали в рамштайн позаяк він допомогає ЗСУ трофеями набагато більше ніж деякі ліверні ковбаси, турецькопіддані та угорськопритрушені.
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09.09.2022 14:12 Відповісти
Негайно поверніть хазяйвам!
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09.09.2022 14:54 Відповісти
Хлопці, не піддавайтесь на провокації, гарний касаб, тільки дохлий касаб!
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09.09.2022 15:07 Відповісти
А если ****** потом по нему? Надеюсь они уже вывезли все от туда прежде чем викладивать этот відос...
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09.09.2022 15:33 Відповісти
Происходящему минимум 2 дня. Вивезли они его за 1-2 часа.
Наши не орки, просчет всех вероятностей учитьівается.
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09.09.2022 16:18 Відповісти
ленд ліз
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09.09.2022 15:37 Відповісти
сразу видно культурных и цивилизованных людей, даже таких мерзких кацапских животных и то поблагодарили. слава ВСУ!
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09.09.2022 16:45 Відповісти
 
 