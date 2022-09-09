Українські бійці захопили неушкодженим ворожий склад боєприпасів на Харківщині: "Спасіба, кацапи". ВIДЕО

Українські бійці захопили неушкодженим ворожий склад боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з "ленд-лізом" від ворога бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, що українські воїни вже вантажать трофейний БК, щоб використати його проти колишніх власників.

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